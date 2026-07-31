Підлогомийна машина B 110 R Bp Classic + дискова щіткова голова D75
Високоефективна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора оснащена великими 110-літровими баками, миючим вузлом шириною 75 см із дисковими щітками, системою ключового доступу KIK та перемикачем системи EASY для легкого управління.
Розрахована на тривале безперервне прибирання площ середніх розмірів, дуже тиха та з великим батарейним відсіком підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора B 110 R Classic без проблем очищає за годину підлогу площею до 4500 м². З цією метою вона оснащена великими (по 110 л) баками для чистої та брудної води, миючим вузлом 75-сантиметрової робочої ширини на основі випробуваної технології дискових щіток і високоякісною всмоктуючою балкою з литого алюмінію з найкращою на ринку ефективністю збору вологи. У машині передбачені економічний режим eco!efficiency, інтелектуальна система ключового доступу KIK, що дає змогу індивідуально розподіляти повноваження на втручання в налаштування, багатомовний дисплей, зручний перемикач режимів системи EASY і кольорове кодування елементів управління. Комфорт та безпеку виконання робіт підвищує робоче освітлення, що забезпечує хорошу видимість машини і навколишнього простору.
Особливості та переваги
Міцна всмоктуюча балка з литого алюмінію
- З міцними на розрив і довговічними ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex® для ефективного збору води з підлоги.
- Швидка і проста заміна ущільнюючих смуг.
- Відхиляється при зіткненні зі стіною, щоб уникнути пошкоджень.
Інноваційна система KIK
- Захист від помилкових дій оператора
- Зменшення витрат на обслуговування
- Просте налаштування для індивідуальних завдань очищення без великих витрат часу для користувача
Енергозберігаючий режим eco!efficiency
- Скорочення енергоспоживання на 40%
- Продовження часу роботи від одного заряду на 40 %.
- Ще тихіша, і, таким чином, ідеально підходить для чутливих до шуму місць (прибирання в денний час, лікарнях, готелях тощо).
Панель управління з великим кольоровим дисплеєм
- Не потрібен окремий зарядний пристрій
- Зручне і просте обслуговування.
- Налаштовується для різних типів батарей
Простота у використанні
- Кольорове кодування елементів управління суттєво спрощують експлуатацію машини.
- Легке управління скорочує час навчання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Щітковий мотор
|Робоча ширина щіток (мм)
|750
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|950
|Об’єм баків для чистої / брудної води ( )
|110 / 110
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|макс. 4500
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|3150
|Батарея (В)
|24
|Швидкість руху (км/год)
|макс. 6
|Допустимий кут підйому (%)
|макс. 10
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск притиску щітки (кг/г/см²)
|75 / 40
|Ширина розвороту (см)
|175
|Витрата води (л/хв)
|макс. 5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|59
|Маса (без приладдя) (кг)
|251
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1635 x 975 x 1265
Комплектація
- Дискова щітка: 2 шт.
- Всмоктуюча балка, вигнута
- Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Автоматичне вимкнення подачі води
- Електромагнітні клапани
- Система 2 резервуарів
- Стандартне робоче освітлення
- Тип ущільнювальних смуг: Linatex®
- Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (більше 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
- Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
- Перемикач системи керування EASY
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Області застосування
- Ідеальне рішення для супермаркетів, торгових центрів або лікарень
- Підходить також для прибирання виробничих цехів і складів