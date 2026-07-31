Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic оснащена баками объемом 70 л и дисковой щеточной головой с рабочей шириной 51 см. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 80 Ач и быстрозарядное устройство.

Эффективная уборочная техника с аккумуляторным питанием: поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic благодаря своему узкому и компактному корпусу обеспечивает максимальную маневренность и простоту транспортировки. Она оснащена мощной и долговечной литий-ионной батареей емкостью 80 Ач, допускающей промежуточный заряд в любое время, и баками для воды объемом 70 л, позволяющими выполнять работы в течение продолжительного времени. Кроме того, BD 50/70 R Classic предусматривает возможность оснащения рядом полезных опций, к числу которых относятся крюки для закрепления ручного уборочного инвентаря, моп для предварительного подметания и держатель для мусорного мешка.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A): Универсальные возможности
Универсальные возможности
Наглядная панель управления с понятной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A): Долговечная литий-ионная батарея
Долговечная литий-ионная батарея
Долгий срок службы и высокая производительность благодаря возможности быстрого заряда и промежуточного подзаряда батареи. Необслуживаемая батарея, не требующая доливки воды.
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A): Технология дисковой щетки
Технология дисковой щетки
Крепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине Замена щеток нажатием педали
Компактный, узкий дизайн
  • Очень маневренная машина
  • Отличный обзор рабочей зоны
  • Удобство транспортировки.
Дополнительные аксессуары: моп для предварительного подметания
  • Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
  • Уменьшает вероятность засорения всасывающего канала машины.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 70 / 75
Теор. производительность по площади (м²/ч) 2805
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2000
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 25,6 / 90
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2
Время заряда батареи (ч) прим. 2
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 13 / 20
Ширина разворота (мм) 1650
Расход воды (л/мин) макс. 2,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Потребляемая мощность (Вт) 1400
Полная нормативная масса (кг) 345
Вес (без аксессуаров) (кг) 112
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1310 x 590 x 1060

Комплектация

  • Батарея
  • Батарея и зарядное устройство
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)

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