Підлогомийна машина BD 35/15 C Classic Bp Pack
Підлогомийно-всмоктуюча машина BD 35/15 C Classic – відмінне універсальне рішення для прибирання підлоги у приміщеннях невеликих розмірів. Її компактні розміри і висока маневреність значно полегшують виконання робіт, а вбудований зарядний пристрій дозволяє заряджати батарею в будь-якому місці.
Завдяки компактності та обширному оснащенню підлогомийно-всмоктуюча машина BD 35/15 C гарантує максимальну гнучкість у використанні, високу ефективність прибирання, а також зручність у роботі та обслуговуванні. Оснащена миючим вузлом робочою шириною 35 см з дисковою щіткою, вона вирізняється високою якістю прибирання за дуже високої маневреності. Машину BD 35/15 C було розроблено спеціально для прибирання в приміщеннях малої площі, в т. ч. тісно заставлених. При висоті 68 см вона легко проходить, наприклад, під більшістю столів. Ще однією практичною особливістю машини BD 35/15 C є наявність вбудованого зарядного пристрою, що забезпечує заряд її батареї в будь-якому місці. Машина вирізняється надійністю і довговічністю: міцна конструкція на основі високоякісних компонентів гарантує довгий термін служби навіть за складних умов експлуатації. При цьому зручний доступ до всіх конструктивних вузлів полегшує і прискорює регулярне виконання робіт з очищення машини та її технічного обслуговування.
Особливості та переваги
Вбудований зарядний пристрій
- Універсальний зарядний пристрій, розрахований на широкий діапазон напруг живлення
- Сумісність із різними електромережами
Компактні розміри
- Висока маневреність
- Легкий від'їзд від стіни
- Простота у використанні
Оптимальний збір води
- Всмоктуюча балка надійно збирає воду під час руху на поворотах.
- Негайне висушування підлоги
Складна та регульована рукоятка
- Компактна конструкція, економія місця під час зберігання
- Простота транспортування (машина поміщається практично в будь-який автомобіль)
- Оптимальне регулювання рукоятки під зріст оператора.
Регулювання витрати води
- Максимальна витрата води 1 л/хв
- Налаштування залежно від виду підлогового покриття і його забрудненості
Легкий доступ до миючого вузла
- Зняття щітки без використання інструментів
- Простота обслуговування після закінчення прибирання
Знімний бак для брудної води
- Простота обслуговування
Режим eco!efficiency
- Мале споживання електроенергії
- Низький рівень шуму
- Подовження робочого часу до 25 %
Оптимізація водорозподілу
- Відповідність стандарту ЄС
- Більш рівномірний розподіл води покращує результат прибирання
Дисплей
- Індикація стану та кодів несправностей для полегшення сервісного обслуговування
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Робоча ширина щіток (мм)
|350
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|470
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|макс. 15 / макс. 15
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|макс. 1400
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|700
|Тип батареї
|необслуговувана
|Батарея (В/Ач)
|12 / 38
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2
|Час зарядки батареї (год)
|Номінальний 10
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|100 - 240
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50 - 60
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск притиску щітки (г/см²)
|25
|Витрата води (л/хв)
|макс. 0,95
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|54
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|830 x 500 x 680
Комплектація
- Дискова щітка: 1 шт.
- Батарея
- Батарея та зарядний пристрій включені в комплект
- Колеса для транспортування
Оснащення
- Тип ущільнювальних смуг: Linatex®
Відео
Області застосування
- Клінінг
- Рітейл
- Готелі та ресторани
- Заклади громадського харчування
- Громадські заклади
- Медичні установи
- Офіси
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Запчастини для BD 35/15 C Classic Bp Pack
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