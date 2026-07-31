Аппарат высокого давления HD 17/12-4 St H

Этот прочный стационарный аппарат высокого давления сочетает в себе высокую производительность (1700 л/ч) с простотой эксплуатации и обслуживания, а также комплексным оснащением. Идеально подходит для сельского хозяйства и промышленности.

Наш стационарный аппарат высокого давления с холодной водой — это мощное решение с производительностью 1700 л/ч и давлением 120 бар, что делает его идеальным для непрерывной работы в сложных условиях, например, в пищевой промышленности. Температура воды на входе может достигать 85 °C. Прочная конструкция обеспечивается как коленчатым насосом с латунной головкой цилиндра, так и рамой и корпусом из нержавеющей стали. Аппарат высокого давления имеет резервуар для воды с защитой от сухого хода и защитой от накипи; уровень пустого резервуара отображается для защиты от накипи. Моющее средство также можно закачивать и дозировать через клапан, для чего также предусмотрен индикатор пустого резервуара. 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель гарантирует длительный срок службы. Установка, эксплуатация и техническое обслуживание разработаны с учетом удобства использования. Для обеспечения высокого уровня безопасности эксплуатации машина оснащена электронным мониторингом. Изделие дополняется широким ассортиментом принадлежностей, которые можно выбрать в каждой точке использования: манометр, таймер, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и пульты дистанционного управления.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 17/12-4 St H: Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Резервуар для хранения с клапаном, защитой от накипи и защитой от сухого хода. Очень прочная рама и крышка из нержавеющей стали. Насос для дополнительного подогрева воды (до 85 ° C)
Аппарат высокого давления HD 17/12-4 St H: Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу Предотвращение образования накипи
Аппарат высокого давления HD 17/12-4 St H: Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
Отключается в случае нехватки воды, светодиоды: режим ожидания, сервисное обслуживание, ошибка. Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы. Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
Универсальные возможности
  • Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя.
  • Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала.
  • Светодиоды отображают важные рабочие состояния.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
  • В качестве опции доступны манометр и счетчик прошедшего времени.
  • Автоматический сброс давления доступен в качестве опции.
  • Пульты дистанционного управления можно использовать непосредственно в месте использования.
Входное отверстие для моющего средства с клапаном и индикатором пустого объема
  • Система подачи моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого состояния является лишь частью высококачественного оснащения, поставляемого в стандартной комплектации.
  • Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
  • Устройство дозирования моющего средства на стороне всасывания.
Прочная конструкция также позволяет использовать изделие в условиях высоких нагрузок.
  • Подходит для ежедневной работы.
  • Использование горячей воды значительно повышает эффективность очистки.
  • Идеально подходит для длительного использования
Большой встроенный фильтр для воды
  • Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса.
  • Простой в использовании, простой в очистке
Быстрая подготовка к работе
  • Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
  • Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
  • Стационарная установка без каких-либо опасностей: отсутствие загрязнения и незакрепленных шлангов.
Простота монтажа и технического обслуживания
  • Обеспечивается быстрый и удобный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания
  • Быстрая и простая установка позволяет сэкономить на затратах на сборку.
  • Индикация состояния и кодов неисправностей для облечения сервисного обслуживания
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 900 - 1700
Рабочее давление (бар/МПа) 50 - 120 / 5 - 12
Макс. давление (бар/МПа) 180 / 18
Температура воды на входе (°C) 85
Потребляемая мощность (кВт) 7
Предохранитель (A) 16
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 1″
Количество пользователей 2
Высокая мобильность стационарный
Вес (с аксессуарами) (кг) 91
Вес (с упаковкой) (кг) 100,768
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Комплектация

  • Регулятор Servo Control
  • Мощное сопло
  • Рама и корпус.: з нержавеющей стали
  • Подготовка к работе с регулятором Servo Control
  • Предварительно оборудован для подачи моющего средства

Оснащение

  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • Насос подкачки
  • Защита от обызвествления
  • Защита от сухого хода
  • Большой фильтр тонкой очистки воды
  • Бак с поплавковым клапаном
  • Подготовка к работе с дистанционным управлением
  • Дозировка RM1
  • Индикатор уровня масла
  • Масломерный щуп
  • Двигатель с воздушным охлаждением
Аппарат высокого давления HD 17/12-4 St H
Аппарат высокого давления HD 17/12-4 St H
Аппарат высокого давления HD 17/12-4 St H
Аппарат высокого давления HD 17/12-4 St H
Аппарат высокого давления HD 17/12-4 St H
Аппарат высокого давления HD 17/12-4 St H
Области применения
  • Идеально подходит для очистки в пищевой промышленности.
  • Идеально подходит для применения в пищевой, косметической и химической промышленности.
  • Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
  • Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
  • Чистка транспортных средств и машин в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной областях
  • Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
  • Сельское хозяйство.
  • Промышленность.
  • Очистка транспортных средств.
  • Для очистки холодной или горячей водой под высоким давлением.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 17/12-4 St H

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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