Поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 110 R Bp Pack сочетает обширное оснащение с отличными показателями совокупной стоимости владения. Для этого в ее стандартную комплектацию включено множество инновационных решений, таких как автоматическая система заправки чистой водой, сокращающая затраты рабочего времени, система быстрой промывки бака для грязной воды, система дозирования моющего средства DOSE и система регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения машины, способствующая экономии ресурсов. Продолжительную уборку с высокой производительностью (5100 м²/ч) обеспечивают сочетание входящей в стандартную комплектацию литий-железо-фосфатной батареи емкостью 160 Ач, баков объемом по 110 литров и моечного узла рабочей шириной 75 см с дисковыми щетками. Рабочую ширину машины увеличивает на 10 см дополнительный боковой моечный узел, ускоряющий уборку и позволяющий осуществлять ее вплотную к краям, а в некоторых случаях даже под стеллажами. При помощи встроенного зарядного устройства можно в любое момент осуществлять промежуточный заряд батареи, срок службы которой примерно в четыре раза больше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Впечатляющую общую концепцию дополняют система ключей KIK для индивидуального распределения прав доступа и простота управления, которую обеспечивают переключатель системы EASY и цветной дисплей.