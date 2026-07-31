Очень простая в управлении аккумуляторная поломойно-всасывающая машина B 110 R Classic оснащена всасывающей балкой с лучшей на рынке эффективностью сбора влаги и моечным узлом шириной 75 см с роликовыми щетками, обеспечивающим экономию времени за счет одновременного предварительного подметания пола. И моечный узел, и всасывающая балка изготовлены из высококачественного литого алюминия. 110-литровые баки для чистой и грязной воды гарантируют продолжительную непрерывную работу и производительность уборки, достигающую 4500 м²/ч. Благодаря компактной конструкции машина B 110 R Classic обладает высокой маневренностью и может использоваться для уборки в заставленных помещениях. Для лучшей видимости окружающего пространства и самой машины она оснащена рабочим освещением. Высокое давление прижима роликовых щеток к полу обеспечивает превосходные результаты уборки. При необходимости щетки быстро и легко заменяются. Большой дисплей для настройки всех основных функций машины выдает информацию более чем на 30 языках, а цветовая кодировка элементов управления значительно упрощает выполнение работ. Для предотвращения ошибочных или несанкционированных действий в машине предусмотрена интеллектуальная система ключевого доступа KIK, позволяющая индивидуально распределять полномочия на изменение настроек.