Аппарат высокого давления HD 10/21-4St

Беспроблемная эксплуатация, высокая безопасность и надежность: мощный стационарный аппарат высокого давления с холодной водой производительностью 1000 л/ч и давлением 210 бар.

Этот стационарный аппарат высокого давления для холодной воды, рассчитанный на температуру воды на входе до 60 °C, обладает производительностью 1000 л/ч и впечатляющим рабочим давлением 210 бар. Высокая производительность позволяет использовать его непрерывно в сложных условиях, например, в сельском хозяйстве или промышленности. Прочный корпус и рама из стали с порошковым покрытием, надежный коленчатый насос с латунной головкой цилиндра и 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель с водяным охлаждением обеспечивают надежность и длительный срок службы. Аппарат также имеет встроенный резервуар для воды с защитой от сухого хода и индикатором пустого бака. Моющее средство подается через специальный вход с дозирующим клапаном, а уровень пустого бака также отображается индикатором. Аппарат оснащен большим поворотным переключателем для удобства управления, а также позволяет быстро проводить монтажные и ремонтные работы. Аксессуары не входят в комплект поставки и доступны в каждой точке использования: манометр и счетчик времени, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и пульт дистанционного управления.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 10/21-4St: Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы.
Аппарат высокого давления HD 10/21-4St: Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Прочная рама и крышка из стали с порошковым покрытием. Резервуар для воды с поплавковым клапаном и защитой от сухого хода. Подготовлен для подключения пультов дистанционного управления.
Аппарат высокого давления HD 10/21-4St: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя. Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание. Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала.
Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
  • Подходит для ежедневной работы.
  • Может использоваться в тяжелых условиях работы.
  • Инновационная, долговечная, прочная и, следовательно, очень экономичная машина.
Входное отверстие для моющего средства
  • Система подачи моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого состояния является лишь частью высококачественного оснащения, поставляемого в стандартной комплектации.
  • Устройство дозирования моющего средства на стороне всасывания.
  • Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
Широкие возможности дооснащения
  • Автоматический сброс давления доступен в качестве опции.
  • Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
  • В качестве опции доступны манометр и счетчик прошедшего времени.
Большой встроенный фильтр для воды
  • Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса.
  • Простой в использовании, простой в очистке
  • Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
  • Защищает насос от сухого хода.
  • Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
  • Защита от скачков напряжения.
Индикатор: коды ошибок, рабочее состояние, интервалы технического обслуживания.
  • Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
  • Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
Быстрая подготовка к работе
  • Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
  • Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
  • Постоянная готовность машины к применению для гибкой эксплуатации с высокой производительностью.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Рабочее давление (бар/МПа) 50 - 210 / 5 - 21
Макс. давление (бар/МПа) 250 / 25
Температура воды на входе (°C) 60
Потребляемая мощность (кВт) 7,5
Предохранитель (A) 16
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 1″
Количество пользователей 1
Высокая мобильность стационарный
Вес (с аксессуарами) (кг) 74
Вес (с упаковкой) (кг) 83,768
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Комплектация

  • Регулятор Servo Control
  • Мощное сопло
  • Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
  • Подготовка к работе с регулятором Servo Control
  • Предварительно оборудован для подачи моющего средства

Оснащение

  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • Защита от сухого хода
  • Большой фильтр тонкой очистки воды
  • Бак с поплавковым клапаном
  • Подготовка к работе с дистанционным управлением
  • Дозировка RM1
  • Индикатор уровня масла
  • Масломерный щуп
  • Двигатель с водяным охлаждением
Аппарат высокого давления HD 10/21-4St
Аппарат высокого давления HD 10/21-4St
Аппарат высокого давления HD 10/21-4St
Аппарат высокого давления HD 10/21-4St
Аппарат высокого давления HD 10/21-4St
Аппарат высокого давления HD 10/21-4St
Области применения
  • Чистка транспортных средств и машин в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной областях
  • Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
  • Идеальное решение для автомастерских, пунктов аренды автомобилей, автомоек, подрядчиков строительных услуг, специалистов торговли, небольших строительных компаний, небольших гаражей и ферм и т.д.
  • Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
  • Для очистки в пищевой и химической промышленности.
  • Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
  • Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
  • Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
  • Общественные учреждения
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 10/21-4St

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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