Наш стационарный аппарат высокого давления с холодной водой — это мощное решение с производительностью 1700 л/ч и давлением 120 бар, что делает его идеальным для непрерывной работы в сложных условиях, например, в пищевой промышленности. Температура воды на входе может достигать 85 °C. Прочная конструкция обеспечивается как коленчатым насосом с латунной головкой цилиндра, так и рамой и корпусом из нержавеющей стали. Аппарат высокого давления имеет резервуар для воды с защитой от сухого хода и защитой от накипи; уровень пустого резервуара отображается для защиты от накипи. Моющее средство также можно закачивать и дозировать через клапан, для чего также предусмотрен индикатор пустого резервуара. 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель гарантирует длительный срок службы. Установка, эксплуатация и техническое обслуживание разработаны с учетом удобства использования. Для обеспечения высокого уровня безопасности эксплуатации машина оснащена электронным мониторингом. Изделие дополняется широким ассортиментом принадлежностей, которые можно выбрать в каждой точке использования: манометр, таймер, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и пульты дистанционного управления.