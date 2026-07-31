Підлогомийно-всмоктуюча машина B 110 R Bp Pack, до стандартної комплектації якої входить літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 160 Агод з можливістю швидкого і проміжного заряду, термін служби якої приблизно вчетверо перевищує характерний для свинцево-кислотних батарей, та вбудований зарядний пристрій, який дає змогу здійснювати заряд у будь-який час, вражає високою продуктивністю прибирання, надійністю та дуже хорошими показниками сукупної вартості володіння. Завдяки двом 110-літровим бакам і щітковій голові робочою шириною 75 см, оснащеній роликовими щітками, яка виконує також функцію попереднього підмітання, продуктивність прибирання досягає 5100 м²/год. При цьому, встановлений додатковий бічний миючий вузол збільшує робочу ширину ще на 10 сантиметрів і дає змогу проводити прибирання впритул до країв, а в деяких випадках навіть під стелажами. В обширне оснащення входить також автоматична система для швидкого промивання бака для брудної води, система регулювання подачі води залежно від швидкості руху машини, система дозування миючого засобу DOSE і система ключів KIK для індивідуального розподілу прав доступу. Машина B 110 R вражає також простотою управління, яка забезпечується інноваційним перемикачем системи EASY і великим кольоровим дисплеєм, який видає інформацію 30 мовами.