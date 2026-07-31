Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA

В этом аппарате высокого давления с подогревом воды, оснащенном 4-полюсным электродвигателем водяного охлаждения и автоматическим барабаном для шланга, удобство для пользователя сочетается с высокими параметрами производительности.

Самый мощный из аппаратов высокого давления Kärcher с подогревом воды среднего класса HDS 10/21-4 MXA превосходен во всех отношениях. Он оснащен шлангом высокого давления Ultra Guard 20-метровой длины с тефлоновым покрытием и автоматическим барабаном, позволяющим легко разматывать и сматывать его под углом до 45°, благодаря чему более чем вдвое сокращается время подготовки к работе. Надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями, 4-полюсный низкооборотный электродвигатель водяного охлаждения, оптимизированная горелка и экономичный режим eco!efficiency гарантируют высочайшую эффективность эксплуатации. Выполнение работ значительно облегчается благодаря комплектации аппарата эргономичным пистолетом EASY!Force Advanced со струйной трубкой длиной 1050 мм и регулятором Servo Control, возможности хранения различных принадлежностей на корпусе аппарата и удобному управлению единственным переключателем. Кроме того, аппарат очень удобен в обслуживании, оснащен 2 баками для чистящих средств, запатентованным соплом, надежными защитными устройствами и разъемами EASY!Lock, ускоряющими выполнение работ.

Особенности и преимущества
Автоматический барабан для шланга
  • Устойчивый к царапинам и гладкий шланг высокого давления Ultra Guard с покрытием Teflon®.
  • Автоматический барабан для шланга для удобного и безопасного хранения шланга высокого давления длиной 20 м.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
  • Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
  • Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
  • Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Высокая эффективность.
  • В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
  • Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Максимальная эффективность
  • Высокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии».
  • 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом.
  • Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Безопасность эксплуатации.
  • Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
  • Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
  • Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания.
  • Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
Система дозирования чистящего средства
  • Простое переключение между баками для моющих средств.
  • Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
  • Клапан для точного дозирования чистящих средств позволяет экономить его расходы
Концепция мобильности.
  • Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
  • Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
  • Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
  • Один переключатель для всех функций
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 210 / 3 - 21
Макс. давление (бар) 250
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Потребляемая мощность (кВт) 8
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 7,3
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 5,8
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 25
Вес (с аксессуарами) (кг) 172,6
Вес (с упаковкой) (кг) 184,834
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 750 x 1210

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления.: 20 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Функция подачи моющего средства: Бак 20 + 10 л
  • Встроенный автоматический барабан для шланга высокого давления
  • Система ANTI!Twist
  • Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, умягчителя и топлива
  • Панель управления со световыми индикаторами
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Вилка с переключением полярности (3~)
  • Два бака для моющих средств
  • Защита от сухого хода
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 MXA

Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 10/21-4 MXA

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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