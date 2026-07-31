Этот стационарный аппарат высокого давления с холодной водой впечатляет температурой воды на входе до 60 °C, производительностью 1300 л/ч и рабочим давлением 180 бар. Высокая производительность позволяет использовать его непрерывно в сложных условиях, например, в сельском хозяйстве или промышленности. Прочный корпус и рама из стали с порошковым покрытием, надежный коленчатый насос с латунной головкой цилиндра и 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель с водяным охлаждением обеспечивают надежность и длительный срок службы. Аппарат также имеет встроенный резервуар для воды с защитой от сухого хода и индикатором пустого бака. Моющее средство подается через специальный вход с дозирующим клапаном, а уровень пустого бака также отображается индикатором. Аппарат оснащен большим поворотным переключателем для удобства управления, а также позволяет быстро проводить монтажные и ремонтные работы. Дополнительные принадлежности не входят в комплект поставки и доступны в каждой точке использования: манометр и таймер, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и пульт дистанционного управления.