Удобство в использовании, надежность, высокая эффективность уборки и превосходная совокупная стоимость владения: поломойно-всасывающая машина B 110 R Bp Pack отличается обширным стандартным оснащением и максимальной экономичностью. В комплект поставки входит литий-железо-фосфатная батарея емкостью 160 Ач с возможностью быстрого и промежуточного заряда, срок службы которой примерно в четыре раза больше, чем у свинцово-кислотных батарей, и зарядное устройство. В стандартную комплектацию включено также множество других интеллектуальных решений, например, автоматическая система заправки чистой водой, сокращающая затраты рабочего времени, система быстрой промывки бака для грязной воды, система дозирования моющего средства DOSE и система регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения машины, обеспечивающая экономию ресурсов. Моечный узел рабочей шириной 75 см с роликовыми щетками и практичной функцией предварительного подметания в сочетании с двумя 110-литровыми баками обеспечивает высокую производительность уборки (до 5100 м²/ч). Интеллектуальная система ключей KIK для назначения индивидуальных прав доступа, а также очень простое управление с помощью переключателя системыEASY и большого цветного дисплея, выдающего информацию на 30 языках, гарантируют максимальную безопасность и удобство эксплуатации машины.