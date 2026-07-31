Благодаря автоматическому барабану с 20-метровым шлангом высокого давления Ultra Guard, имеющим тефлоновое покрытие, аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 9/20-4 MXA обеспечивает максимальное удобство работы и быструю подготовку к ней. Барабан позволяет легко разматывать и сматывать шланг под углом до 45°, что более чем вдвое ускоряет выполнение этих операций. Высококачественные компоненты (4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения, надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями, оптимизированная горелка и т. д.) и наличие режима eco!efficiency обеспечивают надежную, экономичную и безопасную эксплуатацию аппарата. Инновационный пистолет EASY!Force Advanced с регулятором Servo Control и струйной трубкой длиной 1050 мм позволяет выполнять работы без переутомления. Кроме того, этот удобный в обслуживании аппарат среднего класса, оснащенный 2 баками для чистящих средств, целям рядом предохранительных устройств, запатентованным соплом и быстродействующими разъемами EASY!Lock, отличается высокой мобильностью, удобством в управлении и наличием практичных держателей для принадлежностей.