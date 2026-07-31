Поломойно-всасывающая машина B 110 R Bp Pack, в стандартную комплектацию которой входит литий-железо-фосфатная батарея емкостью 160 Ач с возможностью быстрого и промежуточного заряда, срок службы которой примерно в четыре раза превышает характерный для свинцово-кислотных батарей, и встроенное зарядное устройство, позволяющее осуществлять заряд в любое время, впечатляет высокой производительностью уборки, надежностью и очень хорошими показателями совокупной стоимости владения. Благодаря двум 110-литровым бакам и щеточной голове рабочей шириной 75 см, оснащенной роликовыми щетками и выполняющей также функцию предварительного подметания, производительность уборки достигает 5100 м²/ч. При этом, установленный дополнительный боковой моечный узел увеличивает рабочую ширину еще на 10 сантиметров и позволяет производить уборку вплотную к краям, а в некоторых случаях даже под стеллажами. В обширное оснащение входит также автоматическая система для быстрой промывки бака для грязной воды, система регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения машины, система дозирования моющего средства DOSE и система ключей KIK для индивидуального распределения прав доступа. Машина B 110 R впечатляет также простотой управления, которая обеспечивается инновационным переключателем системы EASY и большим цветным дисплеем, выдающим информацию на 30 языках.