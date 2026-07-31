Подметальная машина KM 100/120 R Bp Pack (с АКБ и зарядным устройством в комплектации)
Решение для уборки в запыленных помещениях: не выделяющая выхлопных газов подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R Bp Pack, оснащенная гидравлическим механизмом разгрузки бункера и укомплектованная мощной батареей (240 Ач) и подходящим зарядным устройством.
Надежная, не выделяющая выхлопных газов и при этом в высшей степени комфортабельная: подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R Bp. Укомплектованная мощной батареей емкостью 240 Ач и подходящим зарядным устройством, она обеспечивает непрерывную работу продолжительностью до 4 часов – даже при уборке в сильно запыленных помещениях. Во избежание повреждения предметов обстановки и самой машины предусмотрена возможность активации боковой щетки, частота вращения которой адаптируется к объему удаляемой пыли. Плавающая подвеска цилиндрической щетки гарантирует превосходные результаты уборки, а круглый фильтр с большой площадью поверхности 6 м², снабженный системой автоматической очистки, исключает подъем пыли. Большой бункер обеспечивает продолжительную непрерывную работу, а гидравлическая система его разгрузки – удобную утилизацию собираемого мусора. Комфортные условия труда оператору обеспечивают регулируемое сиденье, превосходный обзор и удобный доступ ко всем элементам управления. Кроме того, машина KM 100/120 R удобна в обслуживании и может быть дооснащена опциональным защитным навесом или креплением для пылесоса.
Особенности и преимущества
Высокая производительностьОтличный результат подметания благодаря системе плавающей основной щетки. Большой объем контейнера для мусора (120 л) для длительного и непрерывного использования. Надежная конструкция и проверенные компоненты снижают время простоя машины.
Удобная и безопасная эксплуатацияВысокий уровень комфорта при вождении и гидравлическое опорожнение контейнера высотой до 152 см. Простое управление, понятное и эргономичное расположение элементов управления. Логическое соединение функций для предотвращения ошибок в работе.
Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтраАвтоматическая очистка фильтра с пятиминутными интервалами и после выключения. Эффективная очистка фильтра площадью 6 м² удваивает его срок службы. Практически беспыльное непрерывное подметание независимо от объема пыли.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
- Все важные компоненты легко проверить и заменить без использования инструментов.
- Продуманная концепция кожуха для очень легкого доступа ко всем компонентам машины.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В)
|24
|Тип привода
|Электрический
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|6000
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|7620
|Рабочая ширина (мм)
|730
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1000
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1270
|Мощность батареи (Ач)
|240
|Напряжение батареи (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|3,5
|Бункер (л)
|120
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|6
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|6
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|748
|Вес (с упаковкой) (кг)
|750,08
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1807 x 1224 x 1500
Комплектация
- Полиэфирный круглый фильтр
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Автоматическая очистка фильтра
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Видео
Области применения
- Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
- Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов
- Подходит для использования на открытом воздухе, в местах погрузки и на строительных площадках