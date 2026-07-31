Підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора B 110 R Bp Pack поєднує обширне оснащення з відмінними показниками сукупної вартості володіння. Для цього в її стандартну комплектацію включено безліч інноваційних рішень, таких як автоматична система заправки чистою водою, що скорочує витрати робочого часу, система швидкого промивання бака для брудної води, система дозування миючого засобу DOSE і система регулювання подачі води залежно від швидкості руху машини, що сприяє економії ресурсів. Тривале прибирання з високою продуктивністю (5100 м²/год) забезпечують поєднання літій-залізо-фосфатної батареї ємністю 160 Агод, яка входить до стандартної комплектації, баків об'ємом по 110 літрів і миючого вузла робочою шириною 75 см з дисковими щітками. Робочу ширину машини збільшує на 10 см додатковий бічний миючий вузол, який прискорює прибирання і дає змогу здійснювати його впритул до країв, а в деяких випадках навіть під стелажами. За допомогою вбудованого зарядного пристрою можна в будь-який момент здійснювати проміжний заряд батареї, термін служби якої приблизно в чотири рази більший, ніж у свинцево-кислотних акумуляторних батарей. Досконалу загальну концепцію доповнюють системаключів KIK для індивідуального розподілу прав доступу та простота управління, яку забезпечують перемикач системи EASY і кольоровий дисплей.