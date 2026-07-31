Підмітальна машина KM 85/50 R Bp Pack
Машина оснащена акумуляторними батареями і зарядним пристроєм в стандартній комплектації. Маневрена і компактна підмітально-всмоктувальна машина з сидінням для водія KM 85/50 R вражає високою продуктивністю по площі. Досить проста в управлінні, компактна модель початкового рівня.
Наша модель початкового рівня KM 85/50 R Bp Pack є відмінним співвідношенням продуктивності підмітальної машини з сидінням для оператора і привабливої вартості. У стандартну комплектацію входять акумулятори і зарядний пристрій, а також плаваюча бокова щітка з регулюванням швидкості обертання, великий пиловловлюючий фільтр і індикатор зносу основної підмітальної щітки, який добре видно зовні машини. Дуже компактний дизайн машини забезпечує високу маневреність, яка дозволяє використовувати її в обмеженому просторі і в переповнених приміщеннях. Крім того, машина вражає високою продуктивністю, як в приміщеннях, так і за межами, крім цього, вона надзвичайно проста в управлінні. Роботи з техобслуговування, такі як заміна основної підмітальної щітки, можливі без використання будь-яких інструментів. Немає необхідності в постійному регулюванні щітки, оскільки вона плаваюча і призначена для видалення бруду з нерівних і пошкоджених поверхонь і не залишає при цьому слідів. Простий доступ до внутрішнього відсіку машини забезпечується за рахунок легко перекидної кришки, також без використання додаткових інструментів. Оператор може зручно очистити фільтр, який розташований під сидінням. Додатковий інвентар для прибирання може кріпитися на машину завдяки інтегрованій системі Home Base.
Особливості та переваги
Інтегрована система Home Base і зони для зберігання приладдяГладкі внутрішні поверхні сміттєзбірника дають змогу його спустошувати без залишків сміття або будь-яких забруднень Колеса на сміттєзбірниках спрощують утилізацію сміття Надійні та практичні з'єднання для простоти перевезення іншого прибирального інвентарю
Продумана концепція контейнераЕфективне очищення подвійним скребком безпосередньо з робочого місця Доступ до фільтра через кришку, яка широко відкривається, без необхідності використання будь-яких інструментів 2 роздільні контейнери для зняття та спустошення від сміття
Довговічна літій-іонна батареяРегулювання сидіння оператора без використання будь-яких інструментів. Регулювання висоти керма Швидкозарядний пристрій для повного заряду батареї всього за 2 години.
Індикатор зносу циліндричної щітки
- Для зручності перевезення щипців для сміття, щіток, серветок або, наприклад, додаткового контейнера
- Велике місце для зберігання приладдя в задній частині машини
- Можна легко і зручно переглядати зовні.
Висувна бічна щітка
- Точне визначення часу заміни
- Захищає бічну щітку від пошкоджень
Компактний дизайн для максимальної маневреності
- Надійна та міцна конструкція
- Зниження витрат на обслуговування та ремонт
- Відмінна маневреність машини
Регулювання швидкості обертання бічної щітки
- Також ідеально підходить для заставлених і обмежених просторових умов
- Можливість проїзду у звичайні дверні прорізи (90 см)
- Для адаптації швидкості бічної щітки до відповідного типу та об'єму забруднень
Плаваюча основна підмітальна щітка
- Зниження пилоутворення
- Немає потреби в регулюванні внаслідок зносу
Зрозуміле та ергономічне розміщення робочих елементів.
- Відмінний збір сміття навіть на нерівностях
- Ідеально для прибирання виробничих цехів, складів і маленьких складських приміщень
Проста концепція управління
- Відмінно збирає забруднення з нерівних / пошкоджених поверхонь.
- Основну і бічні щітки можна зручно включити і вимкнути за допомогою педалі
- Регулювання всмоктування для підмітання вологих поверхонь.
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід ходової частини
|Двигун постійного струму
|Потужність приводу (В/Вт)
|24 / 1000
|Тип приводу
|Електричний
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|5100
|Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год)
|6510
|Робоча ширина (мм)
|615
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|850
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|1085
|Потужність батареї (Ач)
|115
|Напруга батареї (В)
|24
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Бункер (л)
|50
|Допустимий кут підйому (%)
|12
|Робоча швидкість (км/год)
|6
|Площа поверхні фільтра (м²)
|2,3
|3авантаження (кг)
|макс. 90
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|218
|Робоча маса (кг)
|230
|Вага (з упаковкою) (кг)
|220
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1350 x 940 x 1170
Комплектація
- Колеса з пневматичними шинами
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Механічне очищення фільтра.
- Плаваюча циліндрична щітка
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Заслонка для збору крупного сміття
- Принцип перекидання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
- Частота обертання бічної щітки (регульована)
- Індикатор стану батареї
- Лічильник напрацювання
- Бункер на коліщатках
- Функція підмітання (можна відключити)
- Автоматичне відхилення бічної щітки
- Автоматичне коригування зносу основної циліндричної щітки
- Багатофункціональний дисплей
- Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base
Відео
Області застосування
- Для швидкого підтримуючого прибирання на автостоянках
- Також для невеликих об'єктів таких як (маленькі) майстерні, шкільні подвір'я, станції техобслуговування або автосалони
- Компактний дизайн для максимальної маневреності