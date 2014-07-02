Аппарат для чистки эскалаторов BR 47/35 Esc

Машина для основной и поддерживающей уборки эскалаторов и траволаторов с производительностью 2-3 эскалатора/траволатора в час.

Машина BR 47/35 Esc предназначена для чистки эскалаторов и движущихся дорожек (травелаторов). Машина располагается в нижней части эскалатора. Специальные насадки распыляют чистящее вещество на моечные щетки, которыми затем очищают ступени. (Ступени должны двигаться в направлении от машины) Загрязненный раствор всасывается в том же рабочем процессе. В это время поглощающие щетки передают раствор к всасывающим головкам. Форма щеточной головки и двигатель центральной щетки позволяют чистить внешние профильные канавки ступенек. Центрирующая направляющая посередине щеточной головки выравнивает машину во время процесса чистки. BR 47/35 Esc может применяться для очистки эскалаторов и движущихся дорожек разных производителей. Для этого применяется 4 комплекта разных гребенок. Они проникают в канавки протектора для обеспечения уплотнения между машиной и протектором для эффективной чистки.

Особенности и преимущества
Мощная сила всасывания
  • Отработанная вода надежно всасывается двумя мощными турбинами, четырьмя прямыми впитывающими шлангами
  • Предотвращает проникновение воды в шахту эскалатора
Подходит для эскалаторов
  • Гребешки щетки прникають в пазы эскалаторов, обеспечивая оптимальные результаты очистки
  • Щетки с разной длиной щетины для различных типов эскалаторов
Машино легко поднимается во время работы
  • Простота в использовании
Замена щеток без использования инструментов
  • Когда баки пусты, щетки можно заменить без использования инструментов
Щеточным голова опускается на эскалаторах
  • Безопасность в управлении
Высокое качество
  • Высококачественные компоненты снижают требования обслуживания к минимуму
Без вибрации
  • Повышение комфорта
Мощная всасывающая турбина
  • Для очень высокой силы всасывания. Отработанная вода надежно всасывается двумя мощными турбинами, четырьмя прямыми впитывающими шлангами
Краткая щеточная голова
  • Для универсального применения. Также подходит для очистки эскалаторов.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Рабочая ширина щеток (мм) 470
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 35 / 35
Частота вращения щетки (об/мин) 870 - 1090
Расход воды (л/мин) макс. 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) 75
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1129 x 480 x 1031

Комплектация

  • Моющие щетки
  • Собирающие щетки
  • Питание от сети

Оснащение

  • Двигатель привода всасыв. турбины: 800 Вт
Аппарат для чистки эскалаторов BR 47/35 Esc

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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