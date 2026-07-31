Предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 9/20-4 M сочетает высокую эффективность очистки с превосходной эргономичностью. При этом такие высококачественные компоненты, как надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями, 4-полюсный низкооборотный электродвигатель водяного охлаждения и оптимизированная горелка в сочетании с режимом eco!efficiency гарантируют его безопасную и экономичную эксплуатацию. Для выполнения работ без переутомления аппарат укомплектован инновационным пистолетом EASY!Force Advanced с регулятором Servo Control и струйной трубкой длиной 1050 мм из нержавеющей стали, снабженной запатентованным соплом. В этом аппарате среднего класса предусмотрены 2 бака для чистящих средств, удобный переключатель для управления всеми функциями, практичные держатели для принадлежностей и быстродействующие разъемы EASY!Lock. В нем реализована продуманная концепция мобильности и удобства технического обслуживания. Кроме того, предусмотрен ряд защитных устройств (предохранительные клапаны, фильтр для воды и система демпфирования перепадов давления SDS), оберегающих аппарат HDS 9/20-4 M от повреждений.