Наша модель початкового рівня KM 85/50 R Bp Pack є відмінним співвідношенням продуктивності підмітальної машини з сидінням для оператора і привабливої вартості. У стандартну комплектацію входять акумулятори і зарядний пристрій, а також плаваюча бокова щітка з регулюванням швидкості обертання, великий пиловловлюючий фільтр і індикатор зносу основної підмітальної щітки, який добре видно зовні машини. Дуже компактний дизайн машини забезпечує високу маневреність, яка дозволяє використовувати її в обмеженому просторі і в переповнених приміщеннях. Крім того, машина вражає високою продуктивністю, як в приміщеннях, так і за межами, крім цього, вона надзвичайно проста в управлінні. Роботи з техобслуговування, такі як заміна основної підмітальної щітки, можливі без використання будь-яких інструментів. Немає необхідності в постійному регулюванні щітки, оскільки вона плаваюча і призначена для видалення бруду з нерівних і пошкоджених поверхонь і не залишає при цьому слідів. Простий доступ до внутрішнього відсіку машини забезпечується за рахунок легко перекидної кришки, також без використання додаткових інструментів. Оператор може зручно очистити фільтр, який розташований під сидінням. Додатковий інвентар для прибирання може кріпитися на машину завдяки інтегрованій системі Home Base.