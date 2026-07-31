Поломоечная машина BR 30/1 C Bp

Новая аккумуляторная поломойная машина BR 30/1 C Bp отличается компактностью, маневренностью и прочностью. Она обеспечивает гигиеническую уборку всех видов напольных покрытий площадью до 200 м².

BR 30/1 C Bp является отличной альтернативой ручной уборке с помощью мопа и ведра. При этом, она обеспечивает более тщательную уборку и быстрое высыхание полов. Более того, благодаря функции предварительного подметания машина собирает мелкий мусор и моет пол за один шаг. Таким образом, убирать пол пылесосом перед мытьем больше не нужно! Эта поломойная машина работает от высокопроизводительной литий-ионной батареи 18 В на платформе Kärcher Battery Universe. При использовании BR 30/1 C Bp с дезинфицирующим средством RM 732 можно одновременно мыть пол и проводить полноценную дезинфекцию. Машина станет идеальным помощником для мгновенной и незаметной для ваших посетителей уборки кафе, маленьких ресторанчиков, косметологических кабинетов, круглосуточных магазинов и т.д.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BR 30/1 C Bp: Отличные результаты уборки
Отличные результаты уборки
Результаты до 20% лучше, чем при ручной уборке пола. Тщательный сбор грязной воды, чистящих средств, мелкого мусора и волос. Повышает качество уборки и уровень гигиены.
Поломоечная машина BR 30/1 C Bp: Быстрое время высыхания
Быстрое время высыхания
Время высыхания до 60% быстрее, чем при ручной уборке пола. Короткое время высыхания снижает риск скольжения на влажных полах. Более короткое время уборки обеспечивает высокую производительность и низкие затраты.
Поломоечная машина BR 30/1 C Bp: Высокий уровень гигиены
Высокий уровень гигиены
Тщательный сбор грязной воды, чистящих средств, мелкого мусора и волос. Гигиеничный процесс уборки для повышения безопасности работы. Снижение риска перекрестного заражения и передачи патогенов.
Парковочное положение с парковочными опорами
  • Мокрые ролики не контактируют с полом в парковочном положении.
  • Быстросохнущие ролики.
Литий-ионный сменный аккумулятор
  • Совместимость с аппаратами 18 В на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Universe.
  • Длительный срок службы и время работы, короткое время зарядки, возможность промежуточной подзарядки.
  • Производительность до 25% выше по сравнению с сетевыми машинами.
Встроенная функция предварительного подметания с возможностью сбора волос
  • Исключает необходимость использования пылесоса.
  • Сокращает время уборки до 50%.
  • Снижает общие эксплуатационные расходы и затраты на уборку до 50%.
Компактная и прочная конструкция
  • Высококачественные и прочные компоненты из металла.
  • Для высокой производительности и низких затрат на обслуживание.
Подходит для дезинфекции полов с помощью дезинфицирующего средства RM 732
  • Снижает и даже предотвращает передачу патогенов, включая SARS-CoV-2.
  • Обеспечивает гигиенически чистую среду.
  • Высокие стандарты гигиены на рабочем месте сокращают количество дней, на протяжении которых сотрудник отсутствует из-за болезней.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 300
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 1 / 0,7
Теор. производительность по площади (м²/ч) 200
Тип аккумулятора Съемный литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 45
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 500 - 650
Давление прижима щетки (г/см²) 40
Расход воды (мл/мин) 30
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 55
Потребляемая мощность (Вт) 70
Полная нормативная масса (кг) 11
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 6,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 340 x 305 x 1200

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Вращающаяся щетка: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BR 30/1 C Bp
Поломоечная машина BR 30/1 C Bp
Поломоечная машина BR 30/1 C Bp
Поломоечная машина BR 30/1 C Bp
Поломоечная машина BR 30/1 C Bp

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для офисов, медицинских кабинетов, приемных, отелей и ресторанов
  • Для уборки полов в столовых, школах и больницах
  • Идеально подходит для уборки офисных и административных зданий, магазинов, гостиниц, школ, столовых, поликлиник или больниц
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для BR 30/1 C Bp

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой Visa, Mastercard

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 7000 грн. До 7000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИС

0 800 500 126, (067) 329-71-41
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

Магазины и сервисные центры

Керхер Центры

Поиск магазинов и сервисных центров

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.