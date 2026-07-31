Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Надежная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 110 R оснащена литий-железо-фосфатной батареей емкостью 160 Ач, встроенным зарядным устройством, боковым моечным узлом и системой дозирования моющего средства DOSE.
Поломойно-всасывающая машина B 110 R Bp Pack, в стандартную комплектацию которой входит литий-железо-фосфатная батарея емкостью 160 Ач с возможностью быстрого и промежуточного заряда, срок службы которой примерно в четыре раза превышает характерный для свинцово-кислотных батарей, и встроенное зарядное устройство, позволяющее осуществлять заряд в любое время, впечатляет высокой производительностью уборки, надежностью и очень хорошими показателями совокупной стоимости владения. Благодаря двум 110-литровым бакам и щеточной голове рабочей шириной 75 см, оснащенной роликовыми щетками и выполняющей также функцию предварительного подметания, производительность уборки достигает 5100 м²/ч. При этом, установленный дополнительный боковой моечный узел увеличивает рабочую ширину еще на 10 сантиметров и позволяет производить уборку вплотную к краям, а в некоторых случаях даже под стеллажами. В обширное оснащение входит также автоматическая система для быстрой промывки бака для грязной воды, система регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения машины, система дозирования моющего средства DOSE и система ключей KIK для индивидуального распределения прав доступа. Машина B 110 R впечатляет также простотой управления, которая обеспечивается инновационным переключателем системы EASY и большим цветным дисплеем, выдающим информацию на 30 языках.
Особенности и преимущества
Экономящий время и затраты боковой моющий узел
- Позволяет очищать пол вплотную к стенам или стеллажам.
- Убирается под машину при столкновении с препятствиями во избежание повреждений.
- Обеспечивает экономию затрат за счет отказа от ручной уборки краевых участков.
Долговечные литий-железо-фосфатные батареи
- Значительно (до 4 раз) больший ресурс в сравнении со свинцово-кислотными батареями.
- Возможность подзаряда и промежуточного заряда без риска повреждения батареи.
- Увеличение периодичности замены батарей, сокращение затрат и простоев машины.
Щеточная голова с роликовыми щетками и встроенным подметальным устройством
- Из прочного литого под давлением алюминия, с большими отбойными роликами.
- Экономит время за счет одновременного сбора с пола крупного мусора.
- Высокая плавность хода и низкий уровень шума для уборки в местах, требующих соблюдения тишины.
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|950
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|110 / 110
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 5100
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|3600
|Тип батареи
|Литий-ион
|Батарея (В/Ач)
|25,6 / 180
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Время заряда батареи (ч)
|5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 230
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50
|Преодолеваемый подъем (%)
|10
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1200
|Давление прижима щетки (кг)
|75
|Ширина разворота (мм)
|1750
|Расход воды (л/мин)
|макс. 5,7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|59
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 2350
|Обновления программного обеспечения доступны до
|2032-01-01
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|396,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1695 x 975 x 1315
Комплектация
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
- Всасывающая балка, изогнутая
- Боковой моющий узел
- Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
- Канистра для дозирования моющего средства замкнутого типа
Оснащение
- Система Auto-Fill
- Запатентованная система промывки бака
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Стояночный тормоз
- Интегрированное подметальное устройство
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
- Регулируемое по высоте сиденье
- Индикатор уровня чистой воды: По давлению воды
- Стандартное рабочее освещение
- Низкая концентрация моющего средства (до 0,25 %)
- Прочный передний отбойник
- С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
- Возможность дистанционного обновления программного обеспечения и уведомления о неисправностях через систему Kärcher Fleet
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Работающая с очень низким уровнем шума голова с роликовыми щетками для объектов, требующих соблюдения тишины
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Электрический и механический поплавковый выключатель
- Переключатель системы управления EASY
Области применения
- Идеальное решение для супермаркетов, торговых центров или больниц
- Подходит также для уборки производственных цехов и складов