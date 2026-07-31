Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St

Создан для бескомпромиссной непрерывной работы: стационарный аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе, может работать с расходом до 1300 л воды в час и давлением 200 бар.

HDS 13/20-4 St – стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе. Его 4-полюсный малооборотный электродвигатель обеспечивает высокую мощность для бескомпромиссной непрерывной работы в жестких условиях. Прочный насос с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров позволяет работать с расходом до 1300 л воды в час и давлением 200 бар. Большой фильтр для воды защищает насос от частиц грязи. Встроенный промежуточный резервуар для воды оснащен защитой от накипи. Чистящее средство всасывается и точно дозируется с помощью клапана. Об израсходовании чистящего средства оповещает соответствующий индикатор. Электронный контроль обеспечивает высокую эксплуатационную надежность горелки, работающей на жидком топливе, и всей системы в целом. Интуитивно понятное управление с помощью поворотного переключателя (или опционального дистанционного управления) упрощает работу с аппаратом, и его техническое обслуживание также не требует особой квалификации. Множество доступных принадлежностей позволяет с успехом применять HDS 13/20-4 St для выполнения различных задач очистки. Аппарат может быть дополнен манометром и счетчиком часов, вторым дозаторомчистящего средства и системой сброса давления.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St: Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом.
Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом.
Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы. Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление. Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St: 4-полюсный низкооборотный электродвигатель
4-полюсный низкооборотный электродвигатель
Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу Высокая производительность и эффективность.
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St: Надежные горелки Kärcher с максимальной эффективностью
Надежные горелки Kärcher с максимальной эффективностью
Мощная дизельная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и безопасным непрерывным горением. Проверенная технология горелок Kärcher обеспечивает высокую эффективность и низкое потребление топлива. Горелка с высокой эффективностью (> 91%), низким потреблением топлива и сверхнизким уровнем выхлопных выбросов.
Высококачественное оборудование
  • Встроенный бак для воды с защитой от накипи и индикатором пустого состояния защищает нагревательный змеевик и всю систему от известковых отложений.
  • Корпус и рама изготовлены из стали с порошковым покрытием для повышенной прочности.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
  • Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
  • Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
  • Автоматическое отключение горелки в случае недостатка воды и перегрева аппарата.
Простое и интуитивно понятное управление
  • Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя.
  • Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание.
  • Интуитивно понятные символы, упрощающие управление аппаратом
Большой, прозрачный фильтр тонкой очистки воды
  • Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
  • Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
  • Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
Универсальные возможности.
  • Аппаратом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.
  • Компания Kärcher предлагает широкий выбор аксессуаров для аппаратов высокого давления, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант для любых задач и целей.
Система всасывания и дозирования моющего средства для еще лучших результатов очистки
  • Для удобного и точного дозирования чистящих средств.
  • Моющее средство можно добавлять с помощью дозатора.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
  • Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
  • Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
  • Индикация кодов ошибок, состояния работы, интервалов обслуживания насоса и контроль неисправностей горелки и всего аппарата облегчают сервисное обслуживание.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) мин. 700 - макс. 1300
Рабочее давление (бар) 200
Макс. давление (бар) 235
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Температура воды на входе (°C) макс. 30
Потребляемая мощность (кВт) 9,5
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 9,1
Тепловая энергия (кВт) 108
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 1″
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность стационарный
Предохранитель (A) 25
Вес (с аксессуарами) (кг) 160
Вес (с упаковкой) (кг) 169,964
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1142 x 578 x 790

Комплектация

  • Система контроля горения
  • Подготовка к работе с регулятором Servo Control
  • Подготовка к работе с дистанционным управлением
  • Мощное сопло
  • Функция подачи моющего средства: Всасывание

Оснащение

  • Масломерный щуп
  • Индикатор уровня масла
  • Предварительно оборудован для подачи моющего средства
  • Дозировка RM1
  • Защита от сухого хода
  • Большой фильтр тонкой очистки воды
  • Бак с поплавковым клапаном
  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St
Области применения
  • Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
  • Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
  • Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
  • Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
  • Интенсивная очистка высоким давлением для экстремальных загрязнений в сельском хозяйстве и строительстве.
  • Для очистки оборудования и транспортных средств
  • Идеальное решение для применения в пищевой и химической промышленности.
  • Сельское хозяйство.
  • Общественные учреждения
  • Идеальное решение для автомастерских, пунктов аренды автомобилей, автомоек, подрядчиков строительных услуг, специалистов торговли, небольших строительных компаний, небольших гаражей и ферм и т.д.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 13/20-4 St

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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