Завдяки робочій ширині 43 см та широкому спектру застосування для різних задач нова орбітальна однодискова прибиральна машина BDS 43/Orbital C Spray чудово підходить для клінінгових компаній. Комбінуючи орбітальний і обертальний рух, вона створює постійні вібрації, які забезпечують максимальну ефективність очищення. Крім того, машина оснащена форсунками для очищення килимів, які розпилюють необхідний об'єм розчину засобу для чищення по великій площі і гарантують високу якість очищення і швидке висихання очищених поверхонь. Додатковим ефектом орбітального руху є особлива плавність переміщення машини, що унеможливлює перевтому оператора при виконанні будь-яких робіт – вологого прибирання, видалення захисних покриттів, полірування або кристалізації.