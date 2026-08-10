Апарат високого тиску HDS 9/20-4 Classic
Апарат високого тиску з підігрівом води HDS 9/20-4 Classic - мобільний та надійний дизельний апапрат. Надійний насос з колінчастим валом Kärcher гарантує тривалий термін служби та легкість у обслуговуванні. Міцна рама забезпечує ідеальний захист компонентів. Пальник Kärcher гарантує надзвичайну продуктивність, довговічність та низький рівень викидів. Великий 30-літровий дизельний бак для тривалої роботи без перерв.
Міцна сталева рама захищає апарат від пошкоджень. Безпека таких важливих компонентів апарату, як надійний насос з колінчастим валом та водонагрівач, забезпечується завдяки добре відомим і перевіреним функціям, таким як термореле, запобіжний блок, датчик температури та датчик вихлопних газів. Перевірена технологія пальника Kärcher, що виготовляється у Німеччині, гарантує тривалий термін служби, високу ефективність та низький рівень викидів. Завдяки 30-літровому дизельному баку він забезпечує роботу цілий робочий день на одному заправленні паливом. Апарат дуже зручний і ергономічний та забезпечує високу мобільність завдяки великим колесам, передньому ролику з гальмом, зручними ручками для переміщення та великим перемикачем з інтегрованим регулюванням температури.
Особливості та переваги
Висока надійність і міцність конструкції
- Потужний насос з колінчастим валом для досягнення чудових результатів прибирання.
- Міцна трубчаста рама для захисту апарату від зовнішніх механічних впливів.
- З випробуваними запобіжними пристроями Kärcher для безпечної роботи.
Ефективна технологія пальника
- Високий рівень ефективності за низьких викидів і тривалого терміну служби.
- Тривалий час роботи, завдяки паливному баку об'ємом 30 л.
Найвища мобільність
- Стійкі до проколів великі колеса для безпечного маневрування на нерівних поверхнях.
- З крановим гаком для зручного транспортування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|900
|Робочий тиск (бар)
|200
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|до 80
|Споживана потужність (кВт)
|7
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|5,9
|Кабель живлення (м)
|5
|Паливний бак (л)
|30
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|147,08
|Вага (з упаковкою) (кг)
|153,5
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|880 x 700 x 900
Комплектація
- Пістолет: Стандарт
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 850 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Захист від сухого ходу.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 9/20-4 Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.