Благодаря компактности и обширному оснащению поломойно-всасывающая машина BD 35/15 C гарантирует максимальную гибкость в использовании, высокую эффективность уборки, а также удобство в работе и обслуживании. Оснащенная моечным узлом рабочей шириной 35 см с дисковой щеткой, она отличается высоким качеством уборки при очень высокой маневренности. Машина BD 35/15 C была разработана специально для уборки в помещениях малой площади, в т. ч. тесно заставленных. При высоте 68 см она легко проходит, например, под большинством столов. Еще одной практичной особенностью машины BD 35/15 C является наличие встроенного зарядного устройства, обеспечивающего заряд ее батареи в любом месте. Машина отличается надежностью и долговечностью: прочная конструкция на основе высококачественных компонентов гарантирует долгий срок службы даже при сложных условиях эксплуатации. При этом удобный доступ ко всем конструктивным узлам облегчает и ускоряет регулярное выполнение работ по очистке машины и ее техническому обслуживанию.