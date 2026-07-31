Надійна підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 100/120 R Bp не виділяє вихлопних газів і при цьому надзвичайно комфортабельна. Укомплектована потужною батареєю ємністю 240 Агод і відповідним зарядним пристроєм, вона забезпечує безперервну роботу тривалістю до 4 годин – навіть при прибиранні в сильно запилених приміщеннях. Щоб уникнути пошкодження предметів обстановки і самої машини, передбачена можливість активації бічної щітки, частота обертання якої адаптується до об’єму пилу, який видаляється. Плаваюча підвіска циліндричної щітки гарантує чудові результати прибирання, а круглий фільтр з великою площею поверхні 6 м² та системою автоматичного очищення, виключає підйом пилу. Великий бункер забезпечує тривалу безперервну роботу, а гідравлічна система його розвантаження – зручну утилізацію зібраного сміття. Комфортні умови праці оператору забезпечують регульоване сидіння, чудовий огляд і зручний доступ до всіх елементів управління. Крім того, машина KM 100/120 R зручна в обслуговуванні і може бути дооснащена опціональним захисним навісом або кріпленням для пилососа.