Апарат для чищення ескалаторів BR 47/35 Esc
Karcher BR 47/35 Esc - машина для ґрунтовного та підтримуючого прибирання ескалаторів та рухомих платформ. Поверхнева продуктивність: 2-3 ескалатора/рухомих платформи на годину (підтримуюче прибирання), 0,5-1 ескалатор/рухома платформа на годину (ґрунтовне прибирання),
BR 47/ 35 ESC чистить ескалатор або рухому платформу під час її руху. Машину розміщують на нижньому кінці ескалатора. Насадки розпилюють розчин миючого засобу на щітку і так подають його на платформу чи ескалатор (напрямок руху об”єкта, який чистять – від обслуговуючої машину особи). Миючий розчин відсмоктується в тому ж робочому процесі. При цьому підборочні щітки підбирають воду і подають її до всмоктуючої щілини. Форма щіткової головки і вмонтований в центрі щітковий двигун дозволяє працювати справа і зліва близько до краю завдяки двом щітковим валкам, тобто ескалатор очищує до самих зовнішніх профільних боріздок. Центруючий повзунок в центральній ділянці щіткової головки забезпечує надійне направлення машини. Br 47/ 35 ESC може використовуватись для ескалаторів та рухомих пластформ самих різних виробників. Настройка на різні типи ескалаторів відбувається за допомогою зміни 4 комплектів різних направляючих гребенів, які входять в профіль поверхні ескалатора і таким чином ущільнюють її при відсмоктуванні.
Особливості та переваги
Потужна сила всмоктування
- Відпрацьована вода надійно всмоктується двома потужними турбінами, чотирма прямими всмоктуючими шлангами
- Запобігає проникненню води в шахту ескалатора
Підходить для ескалаторів
- Гребінці щітки прникають в пази ескалаторів, забезпечуючи оптимальні результати очищення
- Щітки з різною довжиною щетини для різних типів ескалаторів
Машино легко піднімається під час роботи
- Простота у використанні
Заміна щіток без використання інструментів
- Коли баки пусті, щітки можна замінити без використання інструментів
Щіточна голова опускається на ескалаторах
- Безпечність в управлінні
Висока якість
- Високоякісні компоненти знижують вимоги обслуговування до мінімуму
Без вібрації
- Підвищення комфорту
Потужна всмоктуюча турбіна
- Для надзвичайно високої сили всмоктування. Відпрацьована вода надійно всмоктується двома потужними турбінами, чотирма прямими всмоктуючими шлангами
Коротка щіткова голова
- Для універсального застосування. Також підходить для очищення ескалаторів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Живлення від мережі
|Робоча ширина щіток (мм)
|470
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|35 / 35
|Частота обертання щітки (об/хв)
|870 - 1090
|Витрата води (л/хв)
|макс. 1
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|75
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1129 x 480 x 1031
Комплектація
- Мийні щітки
- Збираючі щітки
- Живлення від мережі
Оснащення
- Двигун приводу всмоктуючої турбіни: 800 Вт
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