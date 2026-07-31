Однодисковая уборочная машина BDS 43/ Orbital C Spray
Новая орбитальная однодисковая уборочная машина BDS 43 / Orbital C Spray позволяет решать множество задач клининга. Благодаря интегрированным форсункам она подходит и для тщательной очистки ковров.
Благодаря рабочей ширине 43 см и широкому спектру решаемых задач новая орбитальная однодисковая уборочная машина BDS 43 / Orbital C Spray прекрасно подходит для клининговых компаний. Комбинируя орбитальное и вращательное движения, она вызывает постоянные вибрации, обеспечивающие максимальную эффективность очистки. Кроме того, машина оснащена форсунками для чистки ковров, распыляющими необходимый объем раствора чистящего средства по большой площади и гарантирующими высокое качество очистки и быстрое высыхание очищенных поверхностей. Дополнительным эффектом орбитального движения является особая плавность перемещения машины, исключающая переутомление оператора при выполнении с ее помощью любых работ – влажной уборки, удаления защитных покрытий, полировки или кристаллизации.
Особенности и преимущества
Простое и интуитивно понятное управление.Удобное и простое обслуживание. Очень хорошая балансировка и легкое управление. Способствует избежанию ошибок управления.
Возможность поворота рукояткиУвеличивает давление прижима щетки с 38 до 55 кг. Высокая эффективность уборки даже в сложных условиях ее проведения. Удобство работы в стесненных пространственных условиях.
Встроенные регулируемые форсункиДля обеспечения заданного расхода воды и высокой производительности по площади. Превосходный результат чистки и быстрое высыхание поверхностей.
Роторно-орбитальное движение
- Отличный результат влажной уборки при значительно (до 50 %) меньших затратах времени.
- Отличное качество очистки напольных покрытий всех видов.
- Уменьшенные затраты на уборку и обучение персонала.
Откидывающаяся на 90° голова
- Позволяет легко и быстро заменять пад.
- Повышает удобство, исключает контакт мокрых падов с полом.
Мощный двигатель
- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
- Мощная для широкого спектра применений.
- Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Рабочая высота (мм)
|100
|Бак для чистой воды (л)
|12
|Частота вращения щетки (об/мин)
|60
|Давление прижима щетки (кг)
|38 - 55
|Колебания (О/мин)
|1500
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|59
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|54,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 520 x 1070
Комплектация
- Бак: 12 л
- Падодержатель
Оснащение
- Питание от сети
Видео
Области применения
- Идеальное решение для офисных зданий, производственных предприятий, магазинов, гостиниц, столовых, больниц или школ
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для BDS 43/ Orbital C Spray
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