Підлогомийна машина B 250 R + R 120
Потужна підлогомийно-всмоктувальна машина з сидінням оператора B 250 R забезпечує максимально продуктивне прибирання і розрахована на умови жорсткої експлуатації. Має широкі можливості індивідуального конфігурування і бак об’ємом 250 літрів. Може комплектуватися додатковим переднім щітковим вузлом для підмітання.
Акумуляторна підлогомийно-усмоктувальна машина з сидінням для оператора B 250 R зі змінними щітковими вузлами дисковими і роликовими - розрахована на найінтенсивніші навантаження - сучасний вибір для ефективного прибирання великих площ. Основні характеристики та переваги B 250 R: чудова маневреність за рахунок короткої колісної бази та малої габаритної ширини при колосальній робочій ширині - до 1200 мм; режим eco! efficiency зі зменшеним енергоспоживанням, що дозволяє збільшувати безперервний час роботи до 8 годин; автоматична заправна система, що дозволяє швидко і просто заповнювати бак чистою водою, а також великий вибір корисного спеціального обладнання. Можливість конфігурації дозволяє реалізувати на основі базової моделі B 250 R машину, яка в точності задовольняє індивідуальні потреби. Залежно від задач прибирання можна обмежитися підлогомийно-всмоктуючою машино B 250 R або вибратикомбінований варіант, з підмітально-всмоктуючим вузлом - версія B 250 R I.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Робоча ширина щіток (мм)
|1200
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|1420
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|250 / 250
|Бункер (л)
|24
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|9600
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|7200
|Тип батареї
|Малообслуговувана
|Батарея (В/Ач)
|36 / 630
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 6
|Частота обертання щітки (об/хв)
|600 - 1200
|Тиск притиску щітки (г/см²)
|230
|Витрата води (л/хв)
|8
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|67
|Споживана потужність (Вт)
|до 5200
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1900 x 1260 x 1550
Комплектація
- Обертові щітки: 2 шт.
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Система 2 резервуарів