KM 100/120 R Bp Pack 4 SB – надійна підмітально-всмоктуюча машина середніх розмірів із сидінням для оператора та підйомно-перекидним механізмом для розвантаження бункера. Вона підходить для виконання різноманітних прибиральних робіт як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Використання 4 бічних щіток подвоює максимальну продуктивність за площею і дає змогу очищати поверхні впритул до країв (наприклад, пасажирських платформ). При цьому, великий боковий виліт бічних щіток, які компактно складаються, забезпечує безпеку праці. Плаваюча підвіска роликової щітки гарантує чудовий результат підмітання навіть за максимальної робочої швидкості (6 км/год). Великий бункер піднімається гідравлікою на висоту до 1,50 м для зручного розвантаження зібраного сміття. Випробувана система фільтрації на основі циліндричного фільтра з великою площею поверхні (6 м²) і автоматична система очищення фільтра унеможливлюють підйом пилу та забезпечують високу якість прибирання. Сидіння для оператора допускає зручне регулювання для досягнення оптимального кругового огляду. Усі елементи управління зручно розташовані та легко доступні для оператора. Легкий доступ забезпечується і до елементів, які потребують обслуговування (фільтру і роликової щітки), при цьому, їх можна знімати і замінювати без використання інструментів.