Завдяки автоматичному барабану з 20-метровим шлангом високого тиску Ultra Guard, що має тефлонове покриття, апарат високого тиску з підігрівом води HDS 9/20-4 MXA забезпечує максимальну зручність роботи та швидку підготовку до неї. Барабан дозволяє легко розмотувати та змотувати шланг під кутом до 45°, що більш ніж удвічі прискорює виконання цих операцій. Високоякісні компоненти (4-полюсний електродвигун водяного охолодження, надійний аксіально-поршневий насос із 3 керамічними поршнями, оптимізований пальник тощо) та наявність режиму eco!efficiency забезпечують надійну, економічну та безпечну експлуатацію апарату. Інноваційний пістолет EASY!Force Advanced із регулятором Servo Control та струминною трубкою довжиною 1050 мм дозволяє виконувати роботи без перевтоми. Крім того, цей зручний в обслуговуванні апарат середнього класу, оснащений 2 баками для засобів для чищення, цілям рядом запобіжних пристроїв, запатентованим соплом і швидкодіючими роз'ємами EASY!Lock, відрізняється високою мобільністю, зручністю в керуванні та наявністю практичних тримачів для приладдя.