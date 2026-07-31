Підлогомийна машина B 110 R Bp Classic + роликова щіткова голова R75
Ідеальне рішення для прибирання площ середніх розмірів: маневрена акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора, яка тихо працює, оснащена 110-літровими баками та високоефективним миючим вузлом і всмоктуючою балкою.
Дуже проста в управлінні акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина B 110 R Classic оснащена всмоктуючою балкою з найкращою на ринку ефективністю збору вологи та миючим вузлом шириною 75 см з роликовими щітками, що забезпечує економію часу за рахунок одночасного попереднього підмітання підлоги. Як миючий вузол, так і всмоктуюча балка виготовлені з високоякісного литого алюмінію. 110-літрові баки для чистої та брудної води гарантують тривалу безперервну роботу і продуктивність прибирання, що досягає 4500 м²/год. Завдяки компактній конструкції машина B 110 R Classic має високу маневреність і може використовуватися для прибирання в заставлених приміщеннях. Для кращої видимості навколишнього простору і самої машини вона оснащена робочим освітленням. Високий тиск притиску роликових щіток до підлоги забезпечує відмінні результати прибирання. За необхідності щітки швидко і легко замінюються. Великий дисплей для налаштування всіх основних функцій машини видає інформацію більш ніж 30 мовами, а кольорове кодування елементів управління значно спрощує виконання робіт. Для запобігання помилковим або несанкціонованим діям у машині передбачена інтелектуальна система ключового доступу KIK, що дає змогу індивідуально розподіляти повноваження на зміну налаштувань.
Особливості та переваги
Міцна всмоктуюча балка з литого алюмінію
- З міцними на розрив і довговічними ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex® для ефективного збору води з підлоги.
- Швидка і проста заміна ущільнюючих смуг.
- Відхиляється при зіткненні зі стіною, щоб уникнути пошкоджень.
Щіткова голова з роликовими щітками і вбудованим підмітальним пристроєм
- З міцного литого під тиском алюмінію, з великими відбійними роликами.
- Економить час завдяки одночасному збору з підлоги крупного сміття.
- Висока плавність ходу і низький рівень шуму для прибирання в місцях, які вимагають дотримання тиші.
Інноваційна система KIK
- Захист від помилкових дій оператора
- Зменшення витрат на обслуговування
- Просте налаштування для індивідуальних завдань очищення без великих витрат часу для користувача
Енергозберігаючий режим eco!efficiency
- Скорочення енергоспоживання на 40%
- Продовження часу роботи від одного заряду на 40 %.
- Ще тихіша, і, таким чином, ідеально підходить для чутливих до шуму місць (прибирання в денний час, лікарнях, готелях тощо).
Панель управління з великим кольоровим дисплеєм
- Не потрібен окремий зарядний пристрій
- Зручне і просте обслуговування.
- Налаштовується для різних типів батарей
Простота у використанні
- Кольорове кодування елементів управління суттєво спрощують експлуатацію машини.
- Легке управління скорочує час навчання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Щітковий мотор
|Робоча ширина щіток (мм)
|750
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|950
|Об’єм баків для чистої / брудної води ( )
|110 / 110
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|макс. 4500
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|3150
|Батарея (В)
|24
|Швидкість руху (км/год)
|макс. 6
|Допустимий кут підйому (%)
|макс. 10
|Частота обертання щітки (об/хв)
|1200
|Тиск притиску щітки (кг/г/см²)
|75 / 500
|Ширина розвороту (см)
|175
|Витрата води (л/хв)
|макс. 5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|59
|Маса (без приладдя) (кг)
|251
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1635 x 975 x 1265
Комплектація
- Обертові щітки: 2 шт.
- Всмоктуюча балка, вигнута
- Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Автоматичне вимкнення подачі води
- Інтегрований підмітальний пристрій
- Підмітальний пристрій
- Електромагнітні клапани
- Система 2 резервуарів
- Стандартне робоче освітлення
- Тип ущільнювальних смуг: Linatex®
- Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (більше 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
- Голова з роликовими щітками, яка працює при дуже низькому рівні шуму, для об’єктів, де потрібно дотримуватись тиші
- Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
- Перемикач системи керування EASY
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для супермаркетів, торгових центрів або лікарень
- Підходить також для прибирання виробничих цехів і складів