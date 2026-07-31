Апарат високого тиску HD 13/18-4St

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 13/18-4St: Міцний і довговічний
Міцний і довговічний
Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом, латунною головкою циліндра та високоякісними матеріалами забезпечує тривалий термін служби. Потужний, 4-полюсний, низькообертовий електродвигун.
Апарат високого тиску HD 13/18-4St: Високоякісне обладнання
Високоякісне обладнання
Апарат високого тиску HD 13/18-4St: Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази. Автоматичне вимкнення у разі низької або високої напруги. Світлодіодні індикатори готовності до роботи, нестачі води та необхідності обслуговування.
Простота управління
  • Один поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача.
  • Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування.
  • Особливо зручний у використанні, завдяки зрозумілим символам. Не потребує додаткового навчання.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
  • Легкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту.
  • Комплексна сервісна мережа з висококваліфікованими сервісними техніками.
Великий вбудований фільтр для води
  • Великий фільтр тонкого очищення води для оптимального захисту насоса.
  • Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
  • Простий у використанні, простий в очищенні
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
Швидка підготовка до роботи
  • Постійна готовність машини до використання для гнучкої експлуатації з високою продуктивністю.
Регулятор Servo Control
  • Тиск і потік води регулюються на пістолеті
  • Універсальність і гнучкість застосування.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 700 - 1300
Робочий тиск (бар/МПа) 50 - 180 / 5 - 18
Макс. тиск (бар/МПа) 240 / 24
Температура води на вході (°C) 60
Споживана потужність (кВт) 8,8
Запобіжник (A) 16
Кабель живлення (м) 5
Підведення води 1″
Кількість операторів 1
Мобільність стаціонарний
Вага (з аксесуарами) (кг) 81
Вага (з упаковкою) (кг) 90,768
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Комплектація

  • Регулятор Servo Control
  • Потужне сопло
  • Рама та корпус.: Сталь, з порошковим покриттям
  • Підготовка до роботи з регулятором Service Control
  • Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.

Оснащення

  • Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
  • Захист від сухого ходу.
  • Великий фільтр тонкого очищення води
  • Бак з поплавковим клапаном
  • Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
  • Дозування RM1
  • Індикатор рівня оливи
  • Масломірний щуп
  • Двигун з водяним охолодженням
Апарат високого тиску HD 13/18-4St
Апарат високого тиску HD 13/18-4St
Апарат високого тиску HD 13/18-4St
Апарат високого тиску HD 13/18-4St
Апарат високого тиску HD 13/18-4St
Апарат високого тиску HD 13/18-4St
Області застосування
  • Очищення транспортних засобів та обладнання в автомобільній, промисловій та сільськогосподарській сферах.
  • Універсальне застосування в промислових умовах, наприклад, для очищення виробничих приміщень
  • Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
  • Ідеальне рішення для застосування в харчовій та хімічній промисловості.
  • Миття транспортних засобів під високим тиском
  • Ідеальне рішення для автомайстерень, пунктів оренди автомобілів, автомийок, підрядників будівельних послуг, фахівців торгівлі, невеликих будівельних компаній, невеликих гаражів і ферм тощо.
  • Ідеально підходить для використання: для очищення автомобілів, в будівельному та транспортному секторі, а також на промислових підприємствах
  • Сільське господарство.
  • Промисловість.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 13/18-4St

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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