Аппарат высокого давления HD 17/15-4St
Стационарный аппарат высокого давления с крышкой и рамой из стали с порошковым покрытием. Отличается высокой производительностью (1700 л/ч), высококачественным оборудованием и высокой безопасностью эксплуатации.
Для непрерывной работы в сложных условиях наш стационарный аппарат высокого давления, рассчитанный на температуру воды на входе до 60 °C, обеспечивает первоклассную производительность с объемом потока 1700 л/ч и давлением 150 бар. Насос высокого давления защищен от примесей большим водяным фильтром. Рама и корпус аппарата высокого давления изготовлены из стали с порошковым покрытием и, вместе с 4-полюсным низкоскоростным электродвигателем с водяным охлаждением, обеспечивают длительный срок службы. Он также имеет встроенный резервуар для воды с защитой от сухого хода и вход для моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого бака. Большой поворотный переключатель прост в использовании, а установка и техническое обслуживание также разработаны для максимального удобства пользователя. Электронный контроль аппарата и индикатор ошибок обеспечивают превосходную безопасность эксплуатации. Он поставляется без принадлежностей, но их можно выбрать в любой момент использования. В качестве опции доступны: манометр и счетчик времени, вход для второго моющего средства, автоматический предохранитель и широкий спектр пультов дистанционного управления.
Особенности и преимущества
Прочный и долговечныйПрочная рама и крышка из стали с порошковым покрытием. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы.
Высококачественное оборудованиеРезервуар для воды с поплавковым клапаном и защитой от сухого хода. Подготовлен для подключения пультов дистанционного управления.
Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатацииПодходит для ежедневной работы. Может использоваться в тяжелых условиях работы. Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
- Отключается в случае нехватки воды, светодиоды: режим ожидания, сервисное обслуживание, ошибка.
- Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
Универсальные возможности
- Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя.
- Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала.
- Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание.
Большой встроенный фильтр для воды
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
- Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
- Очень легко чистится.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
- Индикаторы: коды ошибок, рабочее состояние, интервалы технического обслуживания.
- Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
- Автоматический сброс давления доступен в качестве опции.
- Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
- В качестве опции доступны манометр и счетчик прошедшего времени.
Быстрая подготовка к работе
- Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
- Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
- Постоянная готовность машины к применению для гибкой эксплуатации с высокой производительностью.
Регулятор Servo Control
- Давление и поток воды регулируются на пистолете
- Универсальность и гибкость применения.
- Разнообразные области применения и превосходные результаты очистки.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|900 - 1700
|Рабочее давление (бар/МПа)
|100 - 150 / 10 - 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|210 / 21
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Потребляемая мощность (кВт)
|9
|Предохранитель (A)
|16
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|1″
|Количество пользователей
|2
|Высокая мобильность
|стационарный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|84
|Вес (с упаковкой) (кг)
|93,768
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Комплектация
- Регулятор Servo Control
- Мощное сопло
- Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
- Подготовка к работе с регулятором Servo Control
- Предварительно оборудован для подачи моющего средства
Оснащение
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- Защита от сухого хода
- Большой фильтр тонкой очистки воды
- Бак с поплавковым клапаном
- Подготовка к работе с дистанционным управлением
- Дозировка RM1
- Индикатор уровня масла
- Масломерный щуп
- Двигатель с водяным охлаждением
Области применения
- Для очистки в пищевой и химической промышленности.
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
- Чистка транспортных средств и машин в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной областях
- Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
- Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
- Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
- Мойка транспортных средств под высоким давлением
- Сельское хозяйство.
- Идеальное решение для автомастерских, пунктов аренды автомобилей, автомоек, подрядчиков строительных услуг, специалистов торговли, небольших строительных компаний, небольших гаражей и ферм и т.д.
- Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 17/15-4St
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
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