Аппарат высокого давления HD 13/18-4St
Беспроблемная эксплуатация, высокая безопасность и надежность: мощный стационарный аппарат высокого давления с холодной водой производительностью 1300 л/ч и давлением 180 бар.
Этот стационарный аппарат высокого давления с холодной водой впечатляет температурой воды на входе до 60 °C, производительностью 1300 л/ч и рабочим давлением 180 бар. Высокая производительность позволяет использовать его непрерывно в сложных условиях, например, в сельском хозяйстве или промышленности. Прочный корпус и рама из стали с порошковым покрытием, надежный коленчатый насос с латунной головкой цилиндра и 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель с водяным охлаждением обеспечивают надежность и длительный срок службы. Аппарат также имеет встроенный резервуар для воды с защитой от сухого хода и индикатором пустого бака. Моющее средство подается через специальный вход с дозирующим клапаном, а уровень пустого бака также отображается индикатором. Аппарат оснащен большим поворотным переключателем для удобства управления, а также позволяет быстро проводить монтажные и ремонтные работы. Дополнительные принадлежности не входят в комплект поставки и доступны в каждой точке использования: манометр и таймер, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и пульт дистанционного управления.
Особенности и преимущества
Прочный и долговечныйПрочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы. Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель.
Высококачественное оборудованиеУстройство дозирования моющего средства на стороне всасывания. Резервуар для воды с поплавковым клапаном и защитой от сухого хода. Подготовлен для подключения пультов дистанционного управления.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы. Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения. Светодиодные индикаторы готовности к работе, недостатка воды и необходимости обслуживания.
Универсальные возможности
- Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя.
- Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание.
- Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
- Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
- Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
- Светодиоды отображают важные рабочие состояния.
Большой встроенный фильтр для воды
- Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса.
- Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
- Простой в использовании, простой в очистке
Прочная конструкция также позволяет использовать изделие в условиях высоких нагрузок.
- Разработана для ежедневной эксплуатации
- Может использоваться в тяжелых условиях работы.
- Надежная, долговечная конструкция
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
Быстрая подготовка к работе
- Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
- Постоянная готовность машины к применению для гибкой эксплуатации с высокой производительностью.
- Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
Регулятор Servo Control
- Давление и поток воды регулируются на пистолете
- Предоставляет широкие возможности применения.
- Универсальность и гибкость применения.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|700 - 1300
|Рабочее давление (бар/МПа)
|50 - 180 / 5 - 18
|Макс. давление (бар/МПа)
|240 / 24
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Потребляемая мощность (кВт)
|8,8
|Предохранитель (A)
|16
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|1″
|Количество пользователей
|1
|Высокая мобильность
|стационарный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|81
|Вес (с упаковкой) (кг)
|90,768
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Комплектация
- Регулятор Servo Control
- Мощное сопло
- Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
- Подготовка к работе с регулятором Servo Control
- Предварительно оборудован для подачи моющего средства
Оснащение
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- Защита от сухого хода
- Большой фильтр тонкой очистки воды
- Бак с поплавковым клапаном
- Подготовка к работе с дистанционным управлением
- Дозировка RM1
- Индикатор уровня масла
- Масломерный щуп
- Двигатель с водяным охлаждением
Области применения
- Для выполнения задач по очистке в пищевой промышленности.
- Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
- Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
- Идеальное решение для применения в пищевой и химической промышленности.
- Мойка транспортных средств под высоким давлением
- Идеальное решение для автомастерских, пунктов аренды автомобилей, автомоек, подрядчиков строительных услуг, специалистов торговли, небольших строительных компаний, небольших гаражей и ферм и т.д.
- Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
- Сельское хозяйство.
- Промышленность.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 13/18-4St
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