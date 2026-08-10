Прочная стальная рама защищает аппарат от повреждений. Безопасность таких важных компонентов аппарата, как надежный насос с коленчатым валом и водонагреватель обеспечивается благодаря хорошо известным и проверенным функциям, таким как термореле, предохранительный блок, датчик температуры и датчик выхлопных газов. Проверенная технология горелки Kärcher, производимая в Германии, гарантирует длительный срок службы, высокую эффективность и низкий уровень выбросов. Благодаря 30-литровому дизельному баку, он обеспечивает работу целый рабочий день на одной заправке топливом. Аппарат очень удобен и эргономичен и обеспечивает высокую мобильность благодаря большим колесам, переднему ролику с тормозом, удобными ручками для перемещения и большим переключателем с интегрированной регулировкой температуры.