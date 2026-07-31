Розрахована на тривале безперервне прибирання площ середніх розмірів, дуже тиха та з великим батарейним відсіком підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора B 110 R Classic без проблем очищає за годину підлогу площею до 4500 м². З цією метою вона оснащена великими (по 110 л) баками для чистої та брудної води, миючим вузлом 75-сантиметрової робочої ширини на основі випробуваної технології дискових щіток і високоякісною всмоктуючою балкою з литого алюмінію з найкращою на ринку ефективністю збору вологи. У машині передбачені економічний режим eco!efficiency, інтелектуальна система ключового доступу KIK, що дає змогу індивідуально розподіляти повноваження на втручання в налаштування, багатомовний дисплей, зручний перемикач режимів системи EASY і кольорове кодування елементів управління. Комфорт та безпеку виконання робіт підвищує робоче освітлення, що забезпечує хорошу видимість машини і навколишнього простору.