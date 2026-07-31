Самый мощный из аппаратов высокого давления Kärcher с подогревом воды среднего класса HDS 10/21-4 MXA превосходен во всех отношениях. Он оснащен шлангом высокого давления Ultra Guard 20-метровой длины с тефлоновым покрытием и автоматическим барабаном, позволяющим легко разматывать и сматывать его под углом до 45°, благодаря чему более чем вдвое сокращается время подготовки к работе. Надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями, 4-полюсный низкооборотный электродвигатель водяного охлаждения, оптимизированная горелка и экономичный режим eco!efficiency гарантируют высочайшую эффективность эксплуатации. Выполнение работ значительно облегчается благодаря комплектации аппарата эргономичным пистолетом EASY!Force Advanced со струйной трубкой длиной 1050 мм и регулятором Servo Control, возможности хранения различных принадлежностей на корпусе аппарата и удобному управлению единственным переключателем. Кроме того, аппарат очень удобен в обслуживании, оснащен 2 баками для чистящих средств, запатентованным соплом, надежными защитными устройствами и разъемами EASY!Lock, ускоряющими выполнение работ.