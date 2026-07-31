Простота управління

Один поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача. Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування. Особливо зручний у використанні, завдяки зрозумілим символам. Не потребує додаткового навчання.