Найпотужніший з апаратів високого тиску Kärcher з підігрівом води середнього класу HDS 10/21-4 MXA чудовий у всіх відношеннях. Він оснащений шлангом високого тиску Ultra Guard 20-метрової довжини з тефлоновим покриттям та автоматичним барабаном, що дозволяє легко розмотувати та змотувати його під кутом до 45°, завдяки чому більш ніж удвічі скорочується час підготовки до роботи. Надійний аксіально-поршневий насос із 3 керамічними поршнями, 4-полюсний низькообертовий електродвигун водяного охолодження, оптимізований пальник та економічний режим eco!efficiency гарантують найвищу ефективність експлуатації. Виконання робіт значно полегшується завдяки комплектації апарату ергономічним пістолетом EASY!Force Advanced зі струменевою трубкою довжиною 1050 мм та регулятором Servo Control, можливості зберігання різноманітного приладдя на корпусі апарату та зручному керуванню єдиним перемикачем. Крім того, апарат дуже зручний в обслуговуванні, оснащений 2 баками для засобів для чищення, запатентованим соплом, надійними захисними пристроями і роз'ємами EASY!Lock, що прискорюють виконання робіт.