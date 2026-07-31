Этот стационарный аппарат высокого давления для холодной воды впечатляет своей простотой в эксплуатации, производительностью 1000 л/ч, давлением 190 бар и температурой на входе до 85 °C. Насос защищен большим водяным фильтром. Просты и удобны не только установка, но и эксплуатация и техническое обслуживание. Электронный контроль и индикатор ошибок гарантируют высокий уровень безопасности эксплуатации. Благодаря 4-полюсному низкоскоростному электродвигателю машина имеет длительный срок службы, а коленчатый насос с высококачественной латунной головкой цилиндра и рама и корпус из нержавеющей стали обеспечивают высокую износостойкость. Аппарат высокого давления оснащен резервуаром для воды с защитой от сухого хода и защитой от образования накипи, уровень заполнения резервуара отображается на дисплее. Также предусмотрена возможность подачи и дозирования моющего средства через клапан, для чего также имеется индикатор заполнения. Поставляемый без дополнительных принадлежностей, этот набор можно выбрать в любой точке использования: манометр, таймер, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и различные пульты дистанционного управления.