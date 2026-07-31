Ефективна прибиральна техніка з акумуляторним живленням: підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора BD 50/70 R Classic завдяки своєму вузькому і компактному корпусу забезпечує максимальну маневреність і простоту транспортування. Вона оснащена потужною і довговічною літій-іонною батареєю ємністю 80 Агод, яка допускає проміжний заряд у будь-який час, і баками для води об'ємом 70 л, що дають змогу виконувати прибирання протягом тривалого часу. Крім того, BD 50/70 R Classic передбачає можливість оснащення низкою корисних опцій, до числа яких відносяться гачки для закріплення ручного прибирального інвентарю, моп для попереднього підмітання і тримач для сміттєвого мішка.