Поломоечная машина BD 35/15 C Classic Bp Pack
Поломойно-всасывающая машина BD 35/15 C Classic – отличное универсальное решение для уборки полов в помещениях небольших размеров. Ее компактные размеры и высочайшая маневренность значительно облегчают выполнение работ, а встроенное зарядное устройство позволяет заряжать батарею в любом месте.
Благодаря компактности и обширному оснащению поломойно-всасывающая машина BD 35/15 C гарантирует максимальную гибкость в использовании, высокую эффективность уборки, а также удобство в работе и обслуживании. Оснащенная моечным узлом рабочей шириной 35 см с дисковой щеткой, она отличается высоким качеством уборки при очень высокой маневренности. Машина BD 35/15 C была разработана специально для уборки в помещениях малой площади, в т. ч. тесно заставленных. При высоте 68 см она легко проходит, например, под большинством столов. Еще одной практичной особенностью машины BD 35/15 C является наличие встроенного зарядного устройства, обеспечивающего заряд ее батареи в любом месте. Машина отличается надежностью и долговечностью: прочная конструкция на основе высококачественных компонентов гарантирует долгий срок службы даже при сложных условиях эксплуатации. При этом удобный доступ ко всем конструктивным узлам облегчает и ускоряет регулярное выполнение работ по очистке машины и ее техническому обслуживанию.
Особенности и преимущества
Встроенное зарядное устройство
- Универсальное зарядное устройство, рассчитанное на широкий диапазон напряжений питания
- Совместимость с разными электросетями
Компактные размеры
- Высокая маневренность
- Легкий отъезд от стены
- Простота в обращении
Оптимальный сбор воды
- Всасывающая балка надежно собирает воду при движении на поворотах.
- Немедленное высушивание пола
Складная и регулируемая рукоятка
- Компактная конструкция, экономия места при хранении
- Простота транспортировки (машина помещается практически в любой автомобиль)
- Оптимальная регулировка рукоятки под рост оператора.
Регулировка расхода воды
- Максимальный расход воды 1 л/мин
- Настройка в зависимости от вида напольного покрытия и его загрязненности
Легкий доступ к моечному узлу
- Снятие щетки без применения инструментов
- Простота обслуживания по окончании уборки
Съемный бак для грязной воды
- Простота обслуживания
Режим eco!efficiency
- Малое потребление электроэнергии
- Низкий уровень шума
- Продление рабочего времени до 25 %
Оптимизация водораспределения
- Соответствие стандарту ЕС
- Более равномерное распределение воды улучшает результат уборки
Дисплей
- Индикация состояния и кодов неисправностей для облечения сервисного обслуживания
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|350
|Ширина всасывающей балки (мм)
|470
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|макс. 15 / макс. 15
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 1400
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|700
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|12 / 38
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2
|Время заряда батареи (ч)
|Номинальный 10
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²)
|25
|Расход воды (л/мин)
|макс. 0,95
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|54
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|830 x 500 x 680
Комплектация
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
- Колеса для транспортировки
Оснащение
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
Видео
Области применения
- Клининг
- Ритейл
- Гостиницы и рестораны
- Предприятия общественного питания
- Общественные учреждения
- Медицинские учреждения
- Офисы
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для BD 35/15 C Classic Bp Pack
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