Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 MXA
Очень удобный в работе аппарат высокого давления с подогревом воды с 4-полюсным электродвигателем водяного охлаждения, автоматическим барабаном для шланга и экономичным режимом eco!efficiency.
Благодаря автоматическому барабану с 20-метровым шлангом высокого давления Ultra Guard, имеющим тефлоновое покрытие, аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 9/20-4 MXA обеспечивает максимальное удобство работы и быструю подготовку к ней. Барабан позволяет легко разматывать и сматывать шланг под углом до 45°, что более чем вдвое ускоряет выполнение этих операций. Высококачественные компоненты (4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения, надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями, оптимизированная горелка и т. д.) и наличие режима eco!efficiency обеспечивают надежную, экономичную и безопасную эксплуатацию аппарата. Инновационный пистолет EASY!Force Advanced с регулятором Servo Control и струйной трубкой длиной 1050 мм позволяет выполнять работы без переутомления. Кроме того, этот удобный в обслуживании аппарат среднего класса, оснащенный 2 баками для чистящих средств, целям рядом предохранительных устройств, запатентованным соплом и быстродействующими разъемами EASY!Lock, отличается высокой мобильностью, удобством в управлении и наличием практичных держателей для принадлежностей.
Особенности и преимущества
Автоматический барабан для шланга
- Устойчивый к царапинам и гладкий шланг высокого давления Ultra Guard с покрытием Teflon®.
- Автоматический барабан для шланга для удобного и безопасного хранения шланга высокого давления длиной 20 м.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
- Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
- Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Высокая эффективность.
- В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
- Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Максимальная эффективность
- Высокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии».
- 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом.
- Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Безопасность эксплуатации.
- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
- Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания.
- Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания.
Система дозирования чистящего средства
- Простое переключение между баками для моющих средств.
- Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
- Клапан для точного дозирования чистящих средств позволяет экономить его расходы
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
- Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
- Один переключатель для всех функций
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|450 - 900
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|7
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|6,5
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|5,2
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|167
|Вес (с упаковкой) (кг)
|179,234
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1210
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления.: 20 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Бак 20 + 10 л
- Встроенный автоматический барабан для шланга высокого давления
- Система ANTI!Twist
- Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, умягчителя и топлива
- Автоматическая система сброса давления.
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Два бака для моющих средств
- Защита от сухого хода
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 9/20-4 MXA
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