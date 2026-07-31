Благодаря рабочей ширине 43 см и широкому спектру решаемых задач новая орбитальная однодисковая уборочная машина BDS 43 / Orbital C Spray прекрасно подходит для клининговых компаний. Комбинируя орбитальное и вращательное движения, она вызывает постоянные вибрации, обеспечивающие максимальную эффективность очистки. Кроме того, машина оснащена форсунками для чистки ковров, распыляющими необходимый объем раствора чистящего средства по большой площади и гарантирующими высокое качество очистки и быстрое высыхание очищенных поверхностей. Дополнительным эффектом орбитального движения является особая плавность перемещения машины, исключающая переутомление оператора при выполнении с ее помощью любых работ – влажной уборки, удаления защитных покрытий, полировки или кристаллизации.