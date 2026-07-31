Аппарат высокого давления HD 17/12-4 St H
Этот прочный стационарный аппарат высокого давления сочетает в себе высокую производительность (1700 л/ч) с простотой эксплуатации и обслуживания, а также комплексным оснащением. Идеально подходит для сельского хозяйства и промышленности.
Наш стационарный аппарат высокого давления с холодной водой — это мощное решение с производительностью 1700 л/ч и давлением 120 бар, что делает его идеальным для непрерывной работы в сложных условиях, например, в пищевой промышленности. Температура воды на входе может достигать 85 °C. Прочная конструкция обеспечивается как коленчатым насосом с латунной головкой цилиндра, так и рамой и корпусом из нержавеющей стали. Аппарат высокого давления имеет резервуар для воды с защитой от сухого хода и защитой от накипи; уровень пустого резервуара отображается для защиты от накипи. Моющее средство также можно закачивать и дозировать через клапан, для чего также предусмотрен индикатор пустого резервуара. 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель гарантирует длительный срок службы. Установка, эксплуатация и техническое обслуживание разработаны с учетом удобства использования. Для обеспечения высокого уровня безопасности эксплуатации машина оснащена электронным мониторингом. Изделие дополняется широким ассортиментом принадлежностей, которые можно выбрать в каждой точке использования: манометр, таймер, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и пульты дистанционного управления.
Особенности и преимущества
Высококачественное оборудованиеРезервуар для хранения с клапаном, защитой от накипи и защитой от сухого хода. Очень прочная рама и крышка из нержавеющей стали. Насос для дополнительного подогрева воды (до 85 ° C)
Прочный и долговечныйПрочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу Предотвращение образования накипи
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.Отключается в случае нехватки воды, светодиоды: режим ожидания, сервисное обслуживание, ошибка. Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы. Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
Универсальные возможности
- Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя.
- Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала.
- Светодиоды отображают важные рабочие состояния.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
- В качестве опции доступны манометр и счетчик прошедшего времени.
- Автоматический сброс давления доступен в качестве опции.
- Пульты дистанционного управления можно использовать непосредственно в месте использования.
Входное отверстие для моющего средства с клапаном и индикатором пустого объема
- Система подачи моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого состояния является лишь частью высококачественного оснащения, поставляемого в стандартной комплектации.
- Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
- Устройство дозирования моющего средства на стороне всасывания.
Прочная конструкция также позволяет использовать изделие в условиях высоких нагрузок.
- Подходит для ежедневной работы.
- Использование горячей воды значительно повышает эффективность очистки.
- Идеально подходит для длительного использования
Большой встроенный фильтр для воды
- Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
- Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса.
- Простой в использовании, простой в очистке
Быстрая подготовка к работе
- Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
- Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
- Стационарная установка без каких-либо опасностей: отсутствие загрязнения и незакрепленных шлангов.
Простота монтажа и технического обслуживания
- Обеспечивается быстрый и удобный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания
- Быстрая и простая установка позволяет сэкономить на затратах на сборку.
- Индикация состояния и кодов неисправностей для облечения сервисного обслуживания
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|900 - 1700
|Рабочее давление (бар/МПа)
|50 - 120 / 5 - 12
|Макс. давление (бар/МПа)
|180 / 18
|Температура воды на входе (°C)
|85
|Потребляемая мощность (кВт)
|7
|Предохранитель (A)
|16
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|1″
|Количество пользователей
|2
|Высокая мобильность
|стационарный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|91
|Вес (с упаковкой) (кг)
|100,768
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Комплектация
- Регулятор Servo Control
- Мощное сопло
- Рама и корпус.: з нержавеющей стали
- Подготовка к работе с регулятором Servo Control
- Предварительно оборудован для подачи моющего средства
Оснащение
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- Насос подкачки
- Защита от обызвествления
- Защита от сухого хода
- Большой фильтр тонкой очистки воды
- Бак с поплавковым клапаном
- Подготовка к работе с дистанционным управлением
- Дозировка RM1
- Индикатор уровня масла
- Масломерный щуп
- Двигатель с воздушным охлаждением
Области применения
- Идеально подходит для очистки в пищевой промышленности.
- Идеально подходит для применения в пищевой, косметической и химической промышленности.
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
- Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
- Чистка транспортных средств и машин в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной областях
- Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
- Сельское хозяйство.
- Промышленность.
- Очистка транспортных средств.
- Для очистки холодной или горячей водой под высоким давлением.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 17/12-4 St H
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