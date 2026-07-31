Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA

Очень удобный в работе аппарат высокого давления с подогревом воды с 4-полюсным электродвигателем водяного охлаждения, автоматическим барабаном для шланга и экономичным режимом eco!efficiency.

Благодаря автоматическому барабану с 20-метровым шлангом высокого давления Ultra Guard, имеющим тефлоновое покрытие, аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 9/20-4 MXA обеспечивает максимальное удобство работы и быструю подготовку к ней. Барабан позволяет легко разматывать и сматывать шланг под углом до 45°, что более чем вдвое ускоряет выполнение этих операций. Высококачественные компоненты (4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения, надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями, оптимизированная горелка и т. д.) и наличие режима eco!efficiency обеспечивают надежную, экономичную и безопасную эксплуатацию аппарата. Инновационный пистолет EASY!Force Advanced с регулятором Servo Control и струйной трубкой длиной 1050 мм позволяет выполнять работы без переутомления. Кроме того, этот удобный в обслуживании аппарат среднего класса, оснащенный 2 баками для чистящих средств, целям рядом предохранительных устройств, запатентованным соплом и быстродействующими разъемами EASY!Lock, отличается высокой мобильностью, удобством в управлении и наличием практичных держателей для принадлежностей.

Особенности и преимущества
Автоматический барабан для шланга
  • Устойчивый к царапинам и гладкий шланг высокого давления Ultra Guard с покрытием Teflon®.
  • Автоматический барабан для шланга для удобного и безопасного хранения шланга высокого давления длиной 20 м.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
  • Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
  • Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
  • Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Высокая эффективность.
  • В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
  • Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Максимальная эффективность
  • Высокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии».
  • 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом.
  • Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Безопасность эксплуатации.
  • Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
  • Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
  • Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания.
  • Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания.
Система дозирования чистящего средства
  • Простое переключение между баками для моющих средств.
  • Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
  • Клапан для точного дозирования чистящих средств позволяет экономить его расходы
Концепция мобильности.
  • Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
  • Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
  • Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
  • Один переключатель для всех функций
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 450 - 900
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 200 / 3 - 20
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Потребляемая мощность (кВт) 7
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 6,5
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 5,2
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 25
Вес (с аксессуарами) (кг) 167
Вес (с упаковкой) (кг) 179,234
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 750 x 1210

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления.: 20 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Функция подачи моющего средства: Бак 20 + 10 л
  • Встроенный автоматический барабан для шланга высокого давления
  • Система ANTI!Twist
  • Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, умягчителя и топлива
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Вилка с переключением полярности (3~)
  • Два бака для моющих средств
  • Защита от сухого хода
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA

Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 9/20-4 MXA

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой Visa, Mastercard

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 7000 грн. До 7000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИС

0 800 500 126, (067) 329-71-41
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

Магазины и сервисные центры

Керхер Центры

Поиск магазинов и сервисных центров

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.