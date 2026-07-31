Підмітальна машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB (з АКБ, зарядним пристроєм і 4 бічними щітками в комплектації)
Завдяки 4 бічним щіткам підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора, яка не виділяє вихлопних газів –KM 100/120 R Bp Pack 4SB з гідравлічним механізмом розвантаження бункера і круглим фільтром – має дуже велику робочу ширину. Вона забезпечує зручне і безпечне прибирання.
KM 100/120 R Bp Pack 4 SB – надійна підмітально-всмоктуюча машина середніх розмірів із сидінням для оператора та підйомно-перекидним механізмом для розвантаження бункера. Вона підходить для виконання різноманітних прибиральних робіт як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Використання 4 бічних щіток подвоює максимальну продуктивність за площею і дає змогу очищати поверхні впритул до країв (наприклад, пасажирських платформ). При цьому, великий боковий виліт бічних щіток, які компактно складаються, забезпечує безпеку праці. Плаваюча підвіска роликової щітки гарантує чудовий результат підмітання навіть за максимальної робочої швидкості (6 км/год). Великий бункер піднімається гідравлікою на висоту до 1,50 м для зручного розвантаження зібраного сміття. Випробувана система фільтрації на основі циліндричного фільтра з великою площею поверхні (6 м²) і автоматична система очищення фільтра унеможливлюють підйом пилу та забезпечують високу якість прибирання. Сидіння для оператора допускає зручне регулювання для досягнення оптимального кругового огляду. Усі елементи управління зручно розташовані та легко доступні для оператора. Легкий доступ забезпечується і до елементів, які потребують обслуговування (фільтру і роликової щітки), при цьому, їх можна знімати і замінювати без використання інструментів.
Особливості та переваги
Висока продуктивністьВідмінний результат підмітання завдяки системі плаваючої основної щітки. Великий об’єм контейнера для сміття (120 л) для тривалого та безперервного використання. Надійна конструкція та перевірені компоненти зменшують час простою машини.
Дуже велика робоча ширинаПодвоєна продуктивність за площею. Безпечне підмітання впритул до стін або інших предметів обстановки. Висувні бічні щітки дозволяють проїжджати через вузькі зони.
Велика площа фільтрації з автоматичною системою очищення фільтраАвтоматичне очищення фільтра з п'ятихвилинними інтервалами та після вимкнення. Ефективне очищення фільтра площею 6 м² подвоює його термін служби. Практично безпильне безперервне підмітання незалежно від обсягу пилу.
Велика площа фільтра
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
- Усі важливі компоненти легко перевірити та замінити без використання інструментів.
- Продумана концепція кожуха для дуже легкого доступу до всіх компонентів машини.
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід ходової частини
|Двигун постійного струму
|Потужність приводу (В)
|24
|Тип приводу
|Електричний
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|13800
|Робоча ширина (мм)
|730
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|1000
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|1270
|Потужність батареї (Ач)
|240
|Напруга батареї (В)
|24
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|3
|Бункер (л)
|120
|Допустимий кут підйому (%)
|12
|Робоча швидкість (км/год)
|6
|Площа поверхні фільтра (м²)
|6
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|985
|Вага (з упаковкою) (кг)
|987
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1807 x 1224 x 1500
Комплектація
- Поліефірний круглий фільтр
- Колеса з пневматичними шинами
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Автоматичне очищення фільтра
- Плаваюча циліндрична щітка
- Рульовий механізм із підсилювачем
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Заслонка для збору крупного сміття
- Принцип перекидання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
- Автоматичне відхилення бічної щітки
- Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base
Області застосування
- Ідеально підходить для прибирання залізничних платформ
- Також ідеально підходить для логістичних операцій, наприклад, для прибирання складів
- Також для невеликих об'єктів таких як (маленькі) майстерні, шкільні подвір'я, станції техобслуговування або автосалони