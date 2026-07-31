Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack (с АКБ и зарядным устройством в комплектации)

Решение для уборки в запыленных помещениях: не выделяющая выхлопных газов подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R Bp Pack, оснащенная гидравлическим механизмом разгрузки бункера и укомплектованная мощной батареей (240 Ач) и подходящим зарядным устройством.

Надежная, не выделяющая выхлопных газов и при этом в высшей степени комфортабельная: подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R Bp. Укомплектованная мощной батареей емкостью 240 Ач и подходящим зарядным устройством, она обеспечивает непрерывную работу продолжительностью до 4 часов – даже при уборке в сильно запыленных помещениях. Во избежание повреждения предметов обстановки и самой машины предусмотрена возможность активации боковой щетки, частота вращения которой адаптируется к объему удаляемой пыли. Плавающая подвеска цилиндрической щетки гарантирует превосходные результаты уборки, а круглый фильтр с большой площадью поверхности 6 м², снабженный системой автоматической очистки, исключает подъем пыли. Большой бункер обеспечивает продолжительную непрерывную работу, а гидравлическая система его разгрузки – удобную утилизацию собираемого мусора. Комфортные условия труда оператору обеспечивают регулируемое сиденье, превосходный обзор и удобный доступ ко всем элементам управления. Кроме того, машина KM 100/120 R удобна в обслуживании и может быть дооснащена опциональным защитным навесом или креплением для пылесоса.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack (с АКБ и зарядным устройством в комплектации): Высокая производительность
Высокая производительность
Отличный результат подметания благодаря системе плавающей основной щетки. Большой объем контейнера для мусора (120 л) для длительного и непрерывного использования. Надежная конструкция и проверенные компоненты снижают время простоя машины.
Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack (с АКБ и зарядным устройством в комплектации): Удобная и безопасная эксплуатация
Удобная и безопасная эксплуатация
Высокий уровень комфорта при вождении и гидравлическое опорожнение контейнера высотой до 152 см. Простое управление, понятное и эргономичное расположение элементов управления. Логическое соединение функций для предотвращения ошибок в работе.
Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack (с АКБ и зарядным устройством в комплектации): Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтра
Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтра
Автоматическая очистка фильтра с пятиминутными интервалами и после выключения. Эффективная очистка фильтра площадью 6 м² удваивает его срок службы. Практически беспыльное непрерывное подметание независимо от объема пыли.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
  • Все важные компоненты легко проверить и заменить без использования инструментов.
  • Продуманная концепция кожуха для очень легкого доступа ко всем компонентам машины.
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В) 24
Тип привода Электрический
Макс. производительность по площади (м²/ч) 6000
Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч) 7620
Рабочая ширина (мм) 730
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1000
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1270
Мощность батареи (Ач) 240
Напряжение батареи (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) 3,5
Бункер (л) 120
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 6
Площадь поверхности фильтра (м²) 6
Вес (с аксессуарами) (кг) 748
Вес (с упаковкой) (кг) 750,08
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1807 x 1224 x 1500

Комплектация

  • Полиэфирный круглый фильтр
  • Колеса с пневматическими шинами

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Автоматическая очистка фильтра
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Рулевой механизм с усилителем
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
  • Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack (с АКБ и зарядным устройством в комплектации)
Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack (с АКБ и зарядным устройством в комплектации)

Видео

Области применения
  • Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
  • Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов
  • Подходит для использования на открытом воздухе, в местах погрузки и на строительных площадках
Принадлежности
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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