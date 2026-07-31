Підлогомийна машина B 110 R Bp Classic + роликова щіткова голова R75

Ідеальне рішення для прибирання площ середніх розмірів: маневрена акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора, яка тихо працює, оснащена 110-літровими баками та високоефективним миючим вузлом і всмоктуючою балкою.

Дуже проста в управлінні акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина B 110 R Classic оснащена всмоктуючою балкою з найкращою на ринку ефективністю збору вологи та миючим вузлом шириною 75 см з роликовими щітками, що забезпечує економію часу за рахунок одночасного попереднього підмітання підлоги. Як миючий вузол, так і всмоктуюча балка виготовлені з високоякісного литого алюмінію. 110-літрові баки для чистої та брудної води гарантують тривалу безперервну роботу і продуктивність прибирання, що досягає 4500 м²/год. Завдяки компактній конструкції машина B 110 R Classic має високу маневреність і може використовуватися для прибирання в заставлених приміщеннях. Для кращої видимості навколишнього простору і самої машини вона оснащена робочим освітленням. Високий тиск притиску роликових щіток до підлоги забезпечує відмінні результати прибирання. За необхідності щітки швидко і легко замінюються. Великий дисплей для налаштування всіх основних функцій машини видає інформацію більш ніж 30 мовами, а кольорове кодування елементів управління значно спрощує виконання робіт. Для запобігання помилковим або несанкціонованим діям у машині передбачена інтелектуальна система ключового доступу KIK, що дає змогу індивідуально розподіляти повноваження на зміну налаштувань.

Особливості та переваги
Міцна всмоктуюча балка з литого алюмінію
  • З міцними на розрив і довговічними ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex® для ефективного збору води з підлоги.
  • Швидка і проста заміна ущільнюючих смуг.
  • Відхиляється при зіткненні зі стіною, щоб уникнути пошкоджень.
Щіткова голова з роликовими щітками і вбудованим підмітальним пристроєм
  • З міцного литого під тиском алюмінію, з великими відбійними роликами.
  • Економить час завдяки одночасному збору з підлоги крупного сміття.
  • Висока плавність ходу і низький рівень шуму для прибирання в місцях, які вимагають дотримання тиші.
Інноваційна система KIK
  • Захист від помилкових дій оператора
  • Зменшення витрат на обслуговування
  • Просте налаштування для індивідуальних завдань очищення без великих витрат часу для користувача
Енергозберігаючий режим eco!efficiency
  • Скорочення енергоспоживання на 40%
  • Продовження часу роботи від одного заряду на 40 %.
  • Ще тихіша, і, таким чином, ідеально підходить для чутливих до шуму місць (прибирання в денний час, лікарнях, готелях тощо).
Панель управління з великим кольоровим дисплеєм
  • Не потрібен окремий зарядний пристрій
  • Зручне і просте обслуговування.
  • Налаштовується для різних типів батарей
Простота у використанні
  • Кольорове кодування елементів управління суттєво спрощують експлуатацію машини.
  • Легке управління скорочує час навчання.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Щітковий мотор
Робоча ширина щіток (мм) 750
Ширина всмоктуючої балки (мм) 950
Об’єм баків для чистої / брудної води ( ) 110 / 110
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) макс. 4500
Практична продуктивність по площі (м²/год) 3150
Батарея (В) 24
Швидкість руху (км/год) макс. 6
Допустимий кут підйому (%) макс. 10
Частота обертання щітки (об/хв) 1200
Тиск притиску щітки (кг/г/см²) 75 / 500
Ширина розвороту (см) 175
Витрата води (л/хв) макс. 5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 59
Маса (без приладдя) (кг) 251
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1635 x 975 x 1265

Комплектація

  • Обертові щітки: 2 шт.
  • Всмоктуюча балка, вигнута
  • Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Автоматичне вимкнення подачі води
  • Інтегрований підмітальний пристрій
  • Підмітальний пристрій
  • Електромагнітні клапани
  • Система 2 резервуарів
  • Стандартне робоче освітлення
  • Тип ущільнювальних смуг: Linatex®
  • Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (більше 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
  • Голова з роликовими щітками, яка працює при дуже низькому рівні шуму, для об’єктів, де потрібно дотримуватись тиші
  • Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
  • Перемикач системи керування EASY
Підлогомийна машина B 110 R Bp Classic + роликова щіткова голова R75
Підлогомийна машина B 110 R Bp Classic + роликова щіткова голова R75
Підлогомийна машина B 110 R Bp Classic + роликова щіткова голова R75
Підлогомийна машина B 110 R Bp Classic + роликова щіткова голова R75

Відео

Області застосування
  • Ідеальне рішення для супермаркетів, торгових центрів або лікарень
  • Підходить також для прибирання виробничих цехів і складів
Аксесуари
Чистячий засіб