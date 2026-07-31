Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Надійна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора B 110 R оснащена літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 160 Агод, вбудованим зарядним пристроєм, бічним миючим вузлом та системою дозування миючого засобу DOSE.
Підлогомийно-всмоктуюча машина B 110 R Bp Pack, до стандартної комплектації якої входить літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 160 Агод з можливістю швидкого і проміжного заряду, термін служби якої приблизно вчетверо перевищує характерний для свинцево-кислотних батарей, та вбудований зарядний пристрій, який дає змогу здійснювати заряд у будь-який час, вражає високою продуктивністю прибирання, надійністю та дуже хорошими показниками сукупної вартості володіння. Завдяки двом 110-літровим бакам і щітковій голові робочою шириною 75 см, оснащеній роликовими щітками, яка виконує також функцію попереднього підмітання, продуктивність прибирання досягає 5100 м²/год. При цьому, встановлений додатковий бічний миючий вузол збільшує робочу ширину ще на 10 сантиметрів і дає змогу проводити прибирання впритул до країв, а в деяких випадках навіть під стелажами. В обширне оснащення входить також автоматична система для швидкого промивання бака для брудної води, система регулювання подачі води залежно від швидкості руху машини, система дозування миючого засобу DOSE і система ключів KIK для індивідуального розподілу прав доступу. Машина B 110 R вражає також простотою управління, яка забезпечується інноваційним перемикачем системи EASY і великим кольоровим дисплеєм, який видає інформацію 30 мовами.
Особливості та переваги
Бічний миючий вузол, який заощаджує час і витрати
- Дозволяє очищати підлогу впритул до стін або стелажів.
- Прибирається під машину при зіткненні з перешкодами, щоб уникнути пошкоджень.
- Забезпечує економію витрат за рахунок відмови від ручного прибирання крайових ділянок.
Довговічні літій-залізо-фосфатні батареї
- Значно (до 4 разів) більший ресурс порівняно зі свинцево-кислотними батареями.
- Можливість підзаряджання і проміжного заряду без ризику пошкодження батареї.
- Збільшення періодичності заміни батарей, скорочення витрат і простоїв машини.
Щіткова голова з роликовими щітками і вбудованим підмітальним пристроєм
- З міцного литого під тиском алюмінію, з великими відбійними роликами.
- Економить час завдяки одночасному збору з підлоги крупного сміття.
- Висока плавність ходу і низький рівень шуму для прибирання в місцях, які вимагають дотримання тиші.
Міцна всмоктуюча балка з литого алюмінію
- З міцними на розрив і довговічними ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex® для ефективного збору води з підлоги.
- Швидка і проста заміна ущільнюючих смуг.
- Відхиляється при зіткненні зі стіною, щоб уникнути пошкоджень.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|750
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|950
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|110 / 110
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|макс. 5100
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|3600
|Тип батареї
|Літій-іон
|Батарея (В/Ач)
|25,6 / 180
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Час зарядки батареї (год)
|5
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|100 - 230
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50
|Допустимий кут підйому (%)
|10
|Частота обертання щітки (об/хв)
|1200
|Тиск притиску щітки (кг)
|75
|Ширина розвороту (мм)
|1750
|Витрата води (л/хв)
|макс. 5,7
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|59
|Споживана потужність (Вт)
|до 2350
|Оновлення програмного забезпечення доступні до
|2032-01-01
|Маса (без приладдя) (кг)
|396,5
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1695 x 975 x 1315
Комплектація
- Батарея та зарядний пристрій включені в комплект
- Всмоктуюча балка, вигнута
- Бічний миючий вузол
- Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
- Каністра для дозування миючого засобу замкнутого типу
Оснащення
- Система Auto-Fill
- Запатентована система промивання бака для брудної води
- Потужний тяговий привід
- Автоматичне вимкнення подачі води
- Система DOSE
- Стоянкове гальмо.
- Інтегрований підмітальний пристрій
- Електромагнітні клапани
- Система 2 резервуарів
- Регульоване за висотою сидіння
- Індикатор рівня чистої води: Через тиск води
- Стандартне робоче освітлення
- Низька концентрація миючого засобу (до 0,25 %)
- Міцний передній відбійник
- З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
- Можливість дистанційного оновлення ПЗ та повідомлень про несправності через систему Kärcher Fleet
- Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (більше 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
- Голова з роликовими щітками, яка працює при дуже низькому рівні шуму, для об’єктів, де потрібно дотримуватись тиші
- Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
- Електричний і механічний поплавковий вимикач
- Перемикач системи керування EASY
Області застосування
- Ідеальне рішення для супермаркетів, торгових центрів або лікарень
- Підходить також для прибирання виробничих цехів і складів