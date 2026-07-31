Аппарат высокого давления HD 10/19-4 St H
Простой в эксплуатации стационарный аппарат высокого давления с высокой производительностью 1000 л/ч. Прочное и высококачественное оборудование – идеально подходит для сельского хозяйства или пищевой промышленности.
Этот стационарный аппарат высокого давления для холодной воды впечатляет своей простотой в эксплуатации, производительностью 1000 л/ч, давлением 190 бар и температурой на входе до 85 °C. Насос защищен большим водяным фильтром. Просты и удобны не только установка, но и эксплуатация и техническое обслуживание. Электронный контроль и индикатор ошибок гарантируют высокий уровень безопасности эксплуатации. Благодаря 4-полюсному низкоскоростному электродвигателю машина имеет длительный срок службы, а коленчатый насос с высококачественной латунной головкой цилиндра и рама и корпус из нержавеющей стали обеспечивают высокую износостойкость. Аппарат высокого давления оснащен резервуаром для воды с защитой от сухого хода и защитой от образования накипи, уровень заполнения резервуара отображается на дисплее. Также предусмотрена возможность подачи и дозирования моющего средства через клапан, для чего также имеется индикатор заполнения. Поставляемый без дополнительных принадлежностей, этот набор можно выбрать в любой точке использования: манометр, таймер, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и различные пульты дистанционного управления.
Особенности и преимущества
Высококачественное оборудованиеРезервуар для хранения с клапаном, защитой от накипи и защитой от сухого хода. Очень прочная рама и крышка из нержавеющей стали. Подготовлен для подключения пультов дистанционного управления.
Прочный и долговечныйОчень прочная рама и крышка из нержавеющей стали. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.Отключается в случае нехватки воды, светодиоды: режим ожидания, сервисное обслуживание, ошибка. Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения. Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Прост в использовании
- Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя.
- Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала.
- Светодиоды отображают важные рабочие состояния.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
- В качестве опции доступны манометр и счетчик прошедшего времени.
- Автоматический сброс давления доступен в качестве опции.
Входное отверстие для моющего средства с клапаном и индикатором пустого объема
- Система подачи моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого состояния является лишь частью высококачественного оснащения, поставляемого в стандартной комплектации.
- Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
- Устройство дозирования моющего средства на стороне всасывания.
Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
- Разработана для ежедневной эксплуатации
- Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
- Использование горячей воды значительно повышает эффективность очистки.
Большой встроенный фильтр для воды
- Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса.
- Простой в использовании, простой в очистке
- Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
Простота монтажа и технического обслуживания
- Обеспечивается быстрый и удобный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания
- Быстрый и недорогой монтаж в месте эксплуатации.
- Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
Быстрая подготовка к работе
- Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
- Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
- Стационарная установка без каких-либо опасностей: отсутствие загрязнения и незакрепленных шлангов.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Рабочее давление (бар/МПа)
|50 - 190 / 5 - 19
|Макс. давление (бар/МПа)
|250 / 25
|Температура воды на входе (°C)
|85
|Потребляемая мощность (кВт)
|7
|Предохранитель (A)
|16
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|1″
|Количество пользователей
|1
|Высокая мобильность
|стационарный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|89
|Вес (с упаковкой) (кг)
|98,768
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Комплектация
- Регулятор Servo Control
- Мощное сопло
- Рама и корпус.: з нержавеющей стали
- Подготовка к работе с регулятором Servo Control
- Предварительно оборудован для подачи моющего средства
Оснащение
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- Насос подкачки
- Защита от обызвествления
- Защита от сухого хода
- Большой фильтр тонкой очистки воды
- Бак с поплавковым клапаном
- Подготовка к работе с дистанционным управлением
- Дозировка RM1
- Индикатор уровня масла
- Масломерный щуп
- Двигатель с воздушным охлаждением
Области применения
- Идеально подходит для очистки в пищевой промышленности.
- Идеально подходит для применения в пищевой, косметической и химической промышленности.
- Идеальная оснастка для решения задач чистки на промышленных предприятиях (например, для чистки производственного оборудования)
- Чистка транспортных средств и машин в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной областях
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
- Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
- Сельское хозяйство.
- Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
- Идеальное решение для автомастерских, пунктов аренды автомобилей, автомоек, подрядчиков строительных услуг, специалистов торговли, небольших строительных компаний, небольших гаражей и ферм и т.д.
- Промышленность.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 10/19-4 St H
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.