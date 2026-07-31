Підмітальна машина KM 100/120 R Bp Pack (з АКБ і зарядним пристроєм у комплектації)
Рішення для прибирання в запилених приміщеннях: підмітально-всмоктуюча машина із сидінням для оператора, яка не виділяє вихлопних газів – KM 100/120 R Bp Pack – оснащена гідравлічним механізмом розвантаження бункера й укомплектована потужною батареєю (240 Агод) та відповідним зарядним пристроєм.
Надійна підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 100/120 R Bp не виділяє вихлопних газів і при цьому надзвичайно комфортабельна. Укомплектована потужною батареєю ємністю 240 Агод і відповідним зарядним пристроєм, вона забезпечує безперервну роботу тривалістю до 4 годин – навіть при прибиранні в сильно запилених приміщеннях. Щоб уникнути пошкодження предметів обстановки і самої машини, передбачена можливість активації бічної щітки, частота обертання якої адаптується до об’єму пилу, який видаляється. Плаваюча підвіска циліндричної щітки гарантує чудові результати прибирання, а круглий фільтр з великою площею поверхні 6 м² та системою автоматичного очищення, виключає підйом пилу. Великий бункер забезпечує тривалу безперервну роботу, а гідравлічна система його розвантаження – зручну утилізацію зібраного сміття. Комфортні умови праці оператору забезпечують регульоване сидіння, чудовий огляд і зручний доступ до всіх елементів управління. Крім того, машина KM 100/120 R зручна в обслуговуванні і може бути дооснащена опціональним захисним навісом або кріпленням для пилососа.
Особливості та переваги
Висока продуктивністьВідмінний результат підмітання завдяки системі плаваючої основної щітки. Великий об’єм контейнера для сміття (120 л) для тривалого та безперервного використання. Надійна конструкція та перевірені компоненти зменшують час простою машини.
Зручна та безпечна експлуатаціяВисокий рівень комфорту під час водіння та гідравлічне спорожнення контейнера висотою до 152 см. Просте управління, зрозуміле та ергономічне розташування елементів управління. Логічне з'єднання функцій для запобігання помилок у роботі.
Велика площа фільтрації з автоматичною системою очищення фільтраАвтоматичне очищення фільтра з п'ятихвилинними інтервалами та після вимкнення. Ефективне очищення фільтра площею 6 м² подвоює його термін служби. Практично безпильне безперервне підмітання незалежно від обсягу пилу.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
- Усі важливі компоненти легко перевірити та замінити без використання інструментів.
- Продумана концепція кожуха для дуже легкого доступу до всіх компонентів машини.
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід ходової частини
|Двигун постійного струму
|Потужність приводу (В)
|24
|Тип приводу
|Електричний
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|6000
|Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год)
|7620
|Робоча ширина (мм)
|730
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|1000
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|1270
|Потужність батареї (Ач)
|240
|Напруга батареї (В)
|24
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|3,5
|Бункер (л)
|120
|Допустимий кут підйому (%)
|12
|Робоча швидкість (км/год)
|6
|Площа поверхні фільтра (м²)
|6
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|748
|Вага (з упаковкою) (кг)
|750,08
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1807 x 1224 x 1500
Комплектація
- Поліефірний круглий фільтр
- Колеса з пневматичними шинами
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Автоматичне очищення фільтра
- Плаваюча циліндрична щітка
- Рульовий механізм із підсилювачем
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Заслонка для збору крупного сміття
- Принцип перекидання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
- Автоматичне відхилення бічної щітки
- Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base
Відео
Області застосування
- Також для невеликих об'єктів таких як (маленькі) майстерні, шкільні подвір'я, станції техобслуговування або автосалони
- Також підходить для майстерень, шкіл, станцій техобслуговування або автосалонів
- Підходить для використання на відкритому повітрі, в місцях навантаження і на будівельних майданчиках