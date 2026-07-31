Однодисковая уборочная машина BDS 43/ Orbital C Spray

Новая орбитальная однодисковая уборочная машина BDS 43 / Orbital C Spray позволяет решать множество задач клининга. Благодаря интегрированным форсункам она подходит и для тщательной очистки ковров.

Благодаря рабочей ширине 43 см и широкому спектру решаемых задач новая орбитальная однодисковая уборочная машина BDS 43 / Orbital C Spray прекрасно подходит для клининговых компаний. Комбинируя орбитальное и вращательное движения, она вызывает постоянные вибрации, обеспечивающие максимальную эффективность очистки. Кроме того, машина оснащена форсунками для чистки ковров, распыляющими необходимый объем раствора чистящего средства по большой площади и гарантирующими высокое качество очистки и быстрое высыхание очищенных поверхностей. Дополнительным эффектом орбитального движения является особая плавность перемещения машины, исключающая переутомление оператора при выполнении с ее помощью любых работ – влажной уборки, удаления защитных покрытий, полировки или кристаллизации.

Особенности и преимущества
Однодисковая уборочная машина BDS 43/ Orbital C Spray: Простое и интуитивно понятное управление.
Простое и интуитивно понятное управление.
Удобное и простое обслуживание. Очень хорошая балансировка и легкое управление. Способствует избежанию ошибок управления.
Однодисковая уборочная машина BDS 43/ Orbital C Spray: Возможность поворота рукоятки
Возможность поворота рукоятки
Увеличивает давление прижима щетки с 38 до 55 кг. Высокая эффективность уборки даже в сложных условиях ее проведения. Удобство работы в стесненных пространственных условиях.
Однодисковая уборочная машина BDS 43/ Orbital C Spray: Встроенные регулируемые форсунки
Встроенные регулируемые форсунки
Для обеспечения заданного расхода воды и высокой производительности по площади. Превосходный результат чистки и быстрое высыхание поверхностей.
Роторно-орбитальное движение
  • Отличный результат влажной уборки при значительно (до 50 %) меньших затратах времени.
  • Отличное качество очистки напольных покрытий всех видов.
  • Уменьшенные затраты на уборку и обучение персонала.
Откидывающаяся на 90° голова
  • Позволяет легко и быстро заменять пад.
  • Повышает удобство, исключает контакт мокрых падов с полом.
Мощный двигатель
  • Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
  • Мощная для широкого спектра применений.
  • Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Рабочая высота (мм) 100
Бак для чистой воды (л) 12
Частота вращения щетки (об/мин) 60
Давление прижима щетки (кг) 38 - 55
Колебания (О/мин) 1500
Уровень звукового давления (дБ(А)) 59
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 54,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 430 x 520 x 1070

Комплектация

  • Бак: 12 л
  • Падодержатель

Оснащение

  • Питание от сети

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для офисных зданий, производственных предприятий, магазинов, гостиниц, столовых, больниц или школ
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для BDS 43/ Orbital C Spray

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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