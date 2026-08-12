Поломоечная машина B 250 R + R 120

Мощная поломойно-всасывающая машина с сиденьем оператора B 250 R обеспечивает максимально производительную уборку и расчитана на условия жесткой эксплуатации. Имеет широкие возможности индивидуального конфигурирования и бак в 250 литров. Может комплектоваться дополнительным передним щёточным узлом для подметания.

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 250 R со сменными щеточными узлами дисковыми и роликовыми - рассчитана на самые интенсивные нагрузки - современный выбор для эффективной уборки больших площадей. Отличительные особенности и преимущества B 250 R: превосходная маневренность за счет короткой колесной базы и малой габаритной ширины при колоссальной рабочей ширине - до 1200 мм; режим eco!efficiency с уменьшенным энергопотреблением, позволяющий увеличивать непрерывное время работы до 8 часов; автоматическая заправочная система, позволяющая быстро и просто заполнять бак чистой водой, а также обширный выбор полезного специального оборудования. Возможность конфигурирования позволяет реализовать на основе базовой модели B 250 R машину, в точности удовлетворяющую индивидуальным запросам. В зависимости от потребностей можно ограничиться поломойно-всасывающей B 250 R или выбрать комбинированный вариант, с подметально-всасывающим узлом - версия B 250 R I.

Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 1200
Ширина всасывающей балки (мм) 1420
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 250 / 250
Бункер (л) 24
Теор. производительность по площади (м²/ч) 9600
Практ. производительность по площади (м²/ч) 7200
Тип батареи Малообслуживаемая
Батарея (В/Ач) 36 / 630
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 6
Частота вращения щетки (об/мин) 600 - 1200
Давление прижима щетки (г/см²) 230
Расход воды (л/мин) 8
Уровень звукового давления (дБ(А)) 67
Потребляемая мощность (Вт) до 5200
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1900 x 1260 x 1550

Комплектация

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина B 250 R + R 120
Поломоечная машина B 250 R + R 120
Поломоечная машина B 250 R + R 120
Поломоечная машина B 250 R + R 120
Принадлежности
Чистящее средство