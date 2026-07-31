BR 30/1 C Bp является отличной альтернативой ручной уборке с помощью мопа и ведра. При этом, она обеспечивает более тщательную уборку и быстрое высыхание полов. Более того, благодаря функции предварительного подметания машина собирает мелкий мусор и моет пол за один шаг. Таким образом, убирать пол пылесосом перед мытьем больше не нужно! Эта поломойная машина работает от высокопроизводительной литий-ионной батареи 18 В на платформе Kärcher Battery Universe. При использовании BR 30/1 C Bp с дезинфицирующим средством RM 732 можно одновременно мыть пол и проводить полноценную дезинфекцию. Машина станет идеальным помощником для мгновенной и незаметной для ваших посетителей уборки кафе, маленьких ресторанчиков, косметологических кабинетов, круглосуточных магазинов и т.д.