Апарат високого тиску HDS 9/20-4 MXA
Дуже зручний у роботі апарат високого тиску з підігрівом води із 4-полюсним електродвигуном водяного охолодження, автоматичним барабаном для шланга та економічним режимом eco!efficiency.
Завдяки автоматичному барабану з 20-метровим шлангом високого тиску Ultra Guard, що має тефлонове покриття, апарат високого тиску з підігрівом води HDS 9/20-4 MXA забезпечує максимальну зручність роботи та швидку підготовку до неї. Барабан дозволяє легко розмотувати та змотувати шланг під кутом до 45°, що більш ніж удвічі прискорює виконання цих операцій. Високоякісні компоненти (4-полюсний електродвигун водяного охолодження, надійний аксіально-поршневий насос із 3 керамічними поршнями, оптимізований пальник тощо) та наявність режиму eco!efficiency забезпечують надійну, економічну та безпечну експлуатацію апарату. Інноваційний пістолет EASY!Force Advanced із регулятором Servo Control та струминною трубкою довжиною 1050 мм дозволяє виконувати роботи без перевтоми. Крім того, цей зручний в обслуговуванні апарат середнього класу, оснащений 2 баками для засобів для чищення, цілям рядом запобіжних пристроїв, запатентованим соплом і швидкодіючими роз'ємами EASY!Lock, відрізняється високою мобільністю, зручністю в керуванні та наявністю практичних тримачів для приладдя.
Особливості та переваги
Автоматичний барабан для шлангу.
- Стійкий до подряпин та гладкий шланг високого тиску Ultra Guard з покриттям Teflon®.
- Автоматичний барабан для шланга для зручного та безпечного зберігання шланга високого тиску завдовжки 20 м.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
- Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
- Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
- Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Висока ефективність
- У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
- Циклічная робота нагрівача знижує споживання енергії на 20%.
Максимальна ефективність
- Високоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині».
- 4-полюсний електродвигун з трипоршневим осьовим насосом.
- Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації.
Безпека експлуатації.
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
- Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
- Практичне зберігання аксесуарів на корпусі апарату. Має два гачка для всмоктуючого шлангу та кабелю живлення.
- Практичне зберігання аксесуарів на корпусі апарату. Має два гачка для всмоктуючого шлангу та кабелю живлення.
Система дозування миючого засобу
- Зручне перемикання між баком 1 і баком 2 для миючих засобів.
- Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
- Клапан для точного дозування чистящого засобу дозволяє заощаджувати його витрати
Концепція мобільності.
- Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
- Спеціальна опора для підйому передньої частини апарату при подоланні таких перешкод, як бордюри та сходи.
- Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
- Один перемикач для вісх функцій апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|450 - 900
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|хв. 80 - макс. 155
|Споживана потужність (кВт)
|7
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|6,5
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|5,2
|Кабель живлення (м)
|5
|Паливний бак (л)
|25
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|167
|Вага (з упаковкою) (кг)
|179,234
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1210
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску.: 20 м
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Функція подачі миючого засобу: Бак 20 + 10 л
- Вбудований автоматичний барабан для шлангу високого тиску
- Система ANTI!Twist
- Баки для миючого засобу, пом'якшувача і палива
- Автоматична система скидання тиску.
- Вилка з перемиканням полярності (3~)
- Два бака для миючих засобів
- Захист від сухого ходу.
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
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