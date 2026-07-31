Однодискова прибиральна машина BDS 43/ Orbital C Spray
Нова орбітальна однодискова прибиральна машина BDS 43/Orbital C Spray дозволяє вирішувати безліч клінінгових задач. Завдяки інтегрованим форсункам вона підходить і для ретельного очищення килимів.
Завдяки робочій ширині 43 см та широкому спектру застосування для різних задач нова орбітальна однодискова прибиральна машина BDS 43/Orbital C Spray чудово підходить для клінінгових компаній. Комбінуючи орбітальний і обертальний рух, вона створює постійні вібрації, які забезпечують максимальну ефективність очищення. Крім того, машина оснащена форсунками для очищення килимів, які розпилюють необхідний об'єм розчину засобу для чищення по великій площі і гарантують високу якість очищення і швидке висихання очищених поверхонь. Додатковим ефектом орбітального руху є особлива плавність переміщення машини, що унеможливлює перевтому оператора при виконанні будь-яких робіт – вологого прибирання, видалення захисних покриттів, полірування або кристалізації.
Особливості та переваги
Просте та інтуїтивно зрозуміле управлінняЗручне і просте обслуговування. Дуже хороше балансування та легке управління. Сприяє попередженню помилок управління.
Можливість повороту рукояткиЗбільшує тиск прижиму щітки з 38 до 55 кг. Висока ефективність прибирання навіть у складних умовах його проведення. Зручність роботи в обмежених просторових умовах.
Вбудовані форсунки, які регулюютьсяДля забезпечення заданої витрати води та високої продуктивності за площею. Чудовий результат очищення та швидке висихання поверхонь
Роторно-орбітальний рух
- Відмінний результат вологого прибирання при значно менших витратах часу (до 50%).
- Відмінна якість очищення підлогових покриттів всіх видів.
- Зменшені витрати на прибирання та навчання персоналу.
Голова відкидається на 90°
- Дозволяє легко та швидко замінювати пад.
- Підвищує зручність, унеможливлює контакт мокрих падів із підлогою.
Потужний двигун
- Надзвичайно міцна та довговічна конструкція.
- Потужна для широкого спектру застосування.
- Низькі витрати на експлуатацію та обслуговування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Живлення від мережі
|Робоча ширина щіток (мм)
|430
|Робоча висота (мм)
|100
|Частота обертання щітки (об/хв)
|60
|Тиск притиску щітки (кг)
|38 - 55
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|59
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|54,5
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 520 x 1070
Комплектація
- Бак: 12 л
- Падотримач
Оснащення
- Живлення від мережі
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для офісних будівель, виробничих підприємств, магазинів, готелів, їдалень, лікарень чи шкіл
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BDS 43/ Orbital C Spray
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