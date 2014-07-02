Апарат для чищення ескалаторів BR 47/35 Esc

Karcher BR 47/35 Esc - машина для ґрунтовного та підтримуючого прибирання ескалаторів та рухомих платформ. Поверхнева продуктивність: 2-3 ескалатора/рухомих платформи на годину (підтримуюче прибирання), 0,5-1 ескалатор/рухома платформа на годину (ґрунтовне прибирання),

BR 47/ 35 ESC чистить ескалатор або рухому платформу під час її руху. Машину розміщують на нижньому кінці ескалатора. Насадки розпилюють розчин миючого засобу на щітку і так подають його на платформу чи ескалатор (напрямок руху об”єкта, який чистять – від обслуговуючої машину особи). Миючий розчин відсмоктується в тому ж робочому процесі. При цьому підборочні щітки підбирають воду і подають її до всмоктуючої щілини. Форма щіткової головки і вмонтований в центрі щітковий двигун дозволяє працювати справа і зліва близько до краю завдяки двом щітковим валкам, тобто ескалатор очищує до самих зовнішніх профільних боріздок. Центруючий повзунок в центральній ділянці щіткової головки забезпечує надійне направлення машини. Br 47/ 35 ESC може використовуватись для ескалаторів та рухомих пластформ самих різних виробників. Настройка на різні типи ескалаторів відбувається за допомогою зміни 4 комплектів різних направляючих гребенів, які входять в профіль поверхні ескалатора і таким чином ущільнюють її при відсмоктуванні.

Особливості та переваги
Потужна сила всмоктування
  • Відпрацьована вода надійно всмоктується двома потужними турбінами, чотирма прямими всмоктуючими шлангами
  • Запобігає проникненню води в шахту ескалатора
Підходить для ескалаторів
  • Гребінці щітки прникають в пази ескалаторів, забезпечуючи оптимальні результати очищення
  • Щітки з різною довжиною щетини для різних типів ескалаторів
Машино легко піднімається під час роботи
  • Простота у використанні
Заміна щіток без використання інструментів
  • Коли баки пусті, щітки можна замінити без використання інструментів
Щіточна голова опускається на ескалаторах
  • Безпечність в управлінні
Висока якість
  • Високоякісні компоненти знижують вимоги обслуговування до мінімуму
Без вібрації
  • Підвищення комфорту
Потужна всмоктуюча турбіна
  • Для надзвичайно високої сили всмоктування. Відпрацьована вода надійно всмоктується двома потужними турбінами, чотирма прямими всмоктуючими шлангами
Коротка щіткова голова
  • Для універсального застосування. Також підходить для очищення ескалаторів.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Живлення від мережі
Робоча ширина щіток (мм) 470
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 35 / 35
Частота обертання щітки (об/хв) 870 - 1090
Витрата води (л/хв) макс. 1
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 75
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1129 x 480 x 1031

Комплектація

  • Мийні щітки
  • Збираючі щітки
  • Живлення від мережі

Оснащення

  • Двигун приводу всмоктуючої турбіни: 800 Вт
Апарат для чищення ескалаторів BR 47/35 Esc

Відео

Аксесуари
Чистячий засіб
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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