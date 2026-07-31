Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB (с АКБ, зарядным устройством и 4 боковыми щетками в комплектации)

Благодаря 4 боковым щеткам не выделяющая выхлопных газов подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R Bp Pack 4SB с гидравлическим механизмом разгрузки бункера и круглым фильтром обладает очень большой рабочей шириной. Она обеспечивает удобную и безопасную уборку.

KM 100/120 R Bp Pack 4 SB – надежная подметально-всасывающая машина средних размеров с сиденьем для оператора и подъемно-опрокидывающим механизмом для разгрузки бункера. Она подходит для выполнения разнообразных уборочных работ как в помещениях, так и на открытом воздухе. Использование 4 боковых щеток удваивает максимальную производительность по площади и позволяет очищать поверхности вплотную к краям (например, пассажирских платформ). При этом, большой боковой вылет компактно складываемых боковых щеток обеспечивает безопасность труда. Плавающая подвеска роликовой щетки гарантирует превосходный результат подметания даже при максимальной рабочей скорости (6 км/ч). Большой бункер поднимается гидравликой на высоту до 1,50 м для удобной разгрузки собранного мусора. Испытанная система фильтрации на основе круглого фильтра с большой площадью поверхности (6 м²) и автоматическая система очистки фильтра исключают подъем пыли и обеспечивают высокое качество уборки. Сиденье для оператора допускает удобную регулировку для достижения оптимального кругового обзора. Все элементы управления расположены наглядно и легко доступны для оператора. Легкий доступ обеспечивается и к требующим обслуживания элементам (фильтру и роликовой щетке), которые могут сниматься и заменяться без использования инструментов.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB (с АКБ, зарядным устройством и 4 боковыми щетками в комплектации): Высокая производительность
Высокая производительность
Отличный результат подметания благодаря системе плавающей основной щетки. Большой объем контейнера для мусора (120 л) для длительного и непрерывного использования. Надежная конструкция и проверенные компоненты снижают время простоя машины.
Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB (с АКБ, зарядным устройством и 4 боковыми щетками в комплектации): Очень большая рабочая ширина
Очень большая рабочая ширина
Удвоенная производительность по площади. Безопасное подметание вплотную к стенам или другим предметам обстановки. Выдвижные боковые щетки позволяют проезжать через узкие пространства.
Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB (с АКБ, зарядным устройством и 4 боковыми щетками в комплектации): Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтра
Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтра
Автоматическая очистка фильтра с пятиминутными интервалами и после выключения. Эффективная очистка фильтра площадью 6 м² удваивает его срок службы. Практически беспыльное непрерывное подметание независимо от объема пыли.
Большая площадь фильтра
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
  • Все важные компоненты легко проверить и заменить без использования инструментов.
  • Продуманная концепция кожуха для очень легкого доступа ко всем компонентам машины.
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В) 24
Тип привода Электрический
Макс. производительность по площади (м²/ч) 13800
Рабочая ширина (мм) 730
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1000
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1270
Мощность батареи (Ач) 240
Напряжение батареи (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) 3
Бункер (л) 120
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 6
Площадь поверхности фильтра (м²) 6
Вес (с аксессуарами) (кг) 985
Вес (с упаковкой) (кг) 987
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1807 x 1224 x 1500

Комплектация

  • Полиэфирный круглый фильтр
  • Колеса с пневматическими шинами

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Автоматическая очистка фильтра
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Рулевой механизм с усилителем
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
  • Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB (с АКБ, зарядным устройством и 4 боковыми щетками в комплектации)
Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB (с АКБ, зарядным устройством и 4 боковыми щетками в комплектации)
Области применения
  • Идеально подходит для уборки железнодорожных платформ
  • Также идеально подходит для логистических операций, например, для уборки складов
  • Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
Принадлежности
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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