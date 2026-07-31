Апарат високого тиску HD 17/15-4St
Особливості та переваги
Міцний і довговічний4-полюсний електродвигун забезпечує тривалу безперервну роботу Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом, латунною головкою циліндра та високоякісними матеріалами забезпечує тривалий термін служби.
Високоякісне обладнання
Міцна конструкція для важких умов експлуатаціїПідходить для щоденної роботи. Може використовуватися в жорстких робочих умовах. Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск.
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
- Автоматичне вимкнення у разі низької або високої напруги.
Простота управління
- Один поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача.
- Особливо зручний у використанні, завдяки зрозумілим символам. Не потребує додаткового навчання.
- Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування.
Великий вбудований фільтр для води
- Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
- Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
- Комплексна сервісна мережа з висококваліфікованими сервісними техніками.
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
Швидка підготовка до роботи
- Постійна готовність машини до використання для гнучкої експлуатації з високою продуктивністю.
Регулятор Servo Control
- Тиск і потік води регулюються на пістолеті
- Універсальність і гнучкість застосування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|900 - 1700
|Робочий тиск (бар/МПа)
|100 - 150 / 10 - 15
|Макс. тиск (бар/МПа)
|210 / 21
|Температура води на вході (°C)
|60
|Споживана потужність (кВт)
|9
|Запобіжник (A)
|16
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|1″
|Кількість операторів
|2
|Мобільність
|стаціонарний
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|84
|Вага (з упаковкою) (кг)
|93,768
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Комплектація
- Регулятор Servo Control
- Потужне сопло
- Рама та корпус.: Сталь, з порошковим покриттям
- Підготовка до роботи з регулятором Service Control
- Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.
Оснащення
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
- Захист від сухого ходу.
- Великий фільтр тонкого очищення води
- Бак з поплавковим клапаном
- Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
- Дозування RM1
- Індикатор рівня оливи
- Масломірний щуп
- Двигун з водяним охолодженням
Області застосування
- Для очищення в харчовій та хімічній промисловості
- Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
- Універсальне застосування в промислових умовах, наприклад, для очищення виробничих приміщень
- Ідеальне рішення для очищення виробничих цехів, складів, логістичних центрів і підприємств важкої промисловості
- Очищення під високим тиском машин та обладнання в будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.
- Миття транспортних засобів під високим тиском
- Сільське господарство.
- Ідеальне рішення для автомайстерень, пунктів оренди автомобілів, автомийок, підрядників будівельних послуг, фахівців торгівлі, невеликих будівельних компаній, невеликих гаражів і ферм тощо.
- Ідеальне рішення для автосалонів, компаній з прокату автомобілів та станцій технічного обслуговування.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 17/15-4St
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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