Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack

Машина оснащена аккумуляторными батареями с зарядным устройством в стандартной комплектации. Маневренная и компактная подметально-всасывающая машина с сидением для водителя KM 85/50 R впечатляет высокой производительностью. Достаточно простая в управлении, компактная модель начального уровня.

Наша модель начального уровня KM 85/50 R Bp Pack является отличным соотношением производительности подметальной машины с сиденьем для оператора и привлекательной стоимости. В стандартную комплектацию входят аккумуляторы и зарядное устройство, а также плавающая боковая щетка с регулировкой скорости вращения, большой пылеулавливающий фильтр и индикатор износа основной подметальной щетки, который хорошо виден снаружи машины. Очень компактный дизайн машины обеспечивает высокую маневренность, которая позволяет использовать ее в ограниченном пространстве и в переполненных помещениях. Кроме того, машина впечатляет высокой производительностью, как в помещениях, так и за пределами, кроме этого, она чрезвычайно проста в управлении. Работы по техобслуживанию, такие как замена основной подметальной щетки, возможны без использования каких-либо инструментов. Нет необходимости в постоянной регулировкещетки, поскольку она плавающая и предназначена для удаления грязи с неровных и поврежденных поверхностей, не оставляя при этом следов. Простой доступ к внутреннему отсеку машины обеспечивается за счет легко опрокидывающейся крышки, также без использования дополнительных инструментов. Оператор может удобно очистить фильтр, который расположен под сидением. Дополнительный уборочный инвентарь может крепиться на машину благодаря интегрированной системе Home Base.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack: Продуманная концепция контейнера
Продуманная концепция контейнера
2 раздельных контейнера для снятия и опустошения от мусора Гладкие внутренние поверхности мусоросборника позволяют его опустошать без остатков мусора или каких-либо загрязнений Колеса на мусоросборниках упрощают утилизацию мусора
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack: Эффективная система фильтрации
Эффективная система фильтрации
Плоский складчатый фильтр из полиэстера Эффективная очистка двойным скребком непосредственно с рабочего места Доступ к фильтру через широко открывающуюся крышку без необходимости использования каких-либо инструментов
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack: Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем месте
Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем месте
Наглядное и эргономичное размещение рабочих элементов. Регулировка сидения оператора без использования каких-либо инструментов. Регулировка высоты руля
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
  • Надежные и практичные соединения для простоты перевозки прочего уборочного инвентаря
  • Для удобства перевозки щипцов для мусора, щеток, салфеток или, например, дополнительного контейнера
  • Большое место для хранения принадлежностей в задней части машины
Индикатор износа цилиндрической щетки
  • Можно легко и удобно просматривать снаружи.
  • Точное определение времени замены
Выдвижная боковая щетка
  • Защищает боковую щетку от повреждений
  • Надежная и крепкая конструкция
  • Снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Компактный дизайн для максимальной маневренности
  • Превосходная маневренность машины
  • Также идеально подходит для заставленных и ограниченных пространств
  • Возможность проезда в обычные дверные проемы (90 см)
Регулировка скорости вращения боковой щетки
  • Для адаптации скорости боковой щетки соответствующему типу и объему загрязнений
  • Сокращение пылеобразования
Плавающая основная подметальная щетка
  • Нет необходимости в регулировке в следствие износа
  • Отличный сбор мусора также на кочках и неровностях
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
  • Роликовая щетка и боковые щетки удобно включаются и выключаются с помощью ножной педали.
  • Регулировка объема всасывания для подметания мокрых поверхностей.
  • Идеально подходит для уборки производственных цехов, складов и небольших логистических залов.
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В/Вт) 24 / 1000
Тип привода Электрический
Макс. производительность по площади (м²/ч) 5100
Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч) 6510
Рабочая ширина (мм) 615
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 850
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1085
Мощность батареи (Ач) 115
Напряжение батареи (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Бункер (л) 50
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 6
Площадь поверхности фильтра (м²) 2,3
3агрузка (кг) макс. 90
Вес (с аксессуарами) (кг) 218
Масса рабочая (кг) 230
Вес (с упаковкой) (кг) 220
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1350 x 940 x 1170

Комплектация

  • Колеса с пневматическими шинами

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Механическая очистка фильтра
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
  • Индикатор состояния батареи
  • Счетчик наработки
  • Бункер на колесиках
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
  • Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
  • Многофункциональный дисплей
  • Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack

Видео

Области применения
  • Идеально для уборки производственных цехов, складов и маленький складский помещений
  • Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
  • Также для небольших объектов таких как (маленькие) мастерские, школьные дворы, станции техобслуживания или автосалоны
Принадлежности
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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