Наша модель начального уровня KM 85/50 R Bp Pack является отличным соотношением производительности подметальной машины с сиденьем для оператора и привлекательной стоимости. В стандартную комплектацию входят аккумуляторы и зарядное устройство, а также плавающая боковая щетка с регулировкой скорости вращения, большой пылеулавливающий фильтр и индикатор износа основной подметальной щетки, который хорошо виден снаружи машины. Очень компактный дизайн машины обеспечивает высокую маневренность, которая позволяет использовать ее в ограниченном пространстве и в переполненных помещениях. Кроме того, машина впечатляет высокой производительностью, как в помещениях, так и за пределами, кроме этого, она чрезвычайно проста в управлении. Работы по техобслуживанию, такие как замена основной подметальной щетки, возможны без использования каких-либо инструментов. Нет необходимости в постоянной регулировкещетки, поскольку она плавающая и предназначена для удаления грязи с неровных и поврежденных поверхностей, не оставляя при этом следов. Простой доступ к внутреннему отсеку машины обеспечивается за счет легко опрокидывающейся крышки, также без использования дополнительных инструментов. Оператор может удобно очистить фильтр, который расположен под сидением. Дополнительный уборочный инвентарь может крепиться на машину благодаря интегрированной системе Home Base.