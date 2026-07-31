Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора BD 50/70 R Classic оснащена баками об'ємом 70 л і дисковою щітковою головою з робочою шириною 51 см. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 80 Агод і швидкозарядний пристрій.
Ефективна прибиральна техніка з акумуляторним живленням: підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора BD 50/70 R Classic завдяки своєму вузькому і компактному корпусу забезпечує максимальну маневреність і простоту транспортування. Вона оснащена потужною і довговічною літій-іонною батареєю ємністю 80 Агод, яка допускає проміжний заряд у будь-який час, і баками для води об'ємом 70 л, що дають змогу виконувати прибирання протягом тривалого часу. Крім того, BD 50/70 R Classic передбачає можливість оснащення низкою корисних опцій, до числа яких відносяться гачки для закріплення ручного прибирального інвентарю, моп для попереднього підмітання і тримач для сміттєвого мішка.
Особливості та переваги
Простота управлінняНаочна панель управління зі зрозумілою символікою. Простота освоєння машини. Ряд виділених жовтим кольором елементів управління забезпечують простоту експлуатації
Ефективна система фільтраціїПлоский складчастий фільтр із поліестеру Довгий термін служби і висока продуктивність завдяки можливості швидкого заряду і проміжного підзаряду батареї.
Технологія дискової щіткиМіцне конструктивне виконання з інтегрованою дисковою щітковою головою Висока продуктивність завдяки великій робочій ширині Заміна щіток натисканням педалі
Компактний, вузький дизайн
- Дуже маневрена машина
- Відмінний огляд робочої зони
- Зручність транспортування.
Додаткові аксесуари: моп для попереднього підмітання
- Збирає сухе сміття, що полегшує процес прибирання
- Зменшує ймовірність засмічення всмоктуючого каналу машини.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|510
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|850
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|70 / 75
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|2805
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|2000
|Тип батареї
|Літій-іон
|Батарея (В/Ач)
|25,6 / 90
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2
|Час зарядки батареї (год)
|прим. 2
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск притиску щітки (г/см²/кг)
|13 / 20
|Ширина розвороту (мм)
|1650
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,3
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|66
|Споживана потужність (Вт)
|1400
|Повна нормативна маса (кг)
|345
|Маса (без приладдя) (кг)
|112
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1310 x 590 x 1060
Комплектація
- Батарея
- Батарея та зарядний пристрій
- V-подібна всмоктуюча балка
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Автоматичне вимкнення подачі води
- Електромагнітні клапани
- Система 2 резервуарів
- Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
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