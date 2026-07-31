Підмітальна машина KM 100/120 R Bp Pack (з АКБ і зарядним пристроєм у комплектації)

Рішення для прибирання в запилених приміщеннях: підмітально-всмоктуюча машина із сидінням для оператора, яка не виділяє вихлопних газів – KM 100/120 R Bp Pack – оснащена гідравлічним механізмом розвантаження бункера й укомплектована потужною батареєю (240 Агод) та відповідним зарядним пристроєм.

Надійна підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 100/120 R Bp не виділяє вихлопних газів і при цьому надзвичайно комфортабельна. Укомплектована потужною батареєю ємністю 240 Агод і відповідним зарядним пристроєм, вона забезпечує безперервну роботу тривалістю до 4 годин – навіть при прибиранні в сильно запилених приміщеннях. Щоб уникнути пошкодження предметів обстановки і самої машини, передбачена можливість активації бічної щітки, частота обертання якої адаптується до об’єму пилу, який видаляється. Плаваюча підвіска циліндричної щітки гарантує чудові результати прибирання, а круглий фільтр з великою площею поверхні 6 м² та системою автоматичного очищення, виключає підйом пилу. Великий бункер забезпечує тривалу безперервну роботу, а гідравлічна система його розвантаження – зручну утилізацію зібраного сміття. Комфортні умови праці оператору забезпечують регульоване сидіння, чудовий огляд і зручний доступ до всіх елементів управління. Крім того, машина KM 100/120 R зручна в обслуговуванні і може бути дооснащена опціональним захисним навісом або кріпленням для пилососа.

Особливості та переваги
Підмітальна машина KM 100/120 R Bp Pack (з АКБ і зарядним пристроєм у комплектації): Висока продуктивність
Висока продуктивність
Відмінний результат підмітання завдяки системі плаваючої основної щітки. Великий об’єм контейнера для сміття (120 л) для тривалого та безперервного використання. Надійна конструкція та перевірені компоненти зменшують час простою машини.
Підмітальна машина KM 100/120 R Bp Pack (з АКБ і зарядним пристроєм у комплектації): Зручна та безпечна експлуатація
Зручна та безпечна експлуатація
Високий рівень комфорту під час водіння та гідравлічне спорожнення контейнера висотою до 152 см. Просте управління, зрозуміле та ергономічне розташування елементів управління. Логічне з'єднання функцій для запобігання помилок у роботі.
Підмітальна машина KM 100/120 R Bp Pack (з АКБ і зарядним пристроєм у комплектації): Велика площа фільтрації з автоматичною системою очищення фільтра
Велика площа фільтрації з автоматичною системою очищення фільтра
Автоматичне очищення фільтра з п'ятихвилинними інтервалами та після вимкнення. Ефективне очищення фільтра площею 6 м² подвоює його термін служби. Практично безпильне безперервне підмітання незалежно від обсягу пилу.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
  • Усі важливі компоненти легко перевірити та замінити без використання інструментів.
  • Продумана концепція кожуха для дуже легкого доступу до всіх компонентів машини.
Специфікації

Технічні характеристики

Привід ходової частини Двигун постійного струму
Потужність приводу (В) 24
Тип приводу Електричний
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 6000
Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год) 7620
Робоча ширина (мм) 730
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 1000
Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм) 1270
Потужність батареї (Ач) 240
Напруга батареї (В) 24
Час роботи від комплекту батарей (год) 3,5
Бункер (л) 120
Допустимий кут підйому (%) 12
Робоча швидкість (км/год) 6
Площа поверхні фільтра (м²) 6
Вага (з аксесуарами) (кг) 748
Вага (з упаковкою) (кг) 750,08
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1807 x 1224 x 1500

Комплектація

  • Поліефірний круглий фільтр
  • Колеса з пневматичними шинами

Оснащення

  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Автоматичне очищення фільтра
  • Плаваюча циліндрична щітка
  • Рульовий механізм із підсилювачем
  • Регулювання потоку всмоктуваного повітря
  • Заслонка для збору крупного сміття
  • Принцип перекидання
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Тяговий привід заднього ходу
  • Система всмоктування
  • Гідравлічне розвантаження бункера
  • Використання на відкритому повітрі
  • Використання всередині приміщень
  • Лічильник напрацювання
  • Функція підмітання (можна відключити)
  • Автоматичне відхилення бічної щітки
  • Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base
Підмітальна машина KM 100/120 R Bp Pack (з АКБ і зарядним пристроєм у комплектації)
Підмітальна машина KM 100/120 R Bp Pack (з АКБ і зарядним пристроєм у комплектації)

Відео

Області застосування
  • Також для невеликих об'єктів таких як (маленькі) майстерні, шкільні подвір'я, станції техобслуговування або автосалони
  • Також підходить для майстерень, шкіл, станцій техобслуговування або автосалонів
  • Підходить для використання на відкритому повітрі, в місцях навантаження і на будівельних майданчиках
Аксесуари
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою Visa, Mastercard

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 7000 грн. До 7000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90

ГАРЯЧА ЛІНІЯ СЕРВІС

0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Магазини та сервісні центри

Керхер Центри

Пошук магазинів та сервісних центрів

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.