Аппарат высокого давления HD 10/19-4 St H

Простой в эксплуатации стационарный аппарат высокого давления с высокой производительностью 1000 л/ч. Прочное и высококачественное оборудование – идеально подходит для сельского хозяйства или пищевой промышленности.

Этот стационарный аппарат высокого давления для холодной воды впечатляет своей простотой в эксплуатации, производительностью 1000 л/ч, давлением 190 бар и температурой на входе до 85 °C. Насос защищен большим водяным фильтром. Просты и удобны не только установка, но и эксплуатация и техническое обслуживание. Электронный контроль и индикатор ошибок гарантируют высокий уровень безопасности эксплуатации. Благодаря 4-полюсному низкоскоростному электродвигателю машина имеет длительный срок службы, а коленчатый насос с высококачественной латунной головкой цилиндра и рама и корпус из нержавеющей стали обеспечивают высокую износостойкость. Аппарат высокого давления оснащен резервуаром для воды с защитой от сухого хода и защитой от образования накипи, уровень заполнения резервуара отображается на дисплее. Также предусмотрена возможность подачи и дозирования моющего средства через клапан, для чего также имеется индикатор заполнения. Поставляемый без дополнительных принадлежностей, этот набор можно выбрать в любой точке использования: манометр, таймер, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и различные пульты дистанционного управления.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 10/19-4 St H: Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Резервуар для хранения с клапаном, защитой от накипи и защитой от сухого хода. Очень прочная рама и крышка из нержавеющей стали. Подготовлен для подключения пультов дистанционного управления.
Аппарат высокого давления HD 10/19-4 St H: Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Очень прочная рама и крышка из нержавеющей стали. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.
Аппарат высокого давления HD 10/19-4 St H: Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
Отключается в случае нехватки воды, светодиоды: режим ожидания, сервисное обслуживание, ошибка. Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения. Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Прост в использовании
  • Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя.
  • Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала.
  • Светодиоды отображают важные рабочие состояния.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
  • В качестве опции доступны манометр и счетчик прошедшего времени.
  • Автоматический сброс давления доступен в качестве опции.
Входное отверстие для моющего средства с клапаном и индикатором пустого объема
  • Система подачи моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого состояния является лишь частью высококачественного оснащения, поставляемого в стандартной комплектации.
  • Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
  • Устройство дозирования моющего средства на стороне всасывания.
Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
  • Разработана для ежедневной эксплуатации
  • Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
  • Использование горячей воды значительно повышает эффективность очистки.
Большой встроенный фильтр для воды
  • Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса.
  • Простой в использовании, простой в очистке
  • Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
Простота монтажа и технического обслуживания
  • Обеспечивается быстрый и удобный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания
  • Быстрый и недорогой монтаж в месте эксплуатации.
  • Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
Быстрая подготовка к работе
  • Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
  • Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
  • Стационарная установка без каких-либо опасностей: отсутствие загрязнения и незакрепленных шлангов.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Рабочее давление (бар/МПа) 50 - 190 / 5 - 19
Макс. давление (бар/МПа) 250 / 25
Температура воды на входе (°C) 85
Потребляемая мощность (кВт) 7
Предохранитель (A) 16
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 1″
Количество пользователей 1
Высокая мобильность стационарный
Вес (с аксессуарами) (кг) 89
Вес (с упаковкой) (кг) 98,768
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Комплектация

  • Регулятор Servo Control
  • Мощное сопло
  • Рама и корпус.: з нержавеющей стали
  • Подготовка к работе с регулятором Servo Control
  • Предварительно оборудован для подачи моющего средства

Оснащение

  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • Насос подкачки
  • Защита от обызвествления
  • Защита от сухого хода
  • Большой фильтр тонкой очистки воды
  • Бак с поплавковым клапаном
  • Подготовка к работе с дистанционным управлением
  • Дозировка RM1
  • Индикатор уровня масла
  • Масломерный щуп
  • Двигатель с воздушным охлаждением
Аппарат высокого давления HD 10/19-4 St H
Аппарат высокого давления HD 10/19-4 St H
Аппарат высокого давления HD 10/19-4 St H
Аппарат высокого давления HD 10/19-4 St H
Аппарат высокого давления HD 10/19-4 St H
Аппарат высокого давления HD 10/19-4 St H
Области применения
  • Идеально подходит для очистки в пищевой промышленности.
  • Идеально подходит для применения в пищевой, косметической и химической промышленности.
  • Идеальная оснастка для решения задач чистки на промышленных предприятиях (например, для чистки производственного оборудования)
  • Чистка транспортных средств и машин в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной областях
  • Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
  • Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
  • Сельское хозяйство.
  • Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
  • Идеальное решение для автомастерских, пунктов аренды автомобилей, автомоек, подрядчиков строительных услуг, специалистов торговли, небольших строительных компаний, небольших гаражей и ферм и т.д.
  • Промышленность.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 10/19-4 St H

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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