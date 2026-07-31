Апарат високого тиску HD 17/12-4 St H

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 17/12-4 St H: Високоякісне обладнання
Високоякісне обладнання
Насос для додаткового підігріву води (до 85°C)
Апарат високого тиску HD 17/12-4 St H: Міцний і довговічний
Міцний і довговічний
Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом, латунною головкою циліндра та високоякісними матеріалами забезпечує тривалий термін служби. 4-полюсний електродвигун забезпечує тривалу безперервну роботу Попередження утворення накипу
Апарат високого тиску HD 17/12-4 St H: Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази. Автоматичне вимкнення у разі низької або високої напруги.
Простота управління
  • Один поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача.
  • Особливо зручний у використанні, завдяки зрозумілим символам. Не потребує додаткового навчання.
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
  • Пульти дистанційного управління можна використовувати безпосередньо в місці використання.
Великий вбудований фільтр для води
  • Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
  • Великий фільтр тонкого очищення води для оптимального захисту насоса.
  • Простий у використанні, простий в очищенні
Швидка підготовка до роботи
Простота монтажу та технічного обслуговування
  • Забезпечується швидкий і зручний доступ до всіх компонентів, що вимагають обслуговування
  • Індикація стану та кодів несправностей для полегшення сервісного обслуговування
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 900 - 1700
Робочий тиск (бар/МПа) 50 - 120 / 5 - 12
Макс. тиск (бар/МПа) 180 / 18
Температура води на вході (°C) 85
Споживана потужність (кВт) 7
Запобіжник (A) 16
Кабель живлення (м) 5
Підведення води 1″
Кількість операторів 2
Мобільність стаціонарний
Вага (з аксесуарами) (кг) 91
Вага (з упаковкою) (кг) 100,768
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Комплектація

  • Регулятор Servo Control
  • Потужне сопло
  • Рама та корпус.: з нержавіючої сталі
  • Підготовка до роботи з регулятором Service Control
  • Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.

Оснащення

  • Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
  • Насос підкачки
  • Захист від звапніння
  • Захист від сухого ходу.
  • Великий фільтр тонкого очищення води
  • Бак з поплавковим клапаном
  • Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
  • Дозування RM1
  • Індикатор рівня оливи
  • Масломірний щуп
Апарат високого тиску HD 17/12-4 St H
Апарат високого тиску HD 17/12-4 St H
Апарат високого тиску HD 17/12-4 St H
Апарат високого тиску HD 17/12-4 St H
Апарат високого тиску HD 17/12-4 St H
Апарат високого тиску HD 17/12-4 St H
Області застосування
  • Оптимальний для очищення та санітарної обробки в харчовій промисловості.
  • Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
  • Універсальне застосування в промислових умовах, наприклад, для очищення виробничих приміщень
  • Ідеальне рішення для очищення виробничих цехів, складів, логістичних центрів і підприємств важкої промисловості
  • Сільське господарство.
  • Промисловість.
  • Очищення транспортних засобів.
  • Для очищення холодною або гарячою водою під високим тиском
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 17/12-4 St H

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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