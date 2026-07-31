KM 100/120 R Bp Pack 4 SB – надежная подметально-всасывающая машина средних размеров с сиденьем для оператора и подъемно-опрокидывающим механизмом для разгрузки бункера. Она подходит для выполнения разнообразных уборочных работ как в помещениях, так и на открытом воздухе. Использование 4 боковых щеток удваивает максимальную производительность по площади и позволяет очищать поверхности вплотную к краям (например, пассажирских платформ). При этом, большой боковой вылет компактно складываемых боковых щеток обеспечивает безопасность труда. Плавающая подвеска роликовой щетки гарантирует превосходный результат подметания даже при максимальной рабочей скорости (6 км/ч). Большой бункер поднимается гидравликой на высоту до 1,50 м для удобной разгрузки собранного мусора. Испытанная система фильтрации на основе круглого фильтра с большой площадью поверхности (6 м²) и автоматическая система очистки фильтра исключают подъем пыли и обеспечивают высокое качество уборки. Сиденье для оператора допускает удобную регулировку для достижения оптимального кругового обзора. Все элементы управления расположены наглядно и легко доступны для оператора. Легкий доступ обеспечивается и к требующим обслуживания элементам (фильтру и роликовой щетке), которые могут сниматься и заменяться без использования инструментов.