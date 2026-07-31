Апарат високого тиску HD 13/18-4St
Особливості та переваги
Міцний і довговічнийМіцний насос із кривошипно-шатунним механізмом, латунною головкою циліндра та високоякісними матеріалами забезпечує тривалий термін служби. Потужний, 4-полюсний, низькообертовий електродвигун.
Високоякісне обладнання
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази. Автоматичне вимкнення у разі низької або високої напруги. Світлодіодні індикатори готовності до роботи, нестачі води та необхідності обслуговування.
Простота управління
- Один поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача.
- Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування.
- Особливо зручний у використанні, завдяки зрозумілим символам. Не потребує додаткового навчання.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
- Легкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту.
- Комплексна сервісна мережа з висококваліфікованими сервісними техніками.
Великий вбудований фільтр для води
- Великий фільтр тонкого очищення води для оптимального захисту насоса.
- Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
- Простий у використанні, простий в очищенні
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
Швидка підготовка до роботи
- Постійна готовність машини до використання для гнучкої експлуатації з високою продуктивністю.
Регулятор Servo Control
- Тиск і потік води регулюються на пістолеті
- Універсальність і гнучкість застосування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|700 - 1300
|Робочий тиск (бар/МПа)
|50 - 180 / 5 - 18
|Макс. тиск (бар/МПа)
|240 / 24
|Температура води на вході (°C)
|60
|Споживана потужність (кВт)
|8,8
|Запобіжник (A)
|16
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|1″
|Кількість операторів
|1
|Мобільність
|стаціонарний
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|81
|Вага (з упаковкою) (кг)
|90,768
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Комплектація
- Регулятор Servo Control
- Потужне сопло
- Рама та корпус.: Сталь, з порошковим покриттям
- Підготовка до роботи з регулятором Service Control
- Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.
Оснащення
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
- Захист від сухого ходу.
- Великий фільтр тонкого очищення води
- Бак з поплавковим клапаном
- Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
- Дозування RM1
- Індикатор рівня оливи
- Масломірний щуп
- Двигун з водяним охолодженням
Області застосування
- Очищення транспортних засобів та обладнання в автомобільній, промисловій та сільськогосподарській сферах.
- Універсальне застосування в промислових умовах, наприклад, для очищення виробничих приміщень
- Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
- Ідеальне рішення для застосування в харчовій та хімічній промисловості.
- Миття транспортних засобів під високим тиском
- Ідеальне рішення для автомайстерень, пунктів оренди автомобілів, автомийок, підрядників будівельних послуг, фахівців торгівлі, невеликих будівельних компаній, невеликих гаражів і ферм тощо.
- Ідеально підходить для використання: для очищення автомобілів, в будівельному та транспортному секторі, а також на промислових підприємствах
- Сільське господарство.
- Промисловість.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 13/18-4St
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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