Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St

Преимущество – в высоком давлении: стационарный аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе, создан для непрерывной работы в жестких условиях и может выполнять очистку с давлением до 210 бар.

HDS 10/21-4 St – стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе. Сверхвысокое давление в 210 бар сокращает время работы даже при стойких загрязнениях. 4-полюсный низкооборотный электродвигатель обеспечивает высокую мощность при длительной работе. Прочный насос с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров выдает до 1000 литров воды в час. Промежуточный резервуар для воды оснащен встроенной защитой от накипи и фильтром для воды. Чистящее средство всасывается и точно дозируется с помощью клапана. Об израсходовании чистящего средства оповещает соответствующий индикатор. Электронный контроль обеспечивает высокую эксплуатационную надежность горелки, работающей на жидком топливе, и всей системы в целом. Интуитивно понятное управление с помощью поворотного переключателя (или опционального дистанционного управления) упрощает работу с аппаратом, и его техническое обслуживание также не требует особой квалификации. Множество доступных принадлежностей позволяет с успехом применять HDS 10/21-4 St для выполнения различных задач очистки. Аппарат может быть дополнен манометром и счетчиком часов, вторым дозатором чистящего средства и системой сброса давления.

Особенности и преимущества
Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом.
  • Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы.
  • Особо прочный и чрезвычайно долговечный.
  • Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением.
  • Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
  • 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу
  • Для высокой производительности и низких затрат на обслуживание.
Эффективная технология горелки
  • Высокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключающей детонации системой постоянного воспламенения.
  • Проверенная технология горелок Kärcher обеспечивает высокую эффективность и низкое потребление топлива.
  • Горелка с высокой эффективностью (> 91%), низким потреблением топлива и сверхнизким уровнем выхлопных выбросов.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
  • Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
  • Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
  • Контроль пламени и температуры выхлопных газов, защита от недостатка воды / избыточного давления, защита от накипи с индикатором опорожнения, а также контроль исправного функционирования гарантируют долгую и безопасную эксплуатацию.
Высококачественное оборудование
  • Встроенный бак для воды с защитой от накипи и индикатором пустого состояния защищает нагревательный змеевик и всю систему от известковых отложений.
  • Корпус и рама изготовлены из стали с порошковым покрытием для повышенной прочности.
  • Система подачи моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого состояния является лишь частью высококачественного оснащения, поставляемого в стандартной комплектации.
Простая и удобная эксплуатация.
  • Один поворотный переключатель управляет всеми функциями. Простое и быстрое упровление, не требующее долгого обучения.
  • Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание.
  • Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала.
Большой, прозрачный фильтр тонкой очистки воды
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
  • Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
  • Простой в использовании, простой в очистке
Система всасывания и дозирования моющего средства для еще лучших результатов очистки
  • Функция настройки дозировки позволяет точно подбирать количество моющего средства в соответствии с уровнем загрязнения.
  • Для точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
  • Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
  • Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
  • Индикация кодов ошибок, состояния работы, интервалов обслуживания насоса и контроль неисправностей горелки и всего аппарата облегчают сервисное обслуживание.
Универсальные возможности.
  • Аппаратом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.
  • Компания Kärcher предлагает широкий выбор аксессуаров для аппаратов высокого давления, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант для любых задач и целей.
  • В качестве дополнительных опций доступны счетчик часов и манометр, а также автоматический клапан сброса давления для защиты аксессуаров и трубопроводов.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Рабочее давление (бар) 210
Макс. давление (бар) 235
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Температура воды на входе (°C) макс. 30
Потребляемая мощность (кВт) 8
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 6,5
Тепловая энергия (кВт) 77
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 1″
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность стационарный
Предохранитель (A) 25
Вес (с аксессуарами) (кг) 160
Вес (с упаковкой) (кг) 169,964
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1142 x 578 x 790

Комплектация

  • Система контроля горения
  • Подготовка к работе с регулятором Servo Control
  • Подготовка к работе с дистанционным управлением
  • Мощное сопло
  • Функция подачи моющего средства: Всасывание

Оснащение

  • Масломерный щуп
  • Индикатор уровня масла
  • Предварительно оборудован для подачи моющего средства
  • Дозировка RM1
  • Защита от сухого хода
  • Большой фильтр тонкой очистки воды
  • Бак с поплавковым клапаном
  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 St
Области применения
  • Для очистки оборудования и транспортных средств
  • Для очистки в пищевой и химической промышленности.
  • Идеальное решение для различных применений в секторе транспорта и логистики.
  • Сельское хозяйство.
  • В производственных цехах и мастерских, где требуется горячая вода.
  • Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
  • Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
  • Общественные учреждения
  • Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
  • Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 10/21-4 St

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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