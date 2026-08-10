Міцна сталева рама захищає апарат від пошкоджень. Безпека таких важливих компонентів апарату, як надійний насос з колінчастим валом та водонагрівач, забезпечується завдяки добре відомим і перевіреним функціям, таким як термореле, запобіжний блок, датчик температури та датчик вихлопних газів. Перевірена технологія пальника Kärcher, що виготовляється у Німеччині, гарантує тривалий термін служби, високу ефективність та низький рівень викидів. Завдяки 30-літровому дизельному баку він забезпечує роботу цілий робочий день на одному заправленні паливом. Апарат дуже зручний і ергономічний та забезпечує високу мобільність завдяки великим колесам, передньому ролику з гальмом, зручними ручками для переміщення та великим перемикачем з інтегрованим регулюванням температури.