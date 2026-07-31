Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp

Нова акумуляторна підлогомийна машина BR 30/1 C Bp відрізняється компактністю, маневреністю і міцністю. Вона забезпечує гігієнічне прибирання всіх видів підлогових покриттів площею до 200 м².

BR 30/1 C Bp – це чудова альтернатива ручному прибиранню за допомогою мопа і відра. При цьому, вона забезпечує більш ретельне прибирання та швидке висихання підлоги. Більше того, завдяки функції попереднього підмітання машина збирає дрібне сміття і миє підлогу за один крок. Таким чином, прибирати підлогу пилососом перед миттям більше не потрібно! Ця підлогомийна машина працює від високопродуктивної літій-іонної батареї 18 В на платформі Kärcher Battery Universe. При використанні BR 30/1 C Bp з дезінфікуючим засобом RM 732 можна одночасно мити підлогу і проводити повноцінну дезінфекцію. Машина стане ідеальним помічником для швидкого та непомітного для ваших відвідувачів прибирання кафе, маленьких ресторанчиків, косметологічних кабінетів, цілодобових магазинів і т.д.

Особливості та переваги
Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp: Відмінні результати прибирання
Відмінні результати прибирання
Результати до 20% краще, ніж при ручному прибиранні підлоги. Ретельний збір брудної води, миючих засобів, дрібного сміття і волосся. Підвищує якість прибирання і рівень гігієни.
Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp: Швидкий час висихання
Швидкий час висихання
Час висихання до 60% швидше, ніж при ручному прибиранні підлоги. Короткий час висихання знижує ризик ковзання на вологій підлозі. Більш короткий час прибирання забезпечує високу продуктивність і низькі витрати.
Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp: Високий рівень гігієни
Високий рівень гігієни
Ретельний збір брудної води, миючих засобів, дрібного сміття і волосся. Гігієнічний процес прибирання для підвищення безпеки роботи. Зниження ризику перехресного зараження і передачі патогенів.
Паркувальне положення з паркувальними опорами
  • Мокрі ролики не контактують з підлогою в паркувальному положенні.
  • Ролики швидко висихають.
Літій-іонний змінний акумулятор
  • Сумісність з апаратами 18 В на акумуляторній платформі Kärcher Battery Universe.
  • Тривалий термін служби і час роботи, короткий час зарядки, можливість проміжної підзарядки.
  • Продуктивність до 25% вище в порівнянні з мережевими машинами.
Вбудована функція попереднього підмітання з можливістю збору волосся
  • Виключає необхідність використання пилососа.
  • Скорочує час прибирання до 50%.
  • Знижує загальні експлуатаційні і витрати на прибирання до 50%.
Компактна і міцна конструкція
  • Високоякісні та міцні компоненти з металу.
  • Для високої продуктивності та низьких витрат на обслуговування.
Підходить для дезінфекції підлоги за допомогою дезінфікуючого засобу RM 732
  • Знижує і навіть запобігає передачі патогенів, включаючи SARS-CoV-2.
  • Забезпечує гігієнічно чисте середовище.
  • Високі стандарти гігієни на робочому місці скорочують кількість днів, протягом яких працівник відсутній у зв’язку з хворобами.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток (мм) 300
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 1 / 0,7
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) 200
Тип акумулятора Зйомний літій-іонний акумулятор
Напруга (В) 18
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 45
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Частота обертання щітки (об/хв) 500 - 650
Тиск притиску щітки (г/см²) 40
Витрата води (мл/хв) 30
Рівень звукового тиску (дБ(А)) макс. 55
Споживана потужність (Вт) 70
Повна нормативна маса (кг) 11
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 6,1
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 340 x 305 x 1200

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Обертові щітки: 1 шт.

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp
Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp
Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp
Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp
Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp

Відео

Області застосування
  • Ідеальне рішення для офісів, медичних кабінетів, приймалень, готелів і ресторанів
  • Для прибирання підлоги в їдальнях, школах і лікарнях
  • Ідеально підходить для прибирання офісних та адміністративних будівель, магазинів, готелів, шкіл, їдалень, поліклінік або лікарень
Аксесуари
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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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