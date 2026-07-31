Аппарат высокого давления HD 10/21-4St
Беспроблемная эксплуатация, высокая безопасность и надежность: мощный стационарный аппарат высокого давления с холодной водой производительностью 1000 л/ч и давлением 210 бар.
Этот стационарный аппарат высокого давления для холодной воды, рассчитанный на температуру воды на входе до 60 °C, обладает производительностью 1000 л/ч и впечатляющим рабочим давлением 210 бар. Высокая производительность позволяет использовать его непрерывно в сложных условиях, например, в сельском хозяйстве или промышленности. Прочный корпус и рама из стали с порошковым покрытием, надежный коленчатый насос с латунной головкой цилиндра и 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель с водяным охлаждением обеспечивают надежность и длительный срок службы. Аппарат также имеет встроенный резервуар для воды с защитой от сухого хода и индикатором пустого бака. Моющее средство подается через специальный вход с дозирующим клапаном, а уровень пустого бака также отображается индикатором. Аппарат оснащен большим поворотным переключателем для удобства управления, а также позволяет быстро проводить монтажные и ремонтные работы. Аксессуары не входят в комплект поставки и доступны в каждой точке использования: манометр и счетчик времени, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и пульт дистанционного управления.
Особенности и преимущества
Прочный и долговечныйПрочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы.
Высококачественное оборудованиеПрочная рама и крышка из стали с порошковым покрытием. Резервуар для воды с поплавковым клапаном и защитой от сухого хода. Подготовлен для подключения пультов дистанционного управления.
Универсальные возможностиОдин поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя. Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание. Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала.
Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
- Подходит для ежедневной работы.
- Может использоваться в тяжелых условиях работы.
- Инновационная, долговечная, прочная и, следовательно, очень экономичная машина.
Входное отверстие для моющего средства
- Система подачи моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого состояния является лишь частью высококачественного оснащения, поставляемого в стандартной комплектации.
- Устройство дозирования моющего средства на стороне всасывания.
- Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
Широкие возможности дооснащения
- Автоматический сброс давления доступен в качестве опции.
- Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
- В качестве опции доступны манометр и счетчик прошедшего времени.
Большой встроенный фильтр для воды
- Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса.
- Простой в использовании, простой в очистке
- Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
- Защищает насос от сухого хода.
- Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
- Защита от скачков напряжения.
Индикатор: коды ошибок, рабочее состояние, интервалы технического обслуживания.
- Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
- Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
Быстрая подготовка к работе
- Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
- Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
- Постоянная готовность машины к применению для гибкой эксплуатации с высокой производительностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Рабочее давление (бар/МПа)
|50 - 210 / 5 - 21
|Макс. давление (бар/МПа)
|250 / 25
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Потребляемая мощность (кВт)
|7,5
|Предохранитель (A)
|16
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|1″
|Количество пользователей
|1
|Высокая мобильность
|стационарный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|74
|Вес (с упаковкой) (кг)
|83,768
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Комплектация
- Регулятор Servo Control
- Мощное сопло
- Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
- Подготовка к работе с регулятором Servo Control
- Предварительно оборудован для подачи моющего средства
Оснащение
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- Защита от сухого хода
- Большой фильтр тонкой очистки воды
- Бак с поплавковым клапаном
- Подготовка к работе с дистанционным управлением
- Дозировка RM1
- Индикатор уровня масла
- Масломерный щуп
- Двигатель с водяным охлаждением
Области применения
- Чистка транспортных средств и машин в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной областях
- Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
- Идеальное решение для автомастерских, пунктов аренды автомобилей, автомоек, подрядчиков строительных услуг, специалистов торговли, небольших строительных компаний, небольших гаражей и ферм и т.д.
- Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
- Для очистки в пищевой и химической промышленности.
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
- Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
- Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
- Общественные учреждения
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 10/21-4St
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
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