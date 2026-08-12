Підлогомийна машина B 250 R + R 120

Потужна підлогомийно-всмоктувальна машина з сидінням оператора B 250 R забезпечує максимально продуктивне прибирання і розрахована на умови жорсткої експлуатації. Має широкі можливості індивідуального конфігурування і бак об’ємом 250 літрів. Може комплектуватися додатковим переднім щітковим вузлом для підмітання.

Акумуляторна підлогомийно-усмоктувальна машина з сидінням для оператора B 250 R зі змінними щітковими вузлами дисковими і роликовими - розрахована на найінтенсивніші навантаження - сучасний вибір для ефективного прибирання великих площ. Основні характеристики та переваги B 250 R: чудова маневреність за рахунок короткої колісної бази та малої габаритної ширини при колосальній робочій ширині - до 1200 мм; режим eco! efficiency зі зменшеним енергоспоживанням, що дозволяє збільшувати безперервний час роботи до 8 годин; автоматична заправна система, що дозволяє швидко і просто заповнювати бак чистою водою, а також великий вибір корисного спеціального обладнання. Можливість конфігурації дозволяє реалізувати на основі базової моделі B 250 R машину, яка в точності задовольняє індивідуальні потреби. Залежно від задач прибирання можна обмежитися підлогомийно-всмоктуючою машино B 250 R або вибратикомбінований варіант, з підмітально-всмоктуючим вузлом - версія B 250 R I.

Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Робоча ширина щіток (мм) 1200
Ширина всмоктуючої балки (мм) 1420
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 250 / 250
Бункер (л) 24
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) 9600
Практична продуктивність по площі (м²/год) 7200
Тип батареї Малообслуговувана
Батарея (В/Ач) 36 / 630
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 6
Частота обертання щітки (об/хв) 600 - 1200
Тиск притиску щітки (г/см²) 230
Витрата води (л/хв) 8
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 67
Споживана потужність (Вт) до 5200
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1900 x 1260 x 1550

Комплектація

  • Обертові щітки: 2 шт.

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Система 2 резервуарів
Підлогомийна машина B 250 R + R 120
Підлогомийна машина B 250 R + R 120
Підлогомийна машина B 250 R + R 120
Підлогомийна машина B 250 R + R 120
Аксесуари
Чистячий засіб