Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St

Створений для безкомпромісної безперервної роботи: стаціонарний апарат високого тиску HDS 13/20-4 St з підігрівом води пальником, що працює на рідкому паливі, може працювати з витратою до 1300 л води на годину і тиском 200 бар.

HDS 13/20-4 St – потужний стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води та дизельним пальником, створений для безперервної роботи в складних умовах. Завдяки чотириполюсному низькообертовому двигуну та міцному колінчастому насосу з латунною головкою циліндра він подає до 1300 л води на годину під тиском 200 бар, ефективно очищаючи навіть сильні забруднення. Вбудований резервуар з захистом від накипу та великий водяний фільтр забезпечують надійну роботу насоса, а точне дозування миючого засобу з індикатором рівня робить процес очищення простим і зручним. Інтуїтивне керування через поворотний перемикач або опційне дистанційне управління, а також легке обслуговування, гарантують комфортну експлуатацію. Апарат можна доповнити манометром, лічильником годин, другою системою подачі миючого засобу та автоматичним скиданням тиску, а широкий вибір аксесуарів дозволяє адаптувати його під будь-які завдання.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St: Потужний насос із кривошипно-шатунним механізмом
Потужний насос із кривошипно-шатунним механізмом
Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом, латунною головкою циліндра та високоякісними матеріалами забезпечує тривалий термін служби. Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск. Низькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування.
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St: 4-полюсний низькообертовий електродвигун
4-полюсний низькообертовий електродвигун
Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації. 4-полюсний електродвигун забезпечує тривалу безперервну роботу Висока продуктивність та ефективність.
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St: Надійні пальники Kärcher з максимальною ефективністю
Надійні пальники Kärcher з максимальною ефективністю
Потужний дизельний пальник з вертикальним нагрівальним змійовиком та безпечним безперервним горінням. Перевірена технологія пальників Kärcher забезпечує високу ефективність і низьке споживання пального. Пальник із високою ефективністю (> 91 %), низьким споживанням палива та наднизьким рівнем вихлопних викидів.
Високоякісне обладнання
  • Вбудований бак для води із захистом від накипу та індикатором порожнього стану захищає нагрівальний змійовик і всю систему від вапняних відкладень.
  • Корпус і рама виготовлені зі сталі з порошковим покриттям для підвищеної міцності.
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
  • Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази.
  • Автоматичне вимкнення у разі низької або високої напруги.
  • Автоматичне відключення пальника у разі нестачі води та перегріву апарату.
Просте та інтуїтивно зрозуміле управління
  • Один поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача.
  • Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування.
  • Інтуїтивно зрозумілі символи, що спрощують управління апаратом
Великий, прозорий фільтр тонкого очищення води
  • Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
  • Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
  • Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
Універсальні можливості.
  • Апаратом можна керувати за допомогою пульта дистанційного управління.
  • Компанія Kärcher пропонує широкий вибір аксесуарів для апаратів високого тиску, завдяки чому можна підібрати оптимальний варіант для будь-яких завдань та цілей.
Система всмоктування та дозування миючого засобу для ще кращих результатів очищення
  • Для зручного і точного дозування миючих засобів.
  • Миючий засіб можна додавати за допомогою дозатора.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
  • Легкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту.
  • Комплексна сервісна мережа з висококваліфікованими сервісними техніками.
  • Відображення кодів помилок, стану роботи, інтервалів обслуговування насоса та контроль несправностей пальника і всього апарату полегшують сервісне обслуговування.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) хв. 700 - макс. 1300
Робочий тиск (бар) 200
Макс. тиск (бар) 235
Температура (при подачі 12°C) (°C) макс. 80
Температура води на вході (°C) макс. 30
Споживана потужність (кВт) 9,5
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 9,1
Теплова енергія (кВт) 108
Кабель живлення (м) 5
Підведення води 1″
Кількість одночасних користувачів 1
Мобільність стаціонарний
Запобіжник (A) 25
Вага (з аксесуарами) (кг) 160
Вага (з упаковкою) (кг) 169,964
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1142 x 578 x 790

Комплектація

  • Система контролю горіння
  • Підготовка до роботи з регулятором Service Control
  • Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
  • Потужне сопло
  • Функція подачі миючого засобу: Всмоктування

Оснащення

  • Масломірний щуп
  • Індикатор рівня оливи
  • Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.
  • Дозування RM1
  • Захист від сухого ходу.
  • Великий фільтр тонкого очищення води
  • Бак з поплавковим клапаном
  • Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Рама та корпус.: Сталь, з порошковим покриттям
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St
Області застосування
  • Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
  • Універсальне застосування в промислових умовах, наприклад, для очищення виробничих приміщень
  • Очищення під високим тиском машин та обладнання в будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.
  • Ідеальне рішення для очищення виробничих цехів, складів, логістичних центрів і підприємств важкої промисловості
  • Інтенсивне очищення високим тиском для екстремальних забруднень в сільському господарстві та будівництві
  • Для очищення обладнання та транспортних засобів
  • Ідеальне рішення для застосування в харчовій та хімічній промисловості.
  • Сільське господарство.
  • Громадські установи
  • Ідеальне рішення для автомайстерень, пунктів оренди автомобілів, автомийок, підрядників будівельних послуг, фахівців торгівлі, невеликих будівельних компаній, невеликих гаражів і ферм тощо.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 13/20-4 St

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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