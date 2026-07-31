Однодискова прибиральна машина BDS 43/ Orbital C Spray

Нова орбітальна однодискова прибиральна машина BDS 43/Orbital C Spray дозволяє вирішувати безліч клінінгових задач. Завдяки інтегрованим форсункам вона підходить і для ретельного очищення килимів.

Завдяки робочій ширині 43 см та широкому спектру застосування для різних задач нова орбітальна однодискова прибиральна машина BDS 43/Orbital C Spray чудово підходить для клінінгових компаній. Комбінуючи орбітальний і обертальний рух, вона створює постійні вібрації, які забезпечують максимальну ефективність очищення. Крім того, машина оснащена форсунками для очищення килимів, які розпилюють необхідний об'єм розчину засобу для чищення по великій площі і гарантують високу якість очищення і швидке висихання очищених поверхонь. Додатковим ефектом орбітального руху є особлива плавність переміщення машини, що унеможливлює перевтому оператора при виконанні будь-яких робіт – вологого прибирання, видалення захисних покриттів, полірування або кристалізації.

Особливості та переваги
Однодискова прибиральна машина BDS 43/ Orbital C Spray: Просте та інтуїтивно зрозуміле управління
Просте та інтуїтивно зрозуміле управління
Зручне і просте обслуговування. Дуже хороше балансування та легке управління. Сприяє попередженню помилок управління.
Однодискова прибиральна машина BDS 43/ Orbital C Spray: Можливість повороту рукоятки
Можливість повороту рукоятки
Збільшує тиск прижиму щітки з 38 до 55 кг. Висока ефективність прибирання навіть у складних умовах його проведення. Зручність роботи в обмежених просторових умовах.
Однодискова прибиральна машина BDS 43/ Orbital C Spray: Вбудовані форсунки, які регулюються
Вбудовані форсунки, які регулюються
Для забезпечення заданої витрати води та високої продуктивності за площею. Чудовий результат очищення та швидке висихання поверхонь
Роторно-орбітальний рух
  • Відмінний результат вологого прибирання при значно менших витратах часу (до 50%).
  • Відмінна якість очищення підлогових покриттів всіх видів.
  • Зменшені витрати на прибирання та навчання персоналу.
Голова відкидається на 90°
  • Дозволяє легко та швидко замінювати пад.
  • Підвищує зручність, унеможливлює контакт мокрих падів із підлогою.
Потужний двигун
  • Надзвичайно міцна та довговічна конструкція.
  • Потужна для широкого спектру застосування.
  • Низькі витрати на експлуатацію та обслуговування.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Живлення від мережі
Робоча ширина щіток (мм) 430
Робоча висота (мм) 100
Частота обертання щітки (об/хв) 60
Тиск притиску щітки (кг) 38 - 55
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 59
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 54,5
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 430 x 520 x 1070

Комплектація

  • Бак: 12 л
  • Падотримач

Оснащення

  • Живлення від мережі

Відео

Області застосування
  • Ідеальне рішення для офісних будівель, виробничих підприємств, магазинів, готелів, їдалень, лікарень чи шкіл
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BDS 43/ Orbital C Spray

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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