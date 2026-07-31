BR 30/1 C Bp – це чудова альтернатива ручному прибиранню за допомогою мопа і відра. При цьому, вона забезпечує більш ретельне прибирання та швидке висихання підлоги. Більше того, завдяки функції попереднього підмітання машина збирає дрібне сміття і миє підлогу за один крок. Таким чином, прибирати підлогу пилососом перед миттям більше не потрібно! Ця підлогомийна машина працює від високопродуктивної літій-іонної батареї 18 В на платформі Kärcher Battery Universe. При використанні BR 30/1 C Bp з дезінфікуючим засобом RM 732 можна одночасно мити підлогу і проводити повноцінну дезінфекцію. Машина стане ідеальним помічником для швидкого та непомітного для ваших відвідувачів прибирання кафе, маленьких ресторанчиків, косметологічних кабінетів, цілодобових магазинів і т.д.