Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 Classic
Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 9/20-4 Classic – мобильный и надежный дизельный апапрат. Надежный насос с коленчатым валом Kärcher гарантирует длительный срок службы и легкость в обслуживании.Прочная рама обеспечивает идеальную защиту компонентов. Горелка Kärcher гарантирует чрезвычайную производительность, долговечность и низкий уровень выбросов. Большой 30-литровый дизельный бак для продолжительной работы без остановок.
Прочная стальная рама защищает аппарат от повреждений. Безопасность таких важных компонентов аппарата, как надежный насос с коленчатым валом и водонагреватель обеспечивается благодаря хорошо известным и проверенным функциям, таким как термореле, предохранительный блок, датчик температуры и датчик выхлопных газов. Проверенная технология горелки Kärcher, производимая в Германии, гарантирует длительный срок службы, высокую эффективность и низкий уровень выбросов. Благодаря 30-литровому дизельному баку, он обеспечивает работу целый рабочий день на одной заправке топливом. Аппарат очень удобен и эргономичен и обеспечивает высокую мобильность благодаря большим колесам, переднему ролику с тормозом, удобными ручками для перемещения и большим переключателем с интегрированной регулировкой температуры.
Особенности и преимущества
Высокая надежность и прочность конструкции
- Мощный насос с коленчатым валом для достижения превосходных результатов уборки.
- Прочная трубчатая рама для защиты аппарата от внешних механических воздействий.
- С испытанными предохранительными устройствами Kärcher для безопасной работы.
Эффективная технология горелки
- Высокий уровень эффективности при низких выбросах и длительном сроке службы.
- Длительное время работы, благодаря топливному баку объемом 30 л.
Высочайшая мобильность
- Устойчивые к проколам большие колеса для безопасного маневрирования на неровных поверхностях.
- С крановым крюком для удобной транспортировки.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|900
|Рабочее давление (бар)
|200
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|до 80
|Потребляемая мощность (кВт)
|7
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,9
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|30
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|147,08
|Вес (с упаковкой) (кг)
|153,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|880 x 700 x 900
Комплектация
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
- Распылительная трубка: 850 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Защита от сухого хода
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 9/20-4 Classic
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
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