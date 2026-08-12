Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 250 R со сменными щеточными узлами дисковыми и роликовыми - рассчитана на самые интенсивные нагрузки - современный выбор для эффективной уборки больших площадей. Отличительные особенности и преимущества B 250 R: превосходная маневренность за счет короткой колесной базы и малой габаритной ширины при колоссальной рабочей ширине - до 1200 мм; режим eco!efficiency с уменьшенным энергопотреблением, позволяющий увеличивать непрерывное время работы до 8 часов; автоматическая заправочная система, позволяющая быстро и просто заполнять бак чистой водой, а также обширный выбор полезного специального оборудования. Возможность конфигурирования позволяет реализовать на основе базовой модели B 250 R машину, в точности удовлетворяющую индивидуальным запросам. В зависимости от потребностей можно ограничиться поломойно-всасывающей B 250 R или выбрать комбинированный вариант, с подметально-всасывающим узлом - версия B 250 R I.