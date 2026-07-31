Апарат високого тиску Kärcher з підігрівом води HDS 9/20-4 M поєднує високу ефективність очищення з чудовою ергономічністю. При цьому такі високоякісні компоненти, як надійний аксіально-поршневий насос із 3 керамічними поршнями, 4-полюсний низькообертовий електродвигун водяного охолодження та оптимізований пальник у поєднанні з режимом eco!efficiency гарантують його безпечну та економічну експлуатацію. Для виконання робіт без перевтоми апарат укомплектований інноваційним пістолетом EASY!Force Advanced з регулятором Servo Control та струминною трубкою довжиною 1050 мм з нержавіючої сталі, з запатентованим соплом. У цьому апараті середнього класу передбачені 2 баки для засобів для чищення, зручний перемикач для управління всіма функціями, практичні тримачі для приладдя та швидкодіючі роз'єми EASY!Lock. У ньому реалізовано продуману концепцію мобільності та зручності технічного обслуговування. Крім того, передбачено ряд захисних пристроїв (запобіжні клапани, фільтр для води та система демпфування перепадів тиску SDS), що оберігають апарат HDS 9/20-4 M від пошкоджень.