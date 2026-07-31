Аппарат высокого давления HD 17/15-4St

Стационарный аппарат высокого давления с крышкой и рамой из стали с порошковым покрытием. Отличается высокой производительностью (1700 л/ч), высококачественным оборудованием и высокой безопасностью эксплуатации.

Для непрерывной работы в сложных условиях наш стационарный аппарат высокого давления, рассчитанный на температуру воды на входе до 60 °C, обеспечивает первоклассную производительность с объемом потока 1700 л/ч и давлением 150 бар. Насос высокого давления защищен от примесей большим водяным фильтром. Рама и корпус аппарата высокого давления изготовлены из стали с порошковым покрытием и, вместе с 4-полюсным низкоскоростным электродвигателем с водяным охлаждением, обеспечивают длительный срок службы. Он также имеет встроенный резервуар для воды с защитой от сухого хода и вход для моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого бака. Большой поворотный переключатель прост в использовании, а установка и техническое обслуживание также разработаны для максимального удобства пользователя. Электронный контроль аппарата и индикатор ошибок обеспечивают превосходную безопасность эксплуатации. Он поставляется без принадлежностей, но их можно выбрать в любой момент использования. В качестве опции доступны: манометр и счетчик времени, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и широкий спектр пультов дистанционного управления.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 17/15-4St: Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Прочная рама и крышка из стали с порошковым покрытием. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы.
Аппарат высокого давления HD 17/15-4St: Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Резервуар для воды с поплавковым клапаном и защитой от сухого хода. Подготовлен для подключения пультов дистанционного управления.
Аппарат высокого давления HD 17/15-4St: Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
Подходит для ежедневной работы. Может использоваться в тяжелых условиях работы. Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
  • Отключается в случае нехватки воды, светодиоды: режим ожидания, сервисное обслуживание, ошибка.
  • Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
Универсальные возможности
  • Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя.
  • Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала.
  • Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание.
Большой встроенный фильтр для воды
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
  • Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
  • Очень легко чистится.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
  • Индикаторы: коды ошибок, рабочее состояние, интервалы технического обслуживания.
  • Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
  • Автоматический сброс давления доступен в качестве опции.
  • Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
  • В качестве опции доступны манометр и счетчик прошедшего времени.
Быстрая подготовка к работе
  • Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
  • Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
  • Постоянная готовность машины к применению для гибкой эксплуатации с высокой производительностью.
Регулятор Servo Control
  • Давление и поток воды регулируются на пистолете
  • Универсальность и гибкость применения.
  • Разнообразные области применения и превосходные результаты очистки.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 900 - 1700
Рабочее давление (бар/МПа) 100 - 150 / 10 - 15
Макс. давление (бар/МПа) 210 / 21
Температура воды на входе (°C) 60
Потребляемая мощность (кВт) 9
Предохранитель (A) 16
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 1″
Количество пользователей 2
Высокая мобильность стационарный
Вес (с аксессуарами) (кг) 84
Вес (с упаковкой) (кг) 93,768
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Комплектация

  • Регулятор Servo Control
  • Мощное сопло
  • Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
  • Подготовка к работе с регулятором Servo Control
  • Предварительно оборудован для подачи моющего средства

Оснащение

  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • Защита от сухого хода
  • Большой фильтр тонкой очистки воды
  • Бак с поплавковым клапаном
  • Подготовка к работе с дистанционным управлением
  • Дозировка RM1
  • Индикатор уровня масла
  • Масломерный щуп
  • Двигатель с водяным охлаждением
Аппарат высокого давления HD 17/15-4St
Аппарат высокого давления HD 17/15-4St
Аппарат высокого давления HD 17/15-4St
Аппарат высокого давления HD 17/15-4St
Аппарат высокого давления HD 17/15-4St
Аппарат высокого давления HD 17/15-4St
Области применения
  • Для очистки в пищевой и химической промышленности.
  • Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
  • Чистка транспортных средств и машин в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной областях
  • Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
  • Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
  • Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
  • Мойка транспортных средств под высоким давлением
  • Сельское хозяйство.
  • Идеальное решение для автомастерских, пунктов аренды автомобилей, автомоек, подрядчиков строительных услуг, специалистов торговли, небольших строительных компаний, небольших гаражей и ферм и т.д.
  • Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 17/15-4St

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой Visa, Mastercard

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 7000 грн. До 7000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИС

0 800 500 126, (067) 329-71-41
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

Магазины и сервисные центры

Керхер Центры

Поиск магазинов и сервисных центров

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.