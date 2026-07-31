Рассчитанная на продолжительную непрерывную уборку площадей средних размеров, очень тихая и имеющая большой батарейный отсек поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 110 R Classic без проблем очищает за час полы площадью до 4500 м². С этой целью она оснащена большими (по 110 л) баками для чистой и грязной воды, моечным узлом 75-сантиметровой рабочей ширины на основе испытанной технологии дисковых щеток и высококачественной, обладающей лучшей на рынке эффективностью сбора влаги всасывающей балкой из литого алюминия. В машине предусмотрены экономичный режим eco!efficiency, интеллектуальная система ключевого доступа KIK, позволяющая индивидуально распределять полномочия на вмешательство в настройки, многоязычный дисплей, удобный переключатель режимов системы EASY и цветовая кодировка элементов управления. Комфорт и безопасность выполнения работ увеличивает рабочее освещение, обеспечивающее хорошую видимость машины и окружающего пространства.