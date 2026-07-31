Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 M
Удобный в работе аппарат высокого давления с подогревом воды среднего класса с надежным 3-поршневым аксиальным насосом, 4-полюсным электродвигателем водяного охлаждения и 2 баками для чистящих средств.
Предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 9/20-4 M сочетает высокую эффективность очистки с превосходной эргономичностью. При этом такие высококачественные компоненты, как надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями, 4-полюсный низкооборотный электродвигатель водяного охлаждения и оптимизированная горелка в сочетании с режимом eco!efficiency гарантируют его безопасную и экономичную эксплуатацию. Для выполнения работ без переутомления аппарат укомплектован инновационным пистолетом EASY!Force Advanced с регулятором Servo Control и струйной трубкой длиной 1050 мм из нержавеющей стали, снабженной запатентованным соплом. В этом аппарате среднего класса предусмотрены 2 бака для чистящих средств, удобный переключатель для управления всеми функциями, практичные держатели для принадлежностей и быстродействующие разъемы EASY!Lock. В нем реализована продуманная концепция мобильности и удобства технического обслуживания. Кроме того, предусмотрен ряд защитных устройств (предохранительные клапаны, фильтр для воды и система демпфирования перепадов давления SDS), оберегающих аппарат HDS 9/20-4 M от повреждений.
Особенности и преимущества
Высокая эффективность.В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!LockПистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание. Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой. Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Максимальная эффективностьВысокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии». 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом. Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Безопасность эксплуатации.
- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
- Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания.
- Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
Система дозирования чистящего средства
- Простое переключение между баками для моющих средств.
- Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
- Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
- Один переключатель для всех функций
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|450 - 900
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|7
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|6,5
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|5,2
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|155,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|165,054
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Тип шланга высокого давления.: Longlife
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 400 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Бак 20 + 10 л
- Система ANTI!Twist
- Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, умягчителя и топлива
- Панель управления со световыми индикаторами
- Автоматическая система сброса давления.
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Два бака для моющих средств
- Защита от сухого хода
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 9/20-4 M
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
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