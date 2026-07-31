Апарат високого тиску HDS 10/21-4 St
Стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 10/21-4 St з дизельним пальником призначений для безперервної роботи в складних умовах і забезпечує очищення під тиском до 210 бар.
Стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води та дизельним пальником, що створює надвисокий тиск до 210 бар, легко справляючись із сильними забрудненнями. Чотириполюсний низькообертовий двигун гарантує високу потужність для інтенсивної безперервної роботи. Надійний колінчастий насос з латунною головкою циліндра подає до 1000 л води на годину, а резервуар з захистом від накипу та водяний фільтр забезпечують стабільну роботу. Точне дозування миючого засобу та індикатор рівня роблять очищення комфортним. Просте управління через поворотний перемикач або опційне дистанційне керування, зручне обслуговування та широкий спектр аксесуарів дозволяють підлаштувати апарат під будь-які завдання. Доступні додатково: манометр, лічильник годин, друга система подачі миючого засобу, автоматичне скидання тиску.
Особливості та переваги
Потужний насос із кривошипно-шатунним механізмом
- Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом, латунною головкою циліндра та високоякісними матеріалами забезпечує тривалий термін служби.
- Особливо міцний і надзвичайно довговічний.
- Низькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування.
4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням
- Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації.
- 4-полюсний електродвигун забезпечує тривалу безперервну роботу
- Для високої продуктивності та низьких витрат на обслуговування.
Ефективна технологія пальника
- Потужний пальник з вертикальним нагрівальним змійовиком та безпечним безперервним горінням.
- Перевірена технологія пальників Kärcher забезпечує високу ефективність і низьке споживання пального.
- Пальник із високою ефективністю (> 91 %), низьким споживанням палива та наднизьким рівнем вихлопних викидів.
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
- Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази.
- Автоматичне вимкнення у разі низької або високої напруги.
- Контроль температури горіння та вихлопних викидів, захист від нестачі води/надлишкового тиску, захист від накипу з індикатором порожнього бака та контроль несправностей забезпечують безпечну та тривалу роботу.
Високоякісне обладнання
- Вбудований бак для води із захистом від накипу та індикатором порожнього стану захищає нагрівальний змійовик і всю систему від вапняних відкладень.
- Корпус і рама виготовлені зі сталі з порошковим покриттям для підвищеної міцності.
- Система подачі миючого засобу з дозувальним клапаном та індикатором порожнього стану є лише частиною високоякісного оснащення, що постачається у стандартній комплектації.
Проста і зручна експлуатація
- Один поворотний перемикач для всіх функцій. Для простого та швидкого керування. Не потребує додаткового навчання.
- Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування.
- Особливо зручний у використанні, завдяки зрозумілим символам. Не потребує додаткового навчання.
Великий, прозорий фільтр тонкого очищення води
- Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
- Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
- Простий у використанні, простий в очищенні
Система всмоктування та дозування миючого засобу для ще кращих результатів очищення
- Функція налаштування дозування дозволяє точно підбирати кількість миючого засобу, відповідно до рівня забруднення.
- Для точного дозування миючих засобів з плавною зміною витрати.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
- Легкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту.
- Комплексна сервісна мережа з висококваліфікованими сервісними техніками.
- Відображення кодів помилок, стану роботи, інтервалів обслуговування насоса та контроль несправностей пальника і всього апарату полегшують сервісне обслуговування.
Універсальні можливості.
- Апаратом можна керувати за допомогою пульта дистанційного управління.
- Компанія Kärcher пропонує широкий вибір аксесуарів для апаратів високого тиску, завдяки чому можна підібрати оптимальний варіант для будь-яких завдань та цілей.
- Як додаткові опції доступні лічильник мотогодин та манометр, а також автоматичний клапан скидання тиску для захисту аксесуарів та трубопроводів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 1000
|Робочий тиск (бар)
|210
|Макс. тиск (бар)
|235
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|Температура води на вході (°C)
|макс. 30
|Споживана потужність (кВт)
|8
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|6,5
|Теплова енергія (кВт)
|77
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|1″
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|стаціонарний
|Запобіжник (A)
|25
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|160
|Вага (з упаковкою) (кг)
|169,964
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1142 x 578 x 790
Комплектація
- Система контролю горіння
- Підготовка до роботи з регулятором Service Control
- Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
- Потужне сопло
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
Оснащення
- Масломірний щуп
- Індикатор рівня оливи
- Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.
- Дозування RM1
- Захист від сухого ходу.
- Великий фільтр тонкого очищення води
- Бак з поплавковим клапаном
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
- Двигун з водяним охолодженням
- Рама та корпус.: Сталь, з порошковим покриттям
Області застосування
- Для очищення обладнання та транспортних засобів
- Для очищення в харчовій та хімічній промисловості
- Ідеальне рішення для різноманітних застосувань у секторі транспорту та логістики.
- Сільське господарство.
- У виробничих цехах і майстернях, де потрібна гаряча вода.
- Ідеальне рішення для очищення виробничих цехів, складів, логістичних центрів і підприємств важкої промисловості
- Універсальне застосування в промислових умовах, наприклад, для очищення виробничих приміщень
- Громадські установи
- Ідеальне рішення для автосалонів, компаній з прокату автомобілів та станцій технічного обслуговування.
- Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 10/21-4 St
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.