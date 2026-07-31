Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)

Надійна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора B 110 R оснащена літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 160 Агод, вбудованим зарядним пристроєм, бічним миючим вузлом та системою дозування миючого засобу DOSE.

Підлогомийно-всмоктуюча машина B 110 R Bp Pack, до стандартної комплектації якої входить літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 160 Агод з можливістю швидкого і проміжного заряду, термін служби якої приблизно вчетверо перевищує характерний для свинцево-кислотних батарей, та вбудований зарядний пристрій, який дає змогу здійснювати заряд у будь-який час, вражає високою продуктивністю прибирання, надійністю та дуже хорошими показниками сукупної вартості володіння. Завдяки двом 110-літровим бакам і щітковій голові робочою шириною 75 см, оснащеній роликовими щітками, яка виконує також функцію попереднього підмітання, продуктивність прибирання досягає 5100 м²/год. При цьому, встановлений додатковий бічний миючий вузол збільшує робочу ширину ще на 10 сантиметрів і дає змогу проводити прибирання впритул до країв, а в деяких випадках навіть під стелажами. В обширне оснащення входить також автоматична система для швидкого промивання бака для брудної води, система регулювання подачі води залежно від швидкості руху машини, система дозування миючого засобу DOSE і система ключів KIK для індивідуального розподілу прав доступу. Машина B 110 R вражає також простотою управління, яка забезпечується інноваційним перемикачем системи EASY і великим кольоровим дисплеєм, який видає інформацію 30 мовами.

Особливості та переваги
Бічний миючий вузол, який заощаджує час і витрати
  • Дозволяє очищати підлогу впритул до стін або стелажів.
  • Прибирається під машину при зіткненні з перешкодами, щоб уникнути пошкоджень.
  • Забезпечує економію витрат за рахунок відмови від ручного прибирання крайових ділянок.
Довговічні літій-залізо-фосфатні батареї
  • Значно (до 4 разів) більший ресурс порівняно зі свинцево-кислотними батареями.
  • Можливість підзаряджання і проміжного заряду без ризику пошкодження батареї.
  • Збільшення періодичності заміни батарей, скорочення витрат і простоїв машини.
Щіткова голова з роликовими щітками і вбудованим підмітальним пристроєм
  • З міцного литого під тиском алюмінію, з великими відбійними роликами.
  • Економить час завдяки одночасному збору з підлоги крупного сміття.
  • Висока плавність ходу і низький рівень шуму для прибирання в місцях, які вимагають дотримання тиші.
Міцна всмоктуюча балка з литого алюмінію
  • З міцними на розрив і довговічними ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex® для ефективного збору води з підлоги.
  • Швидка і проста заміна ущільнюючих смуг.
  • Відхиляється при зіткненні зі стіною, щоб уникнути пошкоджень.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Тяговий двигун
Робоча ширина щіток (мм) 750
Ширина всмоктуючої балки (мм) 950
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 110 / 110
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) макс. 5100
Практична продуктивність по площі (м²/год) 3600
Тип батареї Літій-іон
Батарея (В/Ач) 25,6 / 180
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 2,5
Час зарядки батареї (год) 5
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 230
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50
Допустимий кут підйому (%) 10
Частота обертання щітки (об/хв) 1200
Тиск притиску щітки (кг) 75
Ширина розвороту (мм) 1750
Витрата води (л/хв) макс. 5,7
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 59
Споживана потужність (Вт) до 2350
Оновлення програмного забезпечення доступні до 2032-01-01
Маса (без приладдя) (кг) 396,5
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1695 x 975 x 1315

Комплектація

  • Батарея та зарядний пристрій включені в комплект
  • Всмоктуюча балка, вигнута
  • Бічний миючий вузол
  • Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
  • Каністра для дозування миючого засобу замкнутого типу

Оснащення

  • Система Auto-Fill
  • Запатентована система промивання бака для брудної води
  • Потужний тяговий привід
  • Автоматичне вимкнення подачі води
  • Система DOSE
  • Стоянкове гальмо.
  • Інтегрований підмітальний пристрій
  • Електромагнітні клапани
  • Система 2 резервуарів
  • Регульоване за висотою сидіння
  • Індикатор рівня чистої води: Через тиск води
  • Стандартне робоче освітлення
  • Низька концентрація миючого засобу (до 0,25 %)
  • Міцний передній відбійник
  • З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
  • Можливість дистанційного оновлення ПЗ та повідомлень про несправності через систему Kärcher Fleet
  • Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (більше 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
  • Голова з роликовими щітками, яка працює при дуже низькому рівні шуму, для об’єктів, де потрібно дотримуватись тиші
  • Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
  • Електричний і механічний поплавковий вимикач
  • Перемикач системи керування EASY
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Області застосування
  • Ідеальне рішення для супермаркетів, торгових центрів або лікарень
  • Підходить також для прибирання виробничих цехів і складів
Аксесуари
Чистячий засіб
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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