Стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води та дизельним пальником, що створює надвисокий тиск до 210 бар, легко справляючись із сильними забрудненнями. Чотириполюсний низькообертовий двигун гарантує високу потужність для інтенсивної безперервної роботи. Надійний колінчастий насос з латунною головкою циліндра подає до 1000 л води на годину, а резервуар з захистом від накипу та водяний фільтр забезпечують стабільну роботу. Точне дозування миючого засобу та індикатор рівня роблять очищення комфортним. Просте управління через поворотний перемикач або опційне дистанційне керування, зручне обслуговування та широкий спектр аксесуарів дозволяють підлаштувати апарат під будь-які завдання. Доступні додатково: манометр, лічильник годин, друга система подачі миючого засобу, автоматичне скидання тиску.