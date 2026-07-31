Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
Миючий вузол із роликовими щітками, літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 160 Агод, вбудований зарядний пристрій і система дозування миючого засобу DOSE: усе це входить до стандартної комплектації надійної підлогомийно-всмоктуючої машини B 110 R.
Зручність у використанні, надійність, висока ефективність прибирання та відмінна сукупна вартість володіння: підлогомийно-всмоктуюча машина B 110 R Bp Pack відрізняється обширним стандартним оснащенням та максимальною економічністю. У комплект поставки входить літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 160 Агод з можливістю швидкого і проміжного заряду, термін служби якої приблизно в чотири рази більше, ніж у свинцево-кислотних батарей, і зарядний пристрій. У стандартну комплектацію включено також безліч інших інтелектуальних рішень, наприклад, автоматична система заправки чистою водою, що скорочує витрати робочого часу, система швидкого промивання бака для брудної води, система дозування миючого засобу DOSE і система регулювання подачі води залежно від швидкості руху машини, що забезпечує економію ресурсів. Миючий вузол робочою шириною 75 см з роликовими щітками і практичною функцією попереднього підмітання в поєднанні з двома 110-літровими баками забезпечує високу продуктивність прибирання (до 5100 м²/год). Інтелектуальна система ключів KIK для призначення індивідуальних прав доступу, а також дуже просте управління за допомогою перемикача системи EASY і великого кольорового дисплея,який видає інформацію 30 мовами, гарантують максимальну безпеку і зручність експлуатації машини.
Особливості та переваги
Щіткова голова з роликовими щітками і вбудованим підмітальним пристроєм
- З міцного литого під тиском алюмінію, з великими відбійними роликами.
- Економить час завдяки одночасному збору з підлоги крупного сміття.
- Висока плавність ходу і низький рівень шуму для прибирання в місцях, які вимагають дотримання тиші.
Довговічні літій-залізо-фосфатні батареї
- Значно (до 4 разів) більший ресурс порівняно зі свинцево-кислотними батареями.
- Можливість підзаряджання і проміжного заряду без ризику пошкодження батареї.
- Збільшення періодичності заміни батарей, скорочення витрат і простоїв машини.
Подача води залежно від швидкості руху
- Зменшує витрату води під час руху на поворотах або з малою швидкістю.
- Економія води підвищує продуктивність прибирання.
- Прискорене висихання підлоги і зменшення ризику збереження води на підлозі в місцях розвороту.
Міцна всмоктуюча балка з литого алюмінію
- З міцними на розрив і довговічними ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex® для ефективного збору води з підлоги.
- Швидка і проста заміна ущільнюючих смуг.
- Відхиляється при зіткненні зі стіною, щоб уникнути пошкоджень.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|750
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|950
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|110 / 110
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|макс. 4500
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|3150
|Тип батареї
|Літій-іон
|Батарея (В/Ач)
|25,6 / 180
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Час зарядки батареї (год)
|5
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|100 - 230
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50
|Допустимий кут підйому (%)
|10
|Частота обертання щітки (об/хв)
|1200
|Тиск притиску щітки (кг)
|75
|Ширина розвороту (мм)
|1750
|Витрата води (л/хв)
|макс. 5,7
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|59
|Споживана потужність (Вт)
|до 2350
|Оновлення програмного забезпечення доступні до
|2032-01-01
|Маса (без приладдя) (кг)
|350
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1695 x 975 x 1315
Комплектація
- Батарея та зарядний пристрій включені в комплект
- Всмоктуюча балка, вигнута
- Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
- Каністра для дозування миючого засобу замкнутого типу
Оснащення
- Система Auto-Fill
- Запатентована система промивання бака для брудної води
- Потужний тяговий привід
- Автоматичне вимкнення подачі води
- Система DOSE
- Стоянкове гальмо.
- Інтегрований підмітальний пристрій
- Електромагнітні клапани
- Система 2 резервуарів
- Регульоване за висотою сидіння
- Індикатор рівня чистої води: Через тиск води
- Стандартне робоче освітлення
- Низька концентрація миючого засобу (до 0,25 %)
- Міцний передній відбійник
- З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
- Можливість дистанційного оновлення ПЗ та повідомлень про несправності через систему Kärcher Fleet
- Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (більше 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
- Голова з роликовими щітками, яка працює при дуже низькому рівні шуму, для об’єктів, де потрібно дотримуватись тиші
- Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
- Електричний і механічний поплавковий вимикач
- Перемикач системи керування EASY
Області застосування
- Ідеальне рішення для супермаркетів, торгових центрів або лікарень
- Підходить також для прибирання виробничих цехів і складів