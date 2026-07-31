Поломоечная машина B 110 R Bp Classic + роликовая щеточная голова R75

Идеальное решение для уборки площадей средних размеров: маневренная и тихо работающая аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора, оснащенная 110-литровыми баками и высокоэффективным моечным узлом и всасывающей балкой.

Очень простая в управлении аккумуляторная поломойно-всасывающая машина B 110 R Classic оснащена всасывающей балкой с лучшей на рынке эффективностью сбора влаги и моечным узлом шириной 75 см с роликовыми щетками, обеспечивающим экономию времени за счет одновременного предварительного подметания пола. И моечный узел, и всасывающая балка изготовлены из высококачественного литого алюминия. 110-литровые баки для чистой и грязной воды гарантируют продолжительную непрерывную работу и производительность уборки, достигающую 4500 м²/ч. Благодаря компактной конструкции машина B 110 R Classic обладает высокой маневренностью и может использоваться для уборки в заставленных помещениях. Для лучшей видимости окружающего пространства и самой машины она оснащена рабочим освещением. Высокое давление прижима роликовых щеток к полу обеспечивает превосходные результаты уборки. При необходимости щетки быстро и легко заменяются. Большой дисплей для настройки всех основных функций машины выдает информацию более чем на 30 языках, а цветовая кодировка элементов управления значительно упрощает выполнение работ. Для предотвращения ошибочных или несанкционированных действий в машине предусмотрена интеллектуальная система ключевого доступа KIK, позволяющая индивидуально распределять полномочия на изменение настроек.

Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
  • С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
  • Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
  • Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Щеточная голова с роликовыми щетками и встроенным подметальным устройством
  • Из прочного литого под давлением алюминия, с большими отбойными роликами.
  • Экономит время за счет одновременного сбора с пола крупного мусора.
  • Высокая плавность хода и низкий уровень шума для уборки в местах, требующих соблюдения тишины.
Инновационная система KIK
  • Защита от ошибочных действий оператора
  • Уменьшение расходов на обслуживание
  • Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Сокращение энергопотребления на 40%
  • Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
  • Еще тише, и, таким образом, идеально подходит для чувствительных к шуму местам (уборка в дневное время, больницах, гостиницах и т.д.).
Панель управления с большим цветным дисплеем
  • Не требуется отдельного зарядного устройства
  • Удобное и простое обслуживание.
  • Настраивается для различных типов батарей
Простота в обращении
  • Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
  • Легкое управление сокращает время обучения.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Щеточный мотор
Рабочая ширина щеток (мм) 750
Ширина всасывающей балки (мм) 950
Объем баков для чистой / грязной воды ( ) 110 / 110
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 4500
Практ. производительность по площади (м²/ч) 3150
Батарея (В) 24
Скорость движения (км/ч) макс. 6
Преодолеваемый подъем (%) макс. 10
Частота вращения щетки (об/мин) 1200
Давление прижима щетки (кг/г/см²) 75 / 500
Ширина разворота (см) 175
Расход воды (л/мин) макс. 5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 59
Вес (без аксессуаров) (кг) 251
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1635 x 975 x 1265

Комплектация

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Интегрированное подметальное устройство
  • Подметальное устройство
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
  • Стандартное рабочее освещение
  • Тип уплотнительных полос: Linatex®
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
  • Работающая с очень низким уровнем шума голова с роликовыми щетками для объектов, требующих соблюдения тишины
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Переключатель системы управления EASY
Поломоечная машина B 110 R Bp Classic + роликовая щеточная голова R75
Поломоечная машина B 110 R Bp Classic + роликовая щеточная голова R75
Поломоечная машина B 110 R Bp Classic + роликовая щеточная голова R75
Поломоечная машина B 110 R Bp Classic + роликовая щеточная голова R75

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для супермаркетов, торговых центров или больниц
  • Подходит также для уборки производственных цехов и складов
Принадлежности
Чистящее средство