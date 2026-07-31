Для непрерывной работы в сложных условиях наш стационарный аппарат высокого давления, рассчитанный на температуру воды на входе до 60 °C, обеспечивает первоклассную производительность с объемом потока 1700 л/ч и давлением 150 бар. Насос высокого давления защищен от примесей большим водяным фильтром. Рама и корпус аппарата высокого давления изготовлены из стали с порошковым покрытием и, вместе с 4-полюсным низкоскоростным электродвигателем с водяным охлаждением, обеспечивают длительный срок службы. Он также имеет встроенный резервуар для воды с защитой от сухого хода и вход для моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого бака. Большой поворотный переключатель прост в использовании, а установка и техническое обслуживание также разработаны для максимального удобства пользователя. Электронный контроль аппарата и индикатор ошибок обеспечивают превосходную безопасность эксплуатации. Он поставляется без принадлежностей, но их можно выбрать в любой момент использования. В качестве опции доступны: манометр и счетчик времени, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и широкий спектр пультов дистанционного управления.