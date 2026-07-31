Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)

Надежная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 110 R оснащена литий-железо-фосфатной батареей емкостью 160 Ач, встроенным зарядным устройством, боковым моечным узлом и системой дозирования чистящего средства DOSE.

Поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 110 R Bp Pack сочетает обширное оснащение с отличными показателями совокупной стоимости владения. Для этого в ее стандартную комплектацию включено множество инновационных решений, таких как автоматическая система заправки чистой водой, сокращающая затраты рабочего времени, система быстрой промывки бака для грязной воды, система дозирования моющего средства DOSE и система регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения машины, способствующая экономии ресурсов. Продолжительную уборку с высокой производительностью (5100 м²/ч) обеспечивают сочетание входящей в стандартную комплектацию литий-железо-фосфатной батареи емкостью 160 Ач, баков объемом по 110 литров и моечного узла рабочей шириной 75 см с дисковыми щетками. Рабочую ширину машины увеличивает на 10 см дополнительный боковой моечный узел, ускоряющий уборку и позволяющий осуществлять ее вплотную к краям, а в некоторых случаях даже под стеллажами. При помощи встроенного зарядного устройства можно в любое момент осуществлять промежуточный заряд батареи, срок службы которой примерно в четыре раза больше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Впечатляющую общую концепцию дополняют система ключей KIK для индивидуального распределения прав доступа и простота управления, которую обеспечивают переключатель системы EASY и цветной дисплей.

Особенности и преимущества
Экономящий время и затраты боковой моющий узел
  • Позволяет очищать пол вплотную к стенам или стеллажам.
  • Убирается под машину при столкновении с препятствиями во избежание повреждений.
  • Обеспечивает экономию затрат за счет отказа от ручной уборки краевых участков.
Долговечные литий-железо-фосфатные батареи
  • Значительно (до 4 раз) больший ресурс в сравнении со свинцово-кислотными батареями.
  • Возможность подзаряда и промежуточного заряда без риска повреждения батареи.
  • Увеличение периодичности замены батарей, сокращение затрат и простоев машины.
Подача воды в зависимости от скорости движения
  • Уменьшает расход воды при движении на поворотах или с малой скоростью.
  • Экономия воды повышает производительность уборки.
  • Ускоренное высыхание пола и уменьшение риска сохранения воды на полу в местах разворота.
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
  • С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
  • Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
  • Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 750
Ширина всасывающей балки (мм) 950
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 110 / 110
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 5100
Практ. производительность по площади (м²/ч) 3600
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 25,6 / 180
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Время заряда батареи (ч) 5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 230
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50
Преодолеваемый подъем (%) 10
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (кг) 75
Ширина разворота (мм) 1750
Расход воды (л/мин) макс. 5,7
Уровень звукового давления (дБ(А)) 59
Потребляемая мощность (Вт) до 2350
Обновления программного обеспечения доступны до 2032-01-01
Вес (без аксессуаров) (кг) 380,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1695 x 975 x 1315

Комплектация

  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Боковой моющий узел
  • Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
  • Канистра для дозирования моющего средства замкнутого типа

Оснащение

  • Система Auto-Fill
  • Запатентованная система промывки бака
  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Стояночный тормоз
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
  • Регулируемое по высоте сиденье
  • Индикатор уровня чистой воды: По давлению воды
  • Стандартное рабочее освещение
  • Низкая концентрация моющего средства (до 0,25 %)
  • Прочный передний отбойник
  • С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
  • Возможность дистанционного обновления программного обеспечения и уведомления о неисправностях через систему Kärcher Fleet
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Электрический и механический поплавковый выключатель
  • Переключатель системы управления EASY
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Области применения
  • Идеальное решение для супермаркетов, торговых центров или больниц
  • Подходит также для уборки производственных цехов и складов
Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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