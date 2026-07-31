Апарат високого тиску HDS 10/21-4 MXA
У цьому апараті високого тиску з підігрівом води, оснащеним 4-полюсним електродвигуном водяного охолодження та автоматичним барабаном для шланга, зручність користувача поєднується з високими параметрами продуктивності.
Найпотужніший з апаратів високого тиску Kärcher з підігрівом води середнього класу HDS 10/21-4 MXA чудовий у всіх відношеннях. Він оснащений шлангом високого тиску Ultra Guard 20-метрової довжини з тефлоновим покриттям та автоматичним барабаном, що дозволяє легко розмотувати та змотувати його під кутом до 45°, завдяки чому більш ніж удвічі скорочується час підготовки до роботи. Надійний аксіально-поршневий насос із 3 керамічними поршнями, 4-полюсний низькообертовий електродвигун водяного охолодження, оптимізований пальник та економічний режим eco!efficiency гарантують найвищу ефективність експлуатації. Виконання робіт значно полегшується завдяки комплектації апарату ергономічним пістолетом EASY!Force Advanced зі струменевою трубкою довжиною 1050 мм та регулятором Servo Control, можливості зберігання різноманітного приладдя на корпусі апарату та зручному керуванню єдиним перемикачем. Крім того, апарат дуже зручний в обслуговуванні, оснащений 2 баками для засобів для чищення, запатентованим соплом, надійними захисними пристроями і роз'ємами EASY!Lock, що прискорюють виконання робіт.
Особливості та переваги
Автоматичний барабан для шлангу.
- Стійкий до подряпин та гладкий шланг високого тиску Ultra Guard з покриттям Teflon®.
- Автоматичний барабан для шланга для зручного та безпечного зберігання шланга високого тиску завдовжки 20 м.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
- Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
- Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
- Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Висока ефективність
- У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
- Циклічная робота нагрівача знижує споживання енергії на 20%.
Максимальна ефективність
- Високоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині».
- 4-полюсний електродвигун з трипоршневим осьовим насосом.
- Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації.
Безпека експлуатації.
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
- Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
- Практичне зберігання аксесуарів на корпусі апарату. Має два гачка для всмоктуючого шлангу та кабелю живлення.
- Великий відсік для зберігання миючого засобу, рукавичок або інструментів.
Система дозування миючого засобу
- Зручне перемикання між баком 1 і баком 2 для миючих засобів.
- Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
- Клапан для точного дозування чистящого засобу дозволяє заощаджувати його витрати
Концепція мобільності.
- Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
- Спеціальна опора для підйому передньої частини апарату при подоланні таких перешкод, як бордюри та сходи.
- Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
- Один перемикач для вісх функцій апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 1000
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 210 / 3 - 21
|Макс. тиск (бар)
|250
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|хв. 80 - макс. 155
|Споживана потужність (кВт)
|8
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|7,3
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|5,8
|Кабель живлення (м)
|5
|Паливний бак (л)
|25
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|172,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|184,834
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1210
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску.: 20 м
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Функція подачі миючого засобу: Бак 20 + 10 л
- Вбудований автоматичний барабан для шлангу високого тиску
- Система ANTI!Twist
- Баки для миючого засобу, пом'якшувача і палива
- Панель управління зі світловими індикаторами
- Автоматична система скидання тиску.
- Вилка з перемиканням полярності (3~)
- Два бака для миючих засобів
- Захист від сухого ходу.
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
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Чистячий засіб
Запчастини для HDS 10/21-4 MXA
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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