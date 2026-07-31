Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St
Создан для бескомпромиссной непрерывной работы: стационарный аппарат высокого давления HDS 13/20-4 St с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе, может работать с расходом до 1300 л воды в час и давлением 200 бар.
HDS 13/20-4 St – стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе. Его 4-полюсный малооборотный электродвигатель обеспечивает высокую мощность для бескомпромиссной непрерывной работы в жестких условиях. Прочный насос с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров позволяет работать с расходом до 1300 л воды в час и давлением 200 бар. Большой фильтр для воды защищает насос от частиц грязи. Встроенный промежуточный резервуар для воды оснащен защитой от накипи. Чистящее средство всасывается и точно дозируется с помощью клапана. Об израсходовании чистящего средства оповещает соответствующий индикатор. Электронный контроль обеспечивает высокую эксплуатационную надежность горелки, работающей на жидком топливе, и всей системы в целом. Интуитивно понятное управление с помощью поворотного переключателя (или опционального дистанционного управления) упрощает работу с аппаратом, и его техническое обслуживание также не требует особой квалификации. Множество доступных принадлежностей позволяет с успехом применять HDS 13/20-4 St для выполнения различных задач очистки. Аппарат может быть дополнен манометром и счетчиком часов, вторым дозаторомчистящего средства и системой сброса давления.
Особенности и преимущества
Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом.Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы. Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление. Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
4-полюсный низкооборотный электродвигательЭлектродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу Высокая производительность и эффективность.
Надежные горелки Kärcher с максимальной эффективностьюМощная дизельная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и безопасным непрерывным горением. Проверенная технология горелок Kärcher обеспечивает высокую эффективность и низкое потребление топлива. Горелка с высокой эффективностью (> 91%), низким потреблением топлива и сверхнизким уровнем выхлопных выбросов.
Высококачественное оборудование
- Встроенный бак для воды с защитой от накипи и индикатором пустого состояния защищает нагревательный змеевик и всю систему от известковых отложений.
- Корпус и рама изготовлены из стали с порошковым покрытием для повышенной прочности.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
- Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
- Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
- Автоматическое отключение горелки в случае недостатка воды и перегрева аппарата.
Простое и интуитивно понятное управление
- Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя.
- Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание.
- Интуитивно понятные символы, упрощающие управление аппаратом
Большой, прозрачный фильтр тонкой очистки воды
- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
- Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
Универсальные возможности.
- Аппаратом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.
- Компания Kärcher предлагает широкий выбор аксессуаров для аппаратов высокого давления, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант для любых задач и целей.
Система всасывания и дозирования моющего средства для еще лучших результатов очистки
- Для удобного и точного дозирования чистящих средств.
- Моющее средство можно добавлять с помощью дозатора.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
- Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
- Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
- Индикация кодов ошибок, состояния работы, интервалов обслуживания насоса и контроль неисправностей горелки и всего аппарата облегчают сервисное обслуживание.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|мин. 700 - макс. 1300
|Рабочее давление (бар)
|200
|Макс. давление (бар)
|235
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 30
|Потребляемая мощность (кВт)
|9,5
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|9,1
|Тепловая энергия (кВт)
|108
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|1″
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|стационарный
|Предохранитель (A)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|160
|Вес (с упаковкой) (кг)
|169,964
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1142 x 578 x 790
Комплектация
- Система контроля горения
- Подготовка к работе с регулятором Servo Control
- Подготовка к работе с дистанционным управлением
- Мощное сопло
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
Оснащение
- Масломерный щуп
- Индикатор уровня масла
- Предварительно оборудован для подачи моющего средства
- Дозировка RM1
- Защита от сухого хода
- Большой фильтр тонкой очистки воды
- Бак с поплавковым клапаном
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- Двигатель с водяным охлаждением
- Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
Области применения
- Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
- Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
- Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
- Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
- Интенсивная очистка высоким давлением для экстремальных загрязнений в сельском хозяйстве и строительстве.
- Для очистки оборудования и транспортных средств
- Идеальное решение для применения в пищевой и химической промышленности.
- Сельское хозяйство.
- Общественные учреждения
- Идеальное решение для автомастерских, пунктов аренды автомобилей, автомоек, подрядчиков строительных услуг, специалистов торговли, небольших строительных компаний, небольших гаражей и ферм и т.д.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 13/20-4 St
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
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