HDS 10/21-4 St – стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе. Сверхвысокое давление в 210 бар сокращает время работы даже при стойких загрязнениях. 4-полюсный низкооборотный электродвигатель обеспечивает высокую мощность при длительной работе. Прочный насос с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров выдает до 1000 литров воды в час. Промежуточный резервуар для воды оснащен встроенной защитой от накипи и фильтром для воды. Чистящее средство всасывается и точно дозируется с помощью клапана. Об израсходовании чистящего средства оповещает соответствующий индикатор. Электронный контроль обеспечивает высокую эксплуатационную надежность горелки, работающей на жидком топливе, и всей системы в целом. Интуитивно понятное управление с помощью поворотного переключателя (или опционального дистанционного управления) упрощает работу с аппаратом, и его техническое обслуживание также не требует особой квалификации. Множество доступных принадлежностей позволяет с успехом применять HDS 10/21-4 St для выполнения различных задач очистки. Аппарат может быть дополнен манометром и счетчиком часов, вторым дозатором чистящего средства и системой сброса давления.