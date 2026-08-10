Апарат високого тиску HDS 9/20-4 Classic

Апарат високого тиску з підігрівом води HDS 9/20-4 Classic - мобільний та надійний дизельний апапрат. Надійний насос з колінчастим валом Kärcher гарантує тривалий термін служби та легкість у обслуговуванні. Міцна рама забезпечує ідеальний захист компонентів. Пальник Kärcher гарантує надзвичайну продуктивність, довговічність та низький рівень викидів. Великий 30-літровий дизельний бак для тривалої роботи без перерв.

Міцна сталева рама захищає апарат від пошкоджень. Безпека таких важливих компонентів апарату, як надійний насос з колінчастим валом та водонагрівач, забезпечується завдяки добре відомим і перевіреним функціям, таким як термореле, запобіжний блок, датчик температури та датчик вихлопних газів. Перевірена технологія пальника Kärcher, що виготовляється у Німеччині, гарантує тривалий термін служби, високу ефективність та низький рівень викидів. Завдяки 30-літровому дизельному баку він забезпечує роботу цілий робочий день на одному заправленні паливом. Апарат дуже зручний і ергономічний та забезпечує високу мобільність завдяки великим колесам, передньому ролику з гальмом, зручними ручками для переміщення та великим перемикачем з інтегрованим регулюванням температури.

Особливості та переваги
Висока надійність і міцність конструкції
  • Потужний насос з колінчастим валом для досягнення чудових результатів прибирання.
  • Міцна трубчаста рама для захисту апарату від зовнішніх механічних впливів.
  • З випробуваними запобіжними пристроями Kärcher для безпечної роботи.
Ефективна технологія пальника
  • Високий рівень ефективності за низьких викидів і тривалого терміну служби.
  • Тривалий час роботи, завдяки паливному баку об'ємом 30 л.
Найвища мобільність
  • Стійкі до проколів великі колеса для безпечного маневрування на нерівних поверхнях.
  • З крановим гаком для зручного транспортування.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 900
Робочий тиск (бар) 200
Температура (при подачі 12°C) (°C) до 80
Споживана потужність (кВт) 7
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 5,9
Кабель живлення (м) 5
Паливний бак (л) 30
Вага (з аксесуарами) (кг) 147,08
Вага (з упаковкою) (кг) 153,5
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 880 x 700 x 900

Комплектація

  • Пістолет: Стандарт
  • Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
  • Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
  • Розпилювальна трубка: 850 мм
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Захист від сухого ходу.
Апарат високого тиску HDS 9/20-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 9/20-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 9/20-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 9/20-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 9/20-4 Classic
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 9/20-4 Classic

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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