Підлогомийна машина BD 35/15 C Classic Bp Pack

Підлогомийно-всмоктуюча машина BD 35/15 C Classic – відмінне універсальне рішення для прибирання підлоги у приміщеннях невеликих розмірів. Її компактні розміри і висока маневреність значно полегшують виконання робіт, а вбудований зарядний пристрій дозволяє заряджати батарею в будь-якому місці.

Завдяки компактності та обширному оснащенню підлогомийно-всмоктуюча машина BD 35/15 C гарантує максимальну гнучкість у використанні, високу ефективність прибирання, а також зручність у роботі та обслуговуванні. Оснащена миючим вузлом робочою шириною 35 см з дисковою щіткою, вона вирізняється високою якістю прибирання за дуже високої маневреності. Машину BD 35/15 C було розроблено спеціально для прибирання в приміщеннях малої площі, в т. ч. тісно заставлених. При висоті 68 см вона легко проходить, наприклад, під більшістю столів. Ще однією практичною особливістю машини BD 35/15 C є наявність вбудованого зарядного пристрою, що забезпечує заряд її батареї в будь-якому місці. Машина вирізняється надійністю і довговічністю: міцна конструкція на основі високоякісних компонентів гарантує довгий термін служби навіть за складних умов експлуатації. При цьому зручний доступ до всіх конструктивних вузлів полегшує і прискорює регулярне виконання робіт з очищення машини та її технічного обслуговування.

Особливості та переваги
Вбудований зарядний пристрій
  • Універсальний зарядний пристрій, розрахований на широкий діапазон напруг живлення
  • Сумісність із різними електромережами
Компактні розміри
  • Висока маневреність
  • Легкий від'їзд від стіни
  • Простота у використанні
Оптимальний збір води
  • Всмоктуюча балка надійно збирає воду під час руху на поворотах.
  • Негайне висушування підлоги
Складна та регульована рукоятка
  • Компактна конструкція, економія місця під час зберігання
  • Простота транспортування (машина поміщається практично в будь-який автомобіль)
  • Оптимальне регулювання рукоятки під зріст оператора.
Регулювання витрати води
  • Максимальна витрата води 1 л/хв
  • Налаштування залежно від виду підлогового покриття і його забрудненості
Легкий доступ до миючого вузла
  • Зняття щітки без використання інструментів
  • Простота обслуговування після закінчення прибирання
Знімний бак для брудної води
  • Простота обслуговування
Режим eco!efficiency
  • Мале споживання електроенергії
  • Низький рівень шуму
  • Подовження робочого часу до 25 %
Оптимізація водорозподілу
  • Відповідність стандарту ЄС
  • Більш рівномірний розподіл води покращує результат прибирання
Дисплей
  • Індикація стану та кодів несправностей для полегшення сервісного обслуговування
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Робоча ширина щіток (мм) 350
Ширина всмоктуючої балки (мм) 470
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) макс. 15 / макс. 15
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) макс. 1400
Практична продуктивність по площі (м²/год) 700
Тип батареї необслуговувана
Батарея (В/Ач) 12 / 38
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 2
Час зарядки батареї (год) Номінальний 10
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Частота обертання щітки (об/хв) 180
Тиск притиску щітки (г/см²) 25
Витрата води (л/хв) макс. 0,95
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 54
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 830 x 500 x 680

Комплектація

  • Дискова щітка: 1 шт.
  • Батарея
  • Батарея та зарядний пристрій включені в комплект
  • Колеса для транспортування

Оснащення

  • Тип ущільнювальних смуг: Linatex®
Підлогомийна машина BD 35/15 C Classic Bp Pack
Підлогомийна машина BD 35/15 C Classic Bp Pack
Підлогомийна машина BD 35/15 C Classic Bp Pack

Відео

Області застосування
  • Клінінг
  • Рітейл
  • Готелі та ресторани
  • Заклади громадського харчування
  • Громадські заклади
  • Медичні установи
  • Офіси
Аксесуари
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Запчастини для BD 35/15 C Classic Bp Pack

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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