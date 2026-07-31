Апарат високого тиску HD 10/19-4 St H
Особливості та переваги
Високоякісне обладнання
Міцний і довговічний4-полюсний електродвигун забезпечує тривалу безперервну роботу Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск.
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.Автоматичне вимкнення у разі низької або високої напруги. Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази.
Простий у використанні
- Один поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача.
- Особливо зручний у використанні, завдяки зрозумілим символам. Не потребує додаткового навчання.
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
Міцна конструкція для важких умов експлуатації
- Розроблено для щоденної експлуатації
- Низькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування.
Великий вбудований фільтр для води
- Великий фільтр тонкого очищення води для оптимального захисту насоса.
- Простий у використанні, простий в очищенні
- Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
Простота монтажу та технічного обслуговування
- Забезпечується швидкий і зручний доступ до всіх компонентів, що вимагають обслуговування
- Швидкий і недорогий монтаж у місці експлуатації.
- Комплексна сервісна мережа з висококваліфікованими сервісними техніками.
Швидка підготовка до роботи
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 1000
|Робочий тиск (бар/МПа)
|50 - 190 / 5 - 19
|Макс. тиск (бар/МПа)
|250 / 25
|Температура води на вході (°C)
|85
|Споживана потужність (кВт)
|7
|Запобіжник (A)
|16
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|1″
|Кількість операторів
|1
|Мобільність
|стаціонарний
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|89
|Вага (з упаковкою) (кг)
|98,768
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Комплектація
- Регулятор Servo Control
- Потужне сопло
- Рама та корпус.: з нержавіючої сталі
- Підготовка до роботи з регулятором Service Control
- Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.
Оснащення
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
- Насос підкачки
- Захист від звапніння
- Захист від сухого ходу.
- Великий фільтр тонкого очищення води
- Бак з поплавковим клапаном
- Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
- Дозування RM1
- Індикатор рівня оливи
- Масломірний щуп
Області застосування
- Оптимальний для очищення та санітарної обробки в харчовій промисловості.
- Ідеальне рішення для очищення виробничих приміщень.
- Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
- Ідеальне рішення для очищення виробничих цехів, складів, логістичних центрів і підприємств важкої промисловості
- Сільське господарство.
- Очищення під високим тиском машин та обладнання в будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.
- Ідеальне рішення для автомайстерень, пунктів оренди автомобілів, автомийок, підрядників будівельних послуг, фахівців торгівлі, невеликих будівельних компаній, невеликих гаражів і ферм тощо.
- Промисловість.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 10/19-4 St H
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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