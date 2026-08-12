Акумуляторна підлогомийно-усмоктувальна машина з сидінням для оператора B 250 R зі змінними щітковими вузлами дисковими і роликовими - розрахована на найінтенсивніші навантаження - сучасний вибір для ефективного прибирання великих площ. Основні характеристики та переваги B 250 R: чудова маневреність за рахунок короткої колісної бази та малої габаритної ширини при колосальній робочій ширині - до 1200 мм; режим eco! efficiency зі зменшеним енергоспоживанням, що дозволяє збільшувати безперервний час роботи до 8 годин; автоматична заправна система, що дозволяє швидко і просто заповнювати бак чистою водою, а також великий вибір корисного спеціального обладнання. Можливість конфігурації дозволяє реалізувати на основі базової моделі B 250 R машину, яка в точності задовольняє індивідуальні потреби. Залежно від задач прибирання можна обмежитися підлогомийно-всмоктуючою машино B 250 R або вибратикомбінований варіант, з підмітально-всмоктуючим вузлом - версія B 250 R I.