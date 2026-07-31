Зручність у використанні, надійність, висока ефективність прибирання та відмінна сукупна вартість володіння: підлогомийно-всмоктуюча машина B 110 R Bp Pack відрізняється обширним стандартним оснащенням та максимальною економічністю. У комплект поставки входить літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 160 Агод з можливістю швидкого і проміжного заряду, термін служби якої приблизно в чотири рази більше, ніж у свинцево-кислотних батарей, і зарядний пристрій. У стандартну комплектацію включено також безліч інших інтелектуальних рішень, наприклад, автоматична система заправки чистою водою, що скорочує витрати робочого часу, система швидкого промивання бака для брудної води, система дозування миючого засобу DOSE і система регулювання подачі води залежно від швидкості руху машини, що забезпечує економію ресурсів. Миючий вузол робочою шириною 75 см з роликовими щітками і практичною функцією попереднього підмітання в поєднанні з двома 110-літровими баками забезпечує високу продуктивність прибирання (до 5100 м²/год). Інтелектуальна система ключів KIK для призначення індивідуальних прав доступу, а також дуже просте управління за допомогою перемикача системи EASY і великого кольорового дисплея,який видає інформацію 30 мовами, гарантують максимальну безпеку і зручність експлуатації машини.