Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St
Преимущество – в высоком давлении: стационарный аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе, создан для непрерывной работы в жестких условиях и может выполнять очистку с давлением до 210 бар.
HDS 10/21-4 St – стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе. Сверхвысокое давление в 210 бар сокращает время работы даже при стойких загрязнениях. 4-полюсный низкооборотный электродвигатель обеспечивает высокую мощность при длительной работе. Прочный насос с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров выдает до 1000 литров воды в час. Промежуточный резервуар для воды оснащен встроенной защитой от накипи и фильтром для воды. Чистящее средство всасывается и точно дозируется с помощью клапана. Об израсходовании чистящего средства оповещает соответствующий индикатор. Электронный контроль обеспечивает высокую эксплуатационную надежность горелки, работающей на жидком топливе, и всей системы в целом. Интуитивно понятное управление с помощью поворотного переключателя (или опционального дистанционного управления) упрощает работу с аппаратом, и его техническое обслуживание также не требует особой квалификации. Множество доступных принадлежностей позволяет с успехом применять HDS 10/21-4 St для выполнения различных задач очистки. Аппарат может быть дополнен манометром и счетчиком часов, вторым дозатором чистящего средства и системой сброса давления.
Особенности и преимущества
Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом.
- Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы.
- Особо прочный и чрезвычайно долговечный.
- Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением.
- Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
- 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу
- Для высокой производительности и низких затрат на обслуживание.
Эффективная технология горелки
- Высокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключающей детонации системой постоянного воспламенения.
- Проверенная технология горелок Kärcher обеспечивает высокую эффективность и низкое потребление топлива.
- Горелка с высокой эффективностью (> 91%), низким потреблением топлива и сверхнизким уровнем выхлопных выбросов.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
- Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
- Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
- Контроль пламени и температуры выхлопных газов, защита от недостатка воды / избыточного давления, защита от накипи с индикатором опорожнения, а также контроль исправного функционирования гарантируют долгую и безопасную эксплуатацию.
Высококачественное оборудование
- Встроенный бак для воды с защитой от накипи и индикатором пустого состояния защищает нагревательный змеевик и всю систему от известковых отложений.
- Корпус и рама изготовлены из стали с порошковым покрытием для повышенной прочности.
- Система подачи моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого состояния является лишь частью высококачественного оснащения, поставляемого в стандартной комплектации.
Простая и удобная эксплуатация.
- Один поворотный переключатель управляет всеми функциями. Простое и быстрое упровление, не требующее долгого обучения.
- Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание.
- Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала.
Большой, прозрачный фильтр тонкой очистки воды
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
- Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
- Простой в использовании, простой в очистке
Система всасывания и дозирования моющего средства для еще лучших результатов очистки
- Функция настройки дозировки позволяет точно подбирать количество моющего средства в соответствии с уровнем загрязнения.
- Для точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
- Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
- Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
- Индикация кодов ошибок, состояния работы, интервалов обслуживания насоса и контроль неисправностей горелки и всего аппарата облегчают сервисное обслуживание.
Универсальные возможности.
- Аппаратом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.
- Компания Kärcher предлагает широкий выбор аксессуаров для аппаратов высокого давления, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант для любых задач и целей.
- В качестве дополнительных опций доступны счетчик часов и манометр, а также автоматический клапан сброса давления для защиты аксессуаров и трубопроводов.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Рабочее давление (бар)
|210
|Макс. давление (бар)
|235
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 30
|Потребляемая мощность (кВт)
|8
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|6,5
|Тепловая энергия (кВт)
|77
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|1″
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|стационарный
|Предохранитель (A)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|160
|Вес (с упаковкой) (кг)
|169,964
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1142 x 578 x 790
Комплектация
- Система контроля горения
- Подготовка к работе с регулятором Servo Control
- Подготовка к работе с дистанционным управлением
- Мощное сопло
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
Оснащение
- Масломерный щуп
- Индикатор уровня масла
- Предварительно оборудован для подачи моющего средства
- Дозировка RM1
- Защита от сухого хода
- Большой фильтр тонкой очистки воды
- Бак с поплавковым клапаном
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- Двигатель с водяным охлаждением
- Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
Области применения
- Для очистки оборудования и транспортных средств
- Для очистки в пищевой и химической промышленности.
- Идеальное решение для различных применений в секторе транспорта и логистики.
- Сельское хозяйство.
- В производственных цехах и мастерских, где требуется горячая вода.
- Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
- Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
- Общественные учреждения
- Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
- Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 10/21-4 St
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
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