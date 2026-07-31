Надежная, не выделяющая выхлопных газов и при этом в высшей степени комфортабельная: подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R Bp. Укомплектованная мощной батареей емкостью 240 Ач и подходящим зарядным устройством, она обеспечивает непрерывную работу продолжительностью до 4 часов – даже при уборке в сильно запыленных помещениях. Во избежание повреждения предметов обстановки и самой машины предусмотрена возможность активации боковой щетки, частота вращения которой адаптируется к объему удаляемой пыли. Плавающая подвеска цилиндрической щетки гарантирует превосходные результаты уборки, а круглый фильтр с большой площадью поверхности 6 м², снабженный системой автоматической очистки, исключает подъем пыли. Большой бункер обеспечивает продолжительную непрерывную работу, а гидравлическая система его разгрузки – удобную утилизацию собираемого мусора. Комфортные условия труда оператору обеспечивают регулируемое сиденье, превосходный обзор и удобный доступ ко всем элементам управления. Кроме того, машина KM 100/120 R удобна в обслуживании и может быть дооснащена опциональным защитным навесом или креплением для пылесоса.