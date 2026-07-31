Дуже проста в управлінні акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина B 110 R Classic оснащена всмоктуючою балкою з найкращою на ринку ефективністю збору вологи та миючим вузлом шириною 75 см з роликовими щітками, що забезпечує економію часу за рахунок одночасного попереднього підмітання підлоги. Як миючий вузол, так і всмоктуюча балка виготовлені з високоякісного литого алюмінію. 110-літрові баки для чистої та брудної води гарантують тривалу безперервну роботу і продуктивність прибирання, що досягає 4500 м²/год. Завдяки компактній конструкції машина B 110 R Classic має високу маневреність і може використовуватися для прибирання в заставлених приміщеннях. Для кращої видимості навколишнього простору і самої машини вона оснащена робочим освітленням. Високий тиск притиску роликових щіток до підлоги забезпечує відмінні результати прибирання. За необхідності щітки швидко і легко замінюються. Великий дисплей для налаштування всіх основних функцій машини видає інформацію більш ніж 30 мовами, а кольорове кодування елементів управління значно спрощує виконання робіт. Для запобігання помилковим або несанкціонованим діям у машині передбачена інтелектуальна система ключового доступу KIK, що дає змогу індивідуально розподіляти повноваження на зміну налаштувань.