Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack
Машина оснащена аккумуляторными батареями с зарядным устройством в стандартной комплектации. Маневренная и компактная подметально-всасывающая машина с сидением для водителя KM 85/50 R впечатляет высокой производительностью. Достаточно простая в управлении, компактная модель начального уровня.
Наша модель начального уровня KM 85/50 R Bp Pack является отличным соотношением производительности подметальной машины с сиденьем для оператора и привлекательной стоимости. В стандартную комплектацию входят аккумуляторы и зарядное устройство, а также плавающая боковая щетка с регулировкой скорости вращения, большой пылеулавливающий фильтр и индикатор износа основной подметальной щетки, который хорошо виден снаружи машины. Очень компактный дизайн машины обеспечивает высокую маневренность, которая позволяет использовать ее в ограниченном пространстве и в переполненных помещениях. Кроме того, машина впечатляет высокой производительностью, как в помещениях, так и за пределами, кроме этого, она чрезвычайно проста в управлении. Работы по техобслуживанию, такие как замена основной подметальной щетки, возможны без использования каких-либо инструментов. Нет необходимости в постоянной регулировкещетки, поскольку она плавающая и предназначена для удаления грязи с неровных и поврежденных поверхностей, не оставляя при этом следов. Простой доступ к внутреннему отсеку машины обеспечивается за счет легко опрокидывающейся крышки, также без использования дополнительных инструментов. Оператор может удобно очистить фильтр, который расположен под сидением. Дополнительный уборочный инвентарь может крепиться на машину благодаря интегрированной системе Home Base.
Особенности и преимущества
Продуманная концепция контейнера2 раздельных контейнера для снятия и опустошения от мусора Гладкие внутренние поверхности мусоросборника позволяют его опустошать без остатков мусора или каких-либо загрязнений Колеса на мусоросборниках упрощают утилизацию мусора
Эффективная система фильтрацииПлоский складчатый фильтр из полиэстера Эффективная очистка двойным скребком непосредственно с рабочего места Доступ к фильтру через широко открывающуюся крышку без необходимости использования каких-либо инструментов
Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем местеНаглядное и эргономичное размещение рабочих элементов. Регулировка сидения оператора без использования каких-либо инструментов. Регулировка высоты руля
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
- Надежные и практичные соединения для простоты перевозки прочего уборочного инвентаря
- Для удобства перевозки щипцов для мусора, щеток, салфеток или, например, дополнительного контейнера
- Большое место для хранения принадлежностей в задней части машины
Индикатор износа цилиндрической щетки
- Можно легко и удобно просматривать снаружи.
- Точное определение времени замены
Выдвижная боковая щетка
- Защищает боковую щетку от повреждений
- Надежная и крепкая конструкция
- Снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Компактный дизайн для максимальной маневренности
- Превосходная маневренность машины
- Также идеально подходит для заставленных и ограниченных пространств
- Возможность проезда в обычные дверные проемы (90 см)
Регулировка скорости вращения боковой щетки
- Для адаптации скорости боковой щетки соответствующему типу и объему загрязнений
- Сокращение пылеобразования
Плавающая основная подметальная щетка
- Нет необходимости в регулировке в следствие износа
- Отличный сбор мусора также на кочках и неровностях
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
- Роликовая щетка и боковые щетки удобно включаются и выключаются с помощью ножной педали.
- Регулировка объема всасывания для подметания мокрых поверхностей.
- Идеально подходит для уборки производственных цехов, складов и небольших логистических залов.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/Вт)
|24 / 1000
|Тип привода
|Электрический
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|5100
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|6510
|Рабочая ширина (мм)
|615
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|850
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1085
|Мощность батареи (Ач)
|115
|Напряжение батареи (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Бункер (л)
|50
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|6
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|2,3
|3агрузка (кг)
|макс. 90
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|218
|Масса рабочая (кг)
|230
|Вес (с упаковкой) (кг)
|220
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1350 x 940 x 1170
Комплектация
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Механическая очистка фильтра
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Бункер на колесиках
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
- Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
- Многофункциональный дисплей
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Видео
Области применения
- Идеально для уборки производственных цехов, складов и маленький складский помещений
- Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
- Также для небольших объектов таких как (маленькие) мастерские, школьные дворы, станции техобслуживания или автосалоны