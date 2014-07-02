BR 47/ 35 ESC чистить ескалатор або рухому платформу під час її руху. Машину розміщують на нижньому кінці ескалатора. Насадки розпилюють розчин миючого засобу на щітку і так подають його на платформу чи ескалатор (напрямок руху об”єкта, який чистять – від обслуговуючої машину особи). Миючий розчин відсмоктується в тому ж робочому процесі. При цьому підборочні щітки підбирають воду і подають її до всмоктуючої щілини. Форма щіткової головки і вмонтований в центрі щітковий двигун дозволяє працювати справа і зліва близько до краю завдяки двом щітковим валкам, тобто ескалатор очищує до самих зовнішніх профільних боріздок. Центруючий повзунок в центральній ділянці щіткової головки забезпечує надійне направлення машини. Br 47/ 35 ESC може використовуватись для ескалаторів та рухомих пластформ самих різних виробників. Настройка на різні типи ескалаторів відбувається за допомогою зміни 4 комплектів різних направляючих гребенів, які входять в профіль поверхні ескалатора і таким чином ущільнюють її при відсмоктуванні.