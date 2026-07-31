Поломоечная машина B 110 R Bp Classic + дисковая щеточная голова D75
Высокоэффективная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора оснащена большими 110-литровыми баками, моечным узлом шириной 75 см с дисковыми щетками, системой ключевого доступа KIK и переключателем системы EASY для легкого управления.
Рассчитанная на продолжительную непрерывную уборку площадей средних размеров, очень тихая и имеющая большой батарейный отсек поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 110 R Classic без проблем очищает за час полы площадью до 4500 м². С этой целью она оснащена большими (по 110 л) баками для чистой и грязной воды, моечным узлом 75-сантиметровой рабочей ширины на основе испытанной технологии дисковых щеток и высококачественной, обладающей лучшей на рынке эффективностью сбора влаги всасывающей балкой из литого алюминия. В машине предусмотрены экономичный режим eco!efficiency, интеллектуальная система ключевого доступа KIK, позволяющая индивидуально распределять полномочия на вмешательство в настройки, многоязычный дисплей, удобный переключатель режимов системы EASY и цветовая кодировка элементов управления. Комфорт и безопасность выполнения работ увеличивает рабочее освещение, обеспечивающее хорошую видимость машины и окружающего пространства.
Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Инновационная система KIK
- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Сокращение энергопотребления на 40%
- Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
- Еще тише, и, таким образом, идеально подходит для чувствительных к шуму местам (уборка в дневное время, больницах, гостиницах и т.д.).
Панель управления с большим цветным дисплеем
- Не требуется отдельного зарядного устройства
- Удобное и простое обслуживание.
- Настраивается для различных типов батарей
Простота в обращении
- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
- Легкое управление сокращает время обучения.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Щеточный мотор
|Рабочая ширина щеток (мм)
|750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|950
|Объем баков для чистой / грязной воды ( )
|110 / 110
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 4500
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|3150
|Батарея (В)
|24
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 6
|Преодолеваемый подъем (%)
|макс. 10
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|75 / 40
|Ширина разворота (см)
|175
|Расход воды (л/мин)
|макс. 5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|59
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|251
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1635 x 975 x 1265
Комплектация
- Дисковая щетка: 2 шт.
- Всасывающая балка, изогнутая
- Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
- Стандартное рабочее освещение
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Переключатель системы управления EASY
Видео
Области применения
- Идеальное решение для супермаркетов, торговых центров или больниц
- Подходит также для уборки производственных цехов и складов