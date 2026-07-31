Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)

Моечный узел с роликовыми щетками, литий-железо-фосфатная батарея емкостью 160 Ач, встроенное зарядное устройство и система дозирования моющего средства DOSE: все это входит в стандартную комплектацию надежной поломойно-всасывающей машины B 110 R.

Удобство в использовании, надежность, высокая эффективность уборки и превосходная совокупная стоимость владения: поломойно-всасывающая машина B 110 R Bp Pack отличается обширным стандартным оснащением и максимальной экономичностью. В комплект поставки входит литий-железо-фосфатная батарея емкостью 160 Ач с возможностью быстрого и промежуточного заряда, срок службы которой примерно в четыре раза больше, чем у свинцово-кислотных батарей, и зарядное устройство. В стандартную комплектацию включено также множество других интеллектуальных решений, например, автоматическая система заправки чистой водой, сокращающая затраты рабочего времени, система быстрой промывки бака для грязной воды, система дозирования моющего средства DOSE и система регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения машины, обеспечивающая экономию ресурсов. Моечный узел рабочей шириной 75 см с роликовыми щетками и практичной функцией предварительного подметания в сочетании с двумя 110-литровыми баками обеспечивает высокую производительность уборки (до 5100 м²/ч). Интеллектуальная система ключей KIK для назначения индивидуальных прав доступа, а также очень простое управление с помощью переключателя системыEASY и большого цветного дисплея, выдающего информацию на 30 языках, гарантируют максимальную безопасность и удобство эксплуатации машины.

Особенности и преимущества
Щеточная голова с роликовыми щетками и встроенным подметальным устройством
  • Из прочного литого под давлением алюминия, с большими отбойными роликами.
  • Экономит время за счет одновременного сбора с пола крупного мусора.
  • Высокая плавность хода и низкий уровень шума для уборки в местах, требующих соблюдения тишины.
Долговечные литий-железо-фосфатные батареи
  • Значительно (до 4 раз) больший ресурс в сравнении со свинцово-кислотными батареями.
  • Возможность подзаряда и промежуточного заряда без риска повреждения батареи.
  • Увеличение периодичности замены батарей, сокращение затрат и простоев машины.
Подача воды в зависимости от скорости движения
  • Уменьшает расход воды при движении на поворотах или с малой скоростью.
  • Экономия воды повышает производительность уборки.
  • Ускоренное высыхание пола и уменьшение риска сохранения воды на полу в местах разворота.
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
  • С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
  • Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
  • Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 750
Ширина всасывающей балки (мм) 950
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 110 / 110
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 4500
Практ. производительность по площади (м²/ч) 3150
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 25,6 / 180
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Время заряда батареи (ч) 5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 230
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50
Преодолеваемый подъем (%) 10
Частота вращения щетки (об/мин) 1200
Давление прижима щетки (кг) 75
Ширина разворота (мм) 1750
Расход воды (л/мин) макс. 5,7
Уровень звукового давления (дБ(А)) 59
Потребляемая мощность (Вт) до 2350
Обновления программного обеспечения доступны до 2032-01-01
Вес (без аксессуаров) (кг) 350
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1695 x 975 x 1315

Комплектация

  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
  • Канистра для дозирования моющего средства замкнутого типа

Оснащение

  • Система Auto-Fill
  • Запатентованная система промывки бака
  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Стояночный тормоз
  • Интегрированное подметальное устройство
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
  • Регулируемое по высоте сиденье
  • Индикатор уровня чистой воды: По давлению воды
  • Стандартное рабочее освещение
  • Низкая концентрация моющего средства (до 0,25 %)
  • Прочный передний отбойник
  • С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
  • Возможность дистанционного обновления программного обеспечения и уведомления о неисправностях через систему Kärcher Fleet
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
  • Работающая с очень низким уровнем шума голова с роликовыми щетками для объектов, требующих соблюдения тишины
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Электрический и механический поплавковый выключатель
  • Переключатель системы управления EASY
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
Области применения
  • Идеальное решение для супермаркетов, торговых центров или больниц
  • Подходит также для уборки производственных цехов и складов
Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
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