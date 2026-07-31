HDS 13/20-4 St – потужний стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води та дизельним пальником, створений для безперервної роботи в складних умовах. Завдяки чотириполюсному низькообертовому двигуну та міцному колінчастому насосу з латунною головкою циліндра він подає до 1300 л води на годину під тиском 200 бар, ефективно очищаючи навіть сильні забруднення. Вбудований резервуар з захистом від накипу та великий водяний фільтр забезпечують надійну роботу насоса, а точне дозування миючого засобу з індикатором рівня робить процес очищення простим і зручним. Інтуїтивне керування через поворотний перемикач або опційне дистанційне управління, а також легке обслуговування, гарантують комфортну експлуатацію. Апарат можна доповнити манометром, лічильником годин, другою системою подачі миючого засобу та автоматичним скиданням тиску, а широкий вибір аксесуарів дозволяє адаптувати його під будь-які завдання.