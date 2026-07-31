Завдяки компактності та обширному оснащенню підлогомийно-всмоктуюча машина BD 35/15 C гарантує максимальну гнучкість у використанні, високу ефективність прибирання, а також зручність у роботі та обслуговуванні. Оснащена миючим вузлом робочою шириною 35 см з дисковою щіткою, вона вирізняється високою якістю прибирання за дуже високої маневреності. Машину BD 35/15 C було розроблено спеціально для прибирання в приміщеннях малої площі, в т. ч. тісно заставлених. При висоті 68 см вона легко проходить, наприклад, під більшістю столів. Ще однією практичною особливістю машини BD 35/15 C є наявність вбудованого зарядного пристрою, що забезпечує заряд її батареї в будь-якому місці. Машина вирізняється надійністю і довговічністю: міцна конструкція на основі високоякісних компонентів гарантує довгий термін служби навіть за складних умов експлуатації. При цьому зручний доступ до всіх конструктивних вузлів полегшує і прискорює регулярне виконання робіт з очищення машини та її технічного обслуговування.