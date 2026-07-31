Апарат високого тиску HDS 13/20-4 St
Створений для безкомпромісної безперервної роботи: стаціонарний апарат високого тиску HDS 13/20-4 St з підігрівом води пальником, що працює на рідкому паливі, може працювати з витратою до 1300 л води на годину і тиском 200 бар.
HDS 13/20-4 St – потужний стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води та дизельним пальником, створений для безперервної роботи в складних умовах. Завдяки чотириполюсному низькообертовому двигуну та міцному колінчастому насосу з латунною головкою циліндра він подає до 1300 л води на годину під тиском 200 бар, ефективно очищаючи навіть сильні забруднення. Вбудований резервуар з захистом від накипу та великий водяний фільтр забезпечують надійну роботу насоса, а точне дозування миючого засобу з індикатором рівня робить процес очищення простим і зручним. Інтуїтивне керування через поворотний перемикач або опційне дистанційне управління, а також легке обслуговування, гарантують комфортну експлуатацію. Апарат можна доповнити манометром, лічильником годин, другою системою подачі миючого засобу та автоматичним скиданням тиску, а широкий вибір аксесуарів дозволяє адаптувати його під будь-які завдання.
Особливості та переваги
Потужний насос із кривошипно-шатунним механізмомМіцний насос із кривошипно-шатунним механізмом, латунною головкою циліндра та високоякісними матеріалами забезпечує тривалий термін служби. Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск. Низькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування.
4-полюсний низькообертовий електродвигунЕлектродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації. 4-полюсний електродвигун забезпечує тривалу безперервну роботу Висока продуктивність та ефективність.
Надійні пальники Kärcher з максимальною ефективністюПотужний дизельний пальник з вертикальним нагрівальним змійовиком та безпечним безперервним горінням. Перевірена технологія пальників Kärcher забезпечує високу ефективність і низьке споживання пального. Пальник із високою ефективністю (> 91 %), низьким споживанням палива та наднизьким рівнем вихлопних викидів.
Високоякісне обладнання
- Вбудований бак для води із захистом від накипу та індикатором порожнього стану захищає нагрівальний змійовик і всю систему від вапняних відкладень.
- Корпус і рама виготовлені зі сталі з порошковим покриттям для підвищеної міцності.
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
- Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази.
- Автоматичне вимкнення у разі низької або високої напруги.
- Автоматичне відключення пальника у разі нестачі води та перегріву апарату.
Просте та інтуїтивно зрозуміле управління
- Один поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача.
- Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування.
- Інтуїтивно зрозумілі символи, що спрощують управління апаратом
Великий, прозорий фільтр тонкого очищення води
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
- Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
Універсальні можливості.
- Апаратом можна керувати за допомогою пульта дистанційного управління.
- Компанія Kärcher пропонує широкий вибір аксесуарів для апаратів високого тиску, завдяки чому можна підібрати оптимальний варіант для будь-яких завдань та цілей.
Система всмоктування та дозування миючого засобу для ще кращих результатів очищення
- Для зручного і точного дозування миючих засобів.
- Миючий засіб можна додавати за допомогою дозатора.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
- Легкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту.
- Комплексна сервісна мережа з висококваліфікованими сервісними техніками.
- Відображення кодів помилок, стану роботи, інтервалів обслуговування насоса та контроль несправностей пальника і всього апарату полегшують сервісне обслуговування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|хв. 700 - макс. 1300
|Робочий тиск (бар)
|200
|Макс. тиск (бар)
|235
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|Температура води на вході (°C)
|макс. 30
|Споживана потужність (кВт)
|9,5
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|9,1
|Теплова енергія (кВт)
|108
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|1″
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|стаціонарний
|Запобіжник (A)
|25
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|160
|Вага (з упаковкою) (кг)
|169,964
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1142 x 578 x 790
Комплектація
- Система контролю горіння
- Підготовка до роботи з регулятором Service Control
- Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
- Потужне сопло
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
Оснащення
- Масломірний щуп
- Індикатор рівня оливи
- Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.
- Дозування RM1
- Захист від сухого ходу.
- Великий фільтр тонкого очищення води
- Бак з поплавковим клапаном
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
- Двигун з водяним охолодженням
- Рама та корпус.: Сталь, з порошковим покриттям
Області застосування
- Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
- Універсальне застосування в промислових умовах, наприклад, для очищення виробничих приміщень
- Очищення під високим тиском машин та обладнання в будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.
- Ідеальне рішення для очищення виробничих цехів, складів, логістичних центрів і підприємств важкої промисловості
- Інтенсивне очищення високим тиском для екстремальних забруднень в сільському господарстві та будівництві
- Для очищення обладнання та транспортних засобів
- Ідеальне рішення для застосування в харчовій та хімічній промисловості.
- Сільське господарство.
- Громадські установи
- Ідеальне рішення для автомайстерень, пунктів оренди автомобілів, автомийок, підрядників будівельних послуг, фахівців торгівлі, невеликих будівельних компаній, невеликих гаражів і ферм тощо.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 13/20-4 St
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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